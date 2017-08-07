Минфин предложил провести новую реформу ОСАГО, которая могла бы привести к отказу от регулирования тарифов государством и либерализации страхового рынка. Однако пока поправки ведомства предлагают страховщикам самостоятельно устанавливать лишь понижающие стоимость полиса коэффициенты.

Как пишет газета «Коммерсантъ», в последней версии проекта поправок предполагается, что общие границы базового тарифа будет устанавливать Центробанк. А страховщик будет определять конкретное значение тарифа в зависимости от характеристик автомобиля.

При этом на первом этапе страховщикам не разрешат повышать тарифы – они смогут вводить лишь понижающие коэффициенты в зависимости от стиля езды автовладельца. Водителям же документ предлагает три варианта полисов и возможность заключать договор более чем на год.

Напомним, в конце апреля 2017 года вступил в силу закон, по которому страховые компании обязаны производить натуральное возмещение по ОСАГО в виде ремонта автомобиля, а не делать выплаты, как это чаще всего делалось прежде. Закон этот распространяется лишь на физические лица, которые получили новый полис ОСАГО после 28 апреля.

Прокомментировать ситуацию с ОСАГО и его реформой согласился Сергей Канаев, соучредитель и руководитель общественного движения «Федерация автовладельцев России». В беседе с «Полит.ру» он высказал мнение, что страховщики пойдут на шаги, предложенные Минфином, так как его предложения были согласованы с Российским союзом автостраховщиков.

Сергей Канаев

«Думаю, позиция Минфина согласована с руководством РСА, Российского союза автостраховщиков. Это практически несомненно для меня. Так что у страховщиков есть понимание того, как это будет. Они отлично видят, что никто не даст им повысить тарифы сейчас, поскольку доверие к страховым компаниям практически на нуле.

Оно стало таким в связи с событиями, начиная с 2015 года. Данные за 2015, 2016 и даже 2017 год говорят о том, что люди отказываются страховать автомобили. Их даже уже предлагают наказывать с помощью видеокамер (на что, впрочем, в ГИБДД говорят: "Зачем нам эта головная боль, если это проблема бизнеса и отсутствия доверия к нему?").

Что касается самих тарифов, то они предлагаются в трех вариантах, то есть эконом-, бизнес- и премиум-класс. И здесь существует опасность, что страховщики могут просто не выдавать полисы эконом-класса, лишая человека выбора.

Минфин, как я понимаю, предусмотрел эту ситуацию. По крайней мере, из публикаций видно, что у него есть такие же опасения: в ведомстве ведь неслучайно говорят, что в рамках этой либерализации тарифов страховщики смогут только понижать коэффициенты. То есть если тариф где-то будет завышен и об этом станет известно, или же если где-то не будут выдаваться какие-то полисы, Минфин сможет, с одной стороны, воздействовать через ЦБ на страховые компании; с другой стороны, ведомство ведь оставляет возможность для страховщиков лишь понижать тарифы не только из желания учесть интересы автовладельцев.

Для чего же тогда еще это сделано? Это сделано для того, чтобы увидеть, способны ли страховщики играть честно на этом рынке или будут продолжать свои мошенничества. Более того, здесь учитывается еще очень важный аспект проблемы – на мой взгляд, вообще один из важнейших. Этот аспект – доверия автовладельцев. А доверие автовладельцев строится на конкретных действиях страховщиков. Так вот: если страховые компании покажут, что они готовы к каким-то действиям (помимо слов о том, что им не хватает денег), то у Минфина появится подтверждение того, что страховые компании идут на открытие рынка, готовы налаживать бизнес цивилизованно.

Прохожие на месте аварии / pixabay.com

Словом, что касается опасений в связи с новой реформой ОСАГО, то тут я все уже объяснил. Что касается перспектив на будущее, то тут только страховой бизнес сможет дать ответ на практике. Ведь если ему дают такие возможности для маневра, он должен ими воспользоваться и показать свое реальное отношение к ситуации.

Думаю, что в ближайшее время эта тема будет еще подниматься. И мне представляется, что страховщики должны будут показать какие-то результаты – например, через полгода, к 2018 году.

Ну, будем ждать», – сказал Сергей Канаев.

По его словам, вполне очевидно, что система автострахования должна выйти за рамки, в которые ее ввели апрельские поправки закона об ОСАГО, поскольку в этих границах она невыгодна ни автовладельцам, ни автостраховщикам.

«То, что система автострахования не может существовать в тех рамках, которые были внесены с последними изменениями от 26 апреля, однозначно. Это не выгодно ни для страховщиков, ни для автовладельцев, которым навязывают дополнительные услуги и отказывали в выдаче страховых полисов. Тем более, что "натуральное возмещение", введение которого очень долго лоббировали и на которое затратили огромный ресурс, – это утопия.

Горящий автомобиль на обочине / pixabay.com

Систему "натурального возмещения", как мы с вами понимаем, невозможно построить без доверия. Если страховщики не платят деньги, то пойти на натуральное возмещение для автовладельца – ад кромешный. Так он хоть деньги получит, хоть отремонтирует машину настолько, на сколько их хватит. А переделывать автомобиль для него выйдет еще дороже.

Плюс сам бизнес не идет на это, не готов к таким мерам, не согласен в таких условиях ремонтировать автомобили. Все, что здесь возможно, – это ремонтировать гарантийные автомобили в возрасте до трех лет. Вот они подпадают под натуральное возмещение, а все остальное – увы. В остальном этот закон пока остается только на бумаге, не более того», – объяснил Сергей Канаев.

Между тем представители российских страховых компаний в беседе с информационным агентством РБК заявили, что поправки довольно неудачны, а их реализация может привести к ухудшению ситуации на рынке.