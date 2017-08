«Коммерсантъ»: «Тарифам ОСАГО выбивают дно». Минфин предлагает начать либерализацию сектора.

«Похороны в "одно окно"»: ритуальный опыт Москвы предложено распространить на всю страну.

«Импортозамещение поневоле»: зерновые эмбарго вынуждают импортеров закрываться от мирового рынка.

«Игорь Васильев получил предвыборную поддержку президента»: Владимир Путин побывал в Кировской области.

Исследование РБК: «Как отрасли экономики приспособились к кризису». Кризис вынудил почти все отрасли российской экономики повысить свою производительность.

«Известия»: «Цены на жизненно важные лекарства снизились на 3,2%». Отечественные препараты этой категории снизились в цене на 4,7%, а импортные подорожали на 1,5%.

«Коммерческий сектор зайдет на госслужбу по контракту»: Минэкономразвития планирует привлечь профильных специалистов для реализации приоритетных и сложных задач.

«Уверенность бизнеса достигла двухлетнего максимума»: предприниматели больше верят в будущее российской экономики, чем мировой.

«МЭР проведет ревизию налоговых льгот»: Замминистра экономического развития Александр Цыбульский рассказал об особых экономических зонах, госпрограмме развития Арктики и моногородах.

«Газета.ru» в статье «Как выжить под санкциями» рассказывает, как Иран и Куба переживали санкции США.

«Пешеходный мост обрушился на "Волгу"»: при обрушении моста на трассе М7 «Волга» пострадали два водителя.

Статья о том, как «Зенит» дома разгромил «Спартак», озаглавлена цитатой тренера «Зенита»: «Надеюсь, ситуация с крышей не повторится».

The Economist: «Уроки для Brexit'а, извлекаемые из вторжения в Ирак» (Lessons for Brexit from the invasion of Iraq). Автор проводит параллели между сторонниками отделения Британии от ЕС и американскими неоконсерваторами, которые ратовали за войну в Ираке.

«Бунт сенатора-республиканца» (A Republican senator revolts). Американский сенатор-республиканец Джефф Флейк заявил, что президент США Дональд Трамп разрушает консерватизм.

Bloomberg: «Китай уверен, что санкции ООН могут заблокировать северокорейские ядерные планы» (China Confident UN Sanctions Can Block North Korea's Nuclear Push). Китай выразил уверенность в том, что новые санкции ООН помогут склонить КНДР к переговорам.

«Постыдное преследование греческого осведомителя» (The Scandalous Persecution of a Greek Whistle-Blower). Апелляционный суд признал справедливым обвинение греческого статистика Андреаса Георгиу, который был осужден за то, что представил кредиторам Греции несогласованные данные о бюджете.

The Wall Street Journal: «Неопределенность с Brexit'ом омрачает каждое действие Банка Англии» (Brexit Uncertainty Shadows Bank of England’s Every Move). безработица сокращается, но зарплаты не растут. Из-за этого британскому центробанку трудно понять, следует ли повышать ставку.

«Следующий грандиозный план табачных корпораций?» (Big Tobacco’s Next Big Thing?). Производители табачной продукции столкнулись с сокращением продаж по всему миру и со спадом интереса к электронным сигаретам.