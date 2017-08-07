Во вторник 8 августа зал Хантингтонского музея в Калифорнии покинет знаменитая картина Томаса Гейнсборо «Мальчик в голубом». Полотно впервые подвергнется реставрации.

Специалисты музея намерены до 1 ноября закончить технический анализ картины и определить, какие работы необходимо провести в дальнейшем. Основная часть реставрационных работ должна быть проведена с сентября 2018 по сентябрь 2019 года. Однако все это время «Мальчик в голубом» не будет полностью скрыт от публики, так как реставраторы будут работать прямо в портретной галерее Торнтона – зале музея, где располагается эта картина.

Старший реставратор Хантингтонского музея Кристина О'Коннелл (Christina O’Connell) говорит, что слои лака, которыми картину покрывали неоднократно за последний век, сделали живопись тусклой, а многие детали – незаметными. Она также отмечает, что в ряде участков картины слои краски начали приподниматься, а в некоторых местах нарушилась связь грунта с холстом. Все эти проблемы придется решить в рамках реставрационного проекта Project Blue Boy.

Помимо заботы о сохранении картины участники проекта надеются раздобыть новую информацию об истории ее создания. Для изучения «Мальчика в голубом» будут использовать оптический микроскоп, цифровую рентгеновскую рентгенографию, инфракрасную рефлектографию, ультрафиолетовый и рентгеновский флуоресценцентный анализ. Все это позволит уточнить, какими материалами пользовался Гейнсборо при написании «Мальчика в голубом», и как проводились первые реставрации картины. «Что бы мы хотели лучше понять, так это, какие технические средства использовал Гейнсборо для достижения своих впечатляющих визуальных эффектов? – говорит Мелинда МакКерди, помощник куратора отдела британского искусства. - Он был известен своей живой манерой и блестящим многогранным цветом. Разрабатывал ли специальные пигменты, создавал новые материалы, пионерские новые методы?».

«Мальчик в голубом», Томас Гейнсборо, ок. 1770. Huntington Library, Art Collections, and Botanical Gardens

Возможно, исследование позволит узнать больше и о давнем секрете «Мальчика в голубом». Известно, что Гейнсборо использовал для картины свой старый холст, на котором он ранее начал писать портрет взрослого мужчины. Но об этом первоначальном портрете ученые знают крайне мало.

Гейнсборо написал «Мальчика в голубом» в 1770 году по собственной инициативе. Так как у картины не было заказчика, личность мальчика точно не установлена. Наиболее вероятно, что это Джонатан Баттел, сын процветающего торговца железом и скобяными изделиями и близкий друг художника. Тесные отношения связывали Гейнсборо и Баттела до самой смерти художника в 1788 году, причем Гейнсборо попросил Баттела присутствовать на своих похоронах, куда по его желанию был приглашен лишь узкий круг близких друзей.

В 1919 году картина «Мальчик в голубом» вдохновила немецкого режиссер Фридриха Вильгельма Мурнау в его дебютный фильм (Der Knabe in Blau). В 1921 году картину купил американский железнодорожный магнат Генри Хантингтон, будущий основатель музея. Он заплатил за нее рекордную по тем временам сумму 728 тысяч долларов (около 9 млн. долларов в пересчете на нынешние деньги). Продажа вызвала массовые протесты в британской прессе, но в те годы не существовало закона, который препятствовал бы вывозу из страны художественных ценностей, поэтому «Мальчик в голубом» отправился за океан. Последняя британская выставка, где был представлен шедевр Гейнсборо, прошла в Национальной галерее в Лондоне. Ее посетили 90 тысяч человек. Директор галереи Чарльз Холмс написал на обратной стороне холста прощальные слова: «Au Revoir, C.H». В 1928 году «Мальчик в голубом» был помещен в зале только что открывшегося Хантингтонского музея.

Британский торговец искусством сэр Джозеф Давин, продавший Хантингтону «Мальчика в голубом», получил печальную славу не только как скупщик шедевров у обедневших аристократов (картину Гейнсборо он купил у герцога Вестминстерского), но и как любитель-реставратор, нещадно “исправлявший” полотна, чтобы сделать их более блестящими (в буквальном смысле). Не избежал его вмешательства и «Мальчик в голубом». Давин даже говорил журналистам после покупки картины, что намерен ее «очистить и возродить» перед экспонированием. Возможно, реставраторы сумеют определить следы вмешательств Давина.

Хантингтонский музей создал специальный сайт Project Blue Boy, где можно следить за изучением и реставрацией знаменитой картины.