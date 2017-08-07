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07 августа 2017, 13:30
банковский сектор
Симон Жаворонков

Не стоит ждать «закрытия»

Основатель банка «Открытие» Вадим Беляев
Основатель банка «Открытие» Вадим Беляев
ok.ru

Основатель «Открытия» Вадим Беляев стал гендиректором финансовой группы. Алексей Карахан, который занимал этот пост, уволен с 6 августа. «В этой должности он будет осуществлять оперативное управление работой группы "Открытие", а также курировать реализацию стратегических проектов в рамках компаний, входящих в группу», — говорится в сообщении «Открытия Холдинг».

Вадим Беляев — основатель и крупнейший акционер «Открытия». Ему принадлежат 28,61% акций группы. Другие крупные акционеры — ВТБ (9,99%), Рубен Аганбегян (7,96%) и Александр Мамут (6,67%). Алексей Карахан занимал пост председателя правления с декабря 2016 года.

Срочные перестановки в руководстве «Открытия» стали очередным свидетельством проблем в банке. Начать можно, наверное, с того, что какое-то время соцсети были полны слухами о скором крушении «Открытия». В принципе, после того, как «Югра» перешла под контроль ЦБ, а вкладчикам банка начались выплаты за счет АСВ, ничего невозможного нет. Правда, стоит понимать, что у «Югры» в июле было 184 млрд рублей вкладов, и это уже был с большим отрывом самый крупный страховой случай за всю историю системы страхования вкладов. А банк «Открытие» привлек 574 млрд депозитов, то есть в три раза больше. Позволил бы ЦБ банку такого размера рухнуть? Вряд ли, хотя бы из чувства самосохранения — если допускать банкротства столь крупных банков, то никаких резервов АСВ не хватит.

 
Офис банка "Открытие"/ok.ru

Впрочем, кейс «Югры» показывает, что даже в Центральном банке порой не слишком хорошо представляют, что творится внутри банка: какие и кому он выдает кредиты, каковы отношения между собственниками банка и крупнейшим заемщиками и т. д.

Между тем Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) в своем комментарии 3 июля указало на адекватную достаточность капитала банка «ФК Открытие», но в то же время на слабую способность его генерировать. По мнению агентства, существенное давление на кредитоспособность банка оказывает слабое качество активов «ФК Открытие» и вероятность негативного влияния на его ликвидность и достаточность капитала со стороны материнской компании. АКРА присвоило банку «ФК Открытие» рейтинг BBB- по национальной шкале с прогнозом «стабильный».

Для сравнения: рейтинг банков с похожим объемом активов намного выше, у Альфа-банка — АА, у Московского кредитного банка — А-.

В АКРА обратили внимание на то, что активы «Открытия» сконцентрированы на кредитовании высокорисковых отраслей: кредиты и облигации строительных и девелоперских компаний превышают 100% капитала первого уровня банка. 20% кредитного портфеля — это кредиты с признаками обесценения, квалифицируемые банком как сомнительные и нестандартные. 15% от портфеля — кредиты с просрочкой более трех месяцев.

 
Кредит. Расчет ставки / pixabay.com

20 июля газета «Ведомости» сообщила, что из банка «Открытие» выведено более 105 млрд рублей. Причем большую часть средств, 72,5%, забрали державшие там счета государственные структуры, в том числе государственные компании.

А уже 4 августа появилось сообщение о том, что «Открытие» ведет переговоры о новом инвесторе, который мог бы стать акционером банка и увеличить его капитал.

На этом фоне особенно неприятно выглядела ситуация, случившаяся в выходные. Вечером 5 августа внезапно прекратил обслужить клиентов Рокетбанк, который входит в группу «Открытие», а также перестали работать некоторые банкоматы самого «Открытия». Оказалось, впрочем, что причин — в кабеле, который был перебрит в результате работ по благоустройству в районе Смоленского бульвара.

Однако не стоит думать, что у «Открытия» все так плохо. Во-первых, 2 августа первый заместитель председателя Центрального банка Дмитрий Тулин сказал: «несмотря на то, что процесс оздоровления банковского сектора еще продолжается, мы не ждем в обозримом будущем каких-либо серьезных негативных событий и прежде всего — отзыва лицензий у крупных, значимых банков».

Во-вторых, выяснилось, что в начале августа банк совершил достаточно крупную покупку. «Открытие» стал акционером компании Qiwi. Сделка по покупке акций состоялась 1 и 2 августа, следует, как обратил внимание «Коммерсантъ», из документов на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Общая стоимость акций Qiwi в этих сделках с банком «Открытие» составила примерно $99,5 млн, банк приобрел 12,2% акций Qiwi. С учетом покупки этого пакета доля «Открытия» в Qiwi составила 21,05% акций класса Б, а в капитале компании Qiwi — 15,66%.

Вряд ли такие покупки имеет смысл завершать перед банкротством.

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