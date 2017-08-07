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07 августа 2017, 19:41
КНДР ООН
Анна Сакоян

КНДР: единодушные санкции ООН

Совет Безопасности ООН
Совет Безопасности ООН
Фото ООН/Мануэль Элиас

СМИ обсуждают форум Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Маниле. Одна из главных тем обсуждения — санкции против Северной Кореи, введенные очередной резолюцией ООН и поддержанные Россией и Китаем.

Совет безопасности ООН, пишет Wall Street Journal, в субботу единодушно одобрил резолюцию о новых санкциях против КНДР. Цель этого шага в том, чтобы сократить годовой доход Северной Кореи из внешних источников примерно на треть ($1 млрд.). Считается, что это самый жесткий санкционный пакет против КНДР за последнее время. Характерно, что в этот раз введению новых санкций, вопреки обыкновению, не сопротивлялись Россия и Китай. Они мотивировали это тем, что КНДР прибегает к неприемлемым провокациям.

Северная Корея, отмечает WSJ, ссылаясь на китайские источники, выразила желание поддерживать взаимодействие с Китаем, однако отказываться от продолжения ядерных разработок пока не собирается. Потребность в ядерном оружии мотивируется необходимостью защищаться от мощного противника в лице США.

Новая резолюция в очередной раз ужесточает торговые ограничения. Она содержит запрет на торговлю с Северной Кореей углем, железом и иными металлами, морепродуктами. Кроме того, она запрещает нанимать на работу граждан КНДР и делать инвестиции в предприятия, связанные с Пхеньяном. Инициатором нового пакета санкций, отмечает WSJ, стали США. Это было реакцией на июльское испытание в КНДР баллистической ракеты, которая может достичь материковой части США.

 
КНДР. Пуск баллистической ракеты / youtube.com

Bloomberg отмечает, что Китай демонстрирует уверенность в действенности нового пакета санкций. Под действенностью понимается приведение в перспективе КНДР за стол переговоров по прекращению разработки ядерного оружия. Министр иностранных дел Китая также высказал мнение, что новая инициатива может создать условия для прорыва, который приведет к блокировке дальнейших ядерных разработок в КНДР.

Китай, поясняет Bloomberg, - это главный союзник и крупнейший внешний торговый партнер Северной Кореи. Поэтому считается, что именно он должен сыграть главную убеждающую роль в конфронтации с северокорейским руководством. Тем не менее, многие аналитики далеки от китайского оптимизма и считают, что прогресс КНДР в развитии военных технологий достиг той точки, в которой на нее уже нельзя повлиять санкциями.

Bloomberg также оговаривает, что, по словам госсекретаря США Рекса Тиллерсона, задача этих санкций совершенно не в том, чтобы разорить страну, а в том, чтобы привести ее к мирному разоружению. В связи с этим США и их союзники подчеркивают готовность к диалогу (при условии разоружения).

CNN отмечает, что в рамках форума имела место краткая встреча между главами МИД Северной и Южной Кореи. Разговор был непродолжительным, и он едва ли приведет к значительному прорыву в отношениях, однако это первая встреча такого уровня между представителями соответствующих правительств, с тех пор как в Южной Кореи президентом стал Мун Чжэ Ин (это произошло в мае). 

 
Мун Чжэ Ин,  президент Южной Кореи / wikipedia.org

Также важно, что разговор состоялся после того, как ООН одобрила очередной пакет санкций против КНДР. Мун Чжэ Ин, отмечает CNN, уже давно высказывался в пользу налаживания диалога с КНДР, чтобы смягчить напряженность на Корейском полуострове. Предполагаемый диалог, в частности, подразумевает возможность расширить политическое и экономическое взаимодействие.

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