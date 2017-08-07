Большая часть пользователей интернета в России пользуется услугами интернет-банка (81%), к сервисам мобильного банка обращаются чуть реже, но все равно много — 69%. Об этом свидетельствуют результаты июльского опроса пользователей интернета, который провел Аналитический центр НАФИ.

Среди тех, кто обращается к услугам интернет-банка, 64% делают это раз в месяц или чаще, а 17% — реже раза в месяц, пользователи мобильного банка — 52% и 17% соответственно.

Наиболее востребованные функции мобильного и интернет-банка — оплата мобильной связи (73% и 78% пользователей этих сервисов соответственно) и отслеживание операций по карте или счету (61% и 73% соответственно).

Вышка сотовой связи / pixabay.com

Такие услуги, как переводы другим людям, оплата Интернета и переводы между своими счетами с помощью интернет-банка осуществляли 61% опрошенных. Мобильный банк использовали для переводов третьим лицам 51% респондентов, для оплаты Интернета — 46%, а для переводов между своими счетами — 44%. Оплату интернет-покупок через интернет-банк проводили 53%, а через мобильный банк — 38% пользователей этих сервисов. Реже всего через удаленные сервисы совершают операции по инвестиционным продуктам и услугам (не более 2%).

Конечно, такая ситуация выгодна самим банкам — приходится меньше открывать отделений, нанимать меньше сотрудников, все это экономит значительные средства. Клиент, который для элементарной операции не пойдет в отделение, а откроет приложение в телефоне, или зайдет на сайт банка, сэкономит не только свое время, но и деньги банка.

Но стоит понимать, что результаты опроса также показывают: меняется модель поведения россиян при взаимодействии с сервисными компаниями. Все больше людей предпочитают проводить операции удаленно, а не обращаясь к обслуживающему персоналу.

«Скорее всего, в будущем дистанционное обслуживание заменит традиционное банковское обслуживание. И клиенты банков со временем будут с удивлением узнавать или вспоминать, что поход в банк может предполагать какое-то перемещение физического тела в пространстве, а не просто перемещение курсора по экрану монитора и нажатие кнопок на смартфоне», — отмечает руководитель направления финансовых исследований Ирина Точилинская.

Офис Райффазенбанка / the-liberty.ru

При этом большую популярность интренет-банка Точилинская связывает с тем, что в России пока что больше пользователей компьютеров, чем смартфонов. Вдобавок часто услуга мобильного банка является дополнительной и платной.

В целом никаких новых тенденций исследование, конечно, не выявило, разве что можно отметить, с какой охотой россияне отказывается от «живого человеческого общения» при пользовании теми или иными сервисами. Помимо всего прочего это, конечно, означает, потенциальный рост безработицы — сейчас большая часть россиян работает именно в сфере обслуживания. Но, с другой стороны, не стоит забывать, что это также связано с ростом производительности труда, потому что тот же объем услуг будет оказывать меньшее число людей. А это как раз то, к чему уже много лет стремится любое российское правительство.