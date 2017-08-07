Алексей Навальный выиграл в суде. Это невиданное событие произошло в Люблинском суде столице, где Сергей Михайлов пытался доказать, что оппозиционный политик не имел права называть его Михасем, бывшим лидером Солнцевской ОПГ. Оказывается, имел.

А еще на суде оказалось, что Сергей Михайлов в 2014 году получил наградные часы от президента — ранее Песков категорически опровергал эту информацию, а в суде был представлен документ, который отчего-то не был опубликован на сайте Кремля.

Что это, эффект от лунного затмения? Результат секретной борьбы башен Кремля? Или, может быть, влияние бывших преступных авторитетов сильно преувеличивается? В любом случае, победа Навального в суде — слишком уж примечательное событие.