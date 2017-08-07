СМИ с интересом обсуждают показатели экономического состояния еврозоны за второй квартал 2017 г. Большинство комментаторов отмечают значительный прогресс и ожидают дальнейшего оздоровления после затянувшейся стагнации.

Financial Times пишет, что восстановление экономики еврозоны проходит даже лучше, чем кажется на первый взгляд. По итогам второго квартала экономика зоны единой валюты выросла на 0,6% за квартал, что вдвое превышает темпы роста британской экономики. Также впечатляющее ускорение продемонстрировала Испания, а Франция сохранила стабильный темп роста. Кроме того, во всех странах ЕС за исключением Эстонии наблюдается спад безработицы.

Особенно воодушевляющими автору представляются показатели на периферии еврозоны. В прошлом году португальская экономика росла быстрее испанской. Итальянская экономика, демонстрировавшая скромные успехи в течение более чем двух лет, в последние кварталы заметно ускорилась. Даже в Греции рост, хотя и не достиг стабильности, оставался положительным в четырех из шести последних кварталов, освещенных в последнем отчете. С учетом того, что эти страны только начали выходить из состояния экономического упадка, их успехи могут показаться небольшими. Кроме того, они снижают суммарные показатели по всей еврозоне. Однако по сути наметившаяся тенденция выглядит многообещающей.

Италия. Производство вина / pixabay.com

По мнению автора, из всей этой истории следует сделать два вывода. Первый состоит в том, что оздоровление имеет место, несмотря на то, что в ряде случаев показатели формально слабее, чем нужно. Очевидно, что во многих странах уровень безработицы по-прежнему остается неприемлемо высоким. Но это не отменяет наблюдаемого прогресса. В этом пункте возникает вопрос о том, почему улучшения, которые появились сейчас, не произошли пять лет назад. Ответ, полагает автор, заключается в том, что лидеры еврозоны слишком долго придерживались вредной кризисной стратегии, сдерживавшей темпы роста.

Второй вывод — это то, что евро не следует считать причиной продолжающихся экономических трудностей. В них виновата плохая экономическая политика. В подтверждение этого тезиса автор приводит ситуацию в Италии. Замедление экономического роста там было продолжением пороков, существовавших еще до евро. Главной проблемой было отсутствие модернизации и адаптации итальянской экономики к изменениям в глобальной экономике. Отчасти это было связано с громоздкостью банковской системы в Италии, что следовало исправить гораздо раньше.

Bloomberg тоже недавно написал, что европейская экономика начала подавать признаки стабилизации. Автор оговаривает, что рост ВВП еврозоны во втором квартале отвечает прогнозам, сделанным на основании проведенного Bloomberg'ом опроса экономистов. Также в материале отмечается, что оптимистичные показатели увеличивают вероятность того, что Европейский центробанк вскоре начнет повышать ставку, то есть эпоха экономических стимулов с дешевыми кредитами заканчивается.

Здание европейского Центробанка

Wall Street Journal пишет, что ускорение в оздоровлении еврозоны означает, что выросла ее роль в развитии мировой экономики. Сейчас еврозона в этом качестве приближается к США, которые в течение последних 18 месяцев отставали от нее по показателям. До того не один год систематически отставала еврозона. Если тенденция продолжится, то в этом году рост мировой экономики должен в этом году оказаться больше, чем в прошлом.