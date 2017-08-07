Основатель «Открытия» Вадим Беляев стал гендиректором финансовой группы. Алексей Карахан, который занимал этот пост, уволен с 6 августа. «В этой должности он будет осуществлять оперативное управление работой группы "Открытие", а также курировать реализацию стратегических проектов в рамках компаний, входящих в группу», — говорится в сообщении «Открытия Холдинг».

Вадим Беляев — основатель и крупнейший акционер «Открытия». Ему принадлежат 28,61% акций группы. Другие крупные акционеры — ВТБ (9,99%), Рубен Аганбегян (7,96%) и Александр Мамут (6,67%). Алексей Карахан занимал пост председателя правления с декабря 2016 года.

Срочные перестановки в руководстве «Открытия» стали очередным свидетельством проблем в банке. Начать можно, наверное, с того, что какое-то время соцсети были полны слухами о скором крушении «Открытия». В принципе, после того, как «Югра» перешла под контроль ЦБ, а вкладчикам банка начались выплаты за счет АСВ, ничего невозможного нет. Правда, стоит понимать, что у «Югры» в июле было 184 млрд рублей вкладов, и это уже был с большим отрывом самый крупный страховой случай за всю историю системы страхования вкладов. А банк «Открытие» привлек 574 млрд депозитов, то есть в три раза больше. Позволил бы ЦБ банку такого размера рухнуть? Вряд ли, хотя бы из чувства самосохранения — если допускать банкротства столь крупных банков, то никаких резервов АСВ не хватит.

Офис банка "Открытие"/ok.ru

Впрочем, кейс «Югры» показывает, что даже в Центральном банке порой не слишком хорошо представляют, что творится внутри банка: какие и кому он выдает кредиты, каковы отношения между собственниками банка и крупнейшим заемщиками и т. д.

Между тем Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) в своем комментарии 3 июля указало на адекватную достаточность капитала банка «ФК Открытие», но в то же время на слабую способность его генерировать. По мнению агентства, существенное давление на кредитоспособность банка оказывает слабое качество активов «ФК Открытие» и вероятность негативного влияния на его ликвидность и достаточность капитала со стороны материнской компании. АКРА присвоило банку «ФК Открытие» рейтинг BBB- по национальной шкале с прогнозом «стабильный».

Для сравнения: рейтинг банков с похожим объемом активов намного выше, у Альфа-банка — АА, у Московского кредитного банка — А-.

В АКРА обратили внимание на то, что активы «Открытия» сконцентрированы на кредитовании высокорисковых отраслей: кредиты и облигации строительных и девелоперских компаний превышают 100% капитала первого уровня банка. 20% кредитного портфеля — это кредиты с признаками обесценения, квалифицируемые банком как сомнительные и нестандартные. 15% от портфеля — кредиты с просрочкой более трех месяцев.

Кредит. Расчет ставки / pixabay.com

20 июля газета «Ведомости» сообщила, что из банка «Открытие» выведено более 105 млрд рублей. Причем большую часть средств, 72,5%, забрали державшие там счета государственные структуры, в том числе государственные компании.

А уже 4 августа появилось сообщение о том, что «Открытие» ведет переговоры о новом инвесторе, который мог бы стать акционером банка и увеличить его капитал.

На этом фоне особенно неприятно выглядела ситуация, случившаяся в выходные. Вечером 5 августа внезапно прекратил обслужить клиентов Рокетбанк, который входит в группу «Открытие», а также перестали работать некоторые банкоматы самого «Открытия». Оказалось, впрочем, что причин — в кабеле, который был перебрит в результате работ по благоустройству в районе Смоленского бульвара.

Однако не стоит думать, что у «Открытия» все так плохо. Во-первых, 2 августа первый заместитель председателя Центрального банка Дмитрий Тулин сказал: «несмотря на то, что процесс оздоровления банковского сектора еще продолжается, мы не ждем в обозримом будущем каких-либо серьезных негативных событий и прежде всего — отзыва лицензий у крупных, значимых банков».

Во-вторых, выяснилось, что в начале августа банк совершил достаточно крупную покупку. «Открытие» стал акционером компании Qiwi. Сделка по покупке акций состоялась 1 и 2 августа, следует, как обратил внимание «Коммерсантъ», из документов на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Общая стоимость акций Qiwi в этих сделках с банком «Открытие» составила примерно $99,5 млн, банк приобрел 12,2% акций Qiwi. С учетом покупки этого пакета доля «Открытия» в Qiwi составила 21,05% акций класса Б, а в капитале компании Qiwi — 15,66%.

Вряд ли такие покупки имеет смысл завершать перед банкротством.