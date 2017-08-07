Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству не будет обращаться в Конституционный суд с просьбой проверить законность муниципального фильтра. Об этом говорится в официальном письме комитета сенатору Вячеславу Мархаеву, который как раз из-за фильтра не смог поучаствовать в выборах главы Бурятии.

Мархаев, напомним, 6 июля заявил, что смог собрать необходимые для выдвижения 7% голосов муниципальных депутатов региона. Но республиканская избирательная комиссия все-таки отказала Мархаеву в регистрации: недействительными были признаны пять из 32 собранных им подписей депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов.

После решения бурятского избиркома Мархаев обратился с жалобой в ЦИК, но 4 августа и в Москве решили, что позиция бурятского избиркома верна. Именно после этого Мархаев, который представляет в Совете Федерации Иркутскую область, обратился с жалобой в профильный комитет палаты.

Мархаеву не понравилась норма о том, что кандидаты в губернаторы обязаны не только собрать определенное число подписей местных депутатов, но и убедиться, что 5–10% от числа собранных голосов — это голоса депутатов муниципальных районов и городских округов, то есть муниципалитетов «верхнего уровня», городских и сельских поселений. По мнению Мархаева, это норма не соответствует Конституции, так как она «существенно ограничивает» права кандидатов быть зарегистрированными на выборах, потому что в регионах депутатов муниципальных районов и городских округов значительно меньше, чем нужно для регистрации всех кандидатов.

Вячеславу Мархаев / bukprf.ru

Мархаев мог бы и лично обратиться в Конституционный суд, но, по всей видимости, решил, что если Совет Федерации поддержит это обращение, то оно будет более весомым.

Также Мархаев обратил внимание на слишком сжатые сроки подачи документов для регистрации. В Бурятии, например, их можно подать не ранее чем за 60 и не позднее чем за 55 дней до выборов. Из-за этого кандидаты, подавшие документы с нарушениями, не успевают повторно зарегистрироваться. Бурятское законодательство и федеральный закон о выборах нарушают избирательные права граждан, посчитал Мархаев.

Однако коллеги Мархаева его не поддержали.

В ответе председателя комитета по конституционному законодательству Андрея Клишаса, по информации РБК, говорится, что Конституционный суд в своих постановлениях уже рассматривал процедуры сбора подписей для кандидатов на выборах на соответствие Основному закону и не нашел в ней никаких нарушений. А РБК сенатор Клишас заявил, что муниципальный фильтр не только законен, но и совершенно необходим.

Клишас заявил, что большая часть политических партий грешат тем, что неохотно выдвигают своих кандидатов на муниципальные выборы, предпочитая крупные федеральные кампании. Именно поэтому, уверен он, и нужна процедура сбора подписей местных депутатов: она призвана не отсеивать кандидатов, а «простимулировать все политические силы идти и работать, вести политическую деятельность с муниципального уровня», пояснил глава парламентского комитета.

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Напомним, также из-за муниципального фильтра избирком отказался регистрировать Евгений Ройзмана на выборах губернатора Свердловской области. Правда, позже в ЦИКе обвинили Ройзмана в том, что он и не готовился к выборам, например, не открыл избирательный счет. Так же председатель ЦИКа Элла Памфилова заявила, что в Свердловской области оставались «свободные» муниципальные депутаты, которые могли бы поставить подписи за Ройзмана.

Впрочем, сама Памфилова выступает за реформу муниципального фильтра: она считает, что он должен отсеивать несостоятельных кандидатов, а не становиться препятствием для участия в выборах тем, кто имеет реальные шансы на успех.