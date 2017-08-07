Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
7 августа 2017, понедельник, 14:14
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
07 августа 2017, 13:00
история искусства музеи
Максим Руссо

«Мальчик в голубом» отправится на реставрацию

«Мальчик в голубом» (фрагмент)
«Мальчик в голубом» (фрагмент)
Huntington Library, Art Collections, and Botanical Gardens

Во вторник 8 августа зал Хантингтонского музея в Калифорнии покинет знаменитая картина Томаса Гейнсборо «Мальчик в голубом». Полотно впервые подвергнется реставрации.

Специалисты музея намерены до 1 ноября закончить технический анализ картины и определить, какие работы необходимо провести в дальнейшем. Основная часть реставрационных работ должна быть проведена с сентября 2018 по сентябрь 2019 года. Однако все это время «Мальчик в голубом» не будет полностью скрыт от публики, так как реставраторы будут работать прямо в портретной галерее Торнтона – зале музея, где располагается эта картина.

Старший реставратор Хантингтонского музея Кристина О'Коннелл (Christina O’Connell) говорит, что слои лака, которыми картину покрывали неоднократно за последний век, сделали живопись тусклой, а многие детали – незаметными. Она также отмечает, что в ряде участков картины слои краски начали приподниматься, а в некоторых местах нарушилась связь грунта с холстом. Все эти проблемы придется решить в рамках реставрационного проекта Project Blue Boy.

Помимо заботы о сохранении картины участники проекта надеются раздобыть новую информацию об истории ее создания. Для изучения «Мальчика в голубом» будут использовать оптический микроскоп, цифровую рентгеновскую рентгенографию, инфракрасную рефлектографию, ультрафиолетовый и рентгеновский флуоресценцентный анализ. Все это позволит уточнить, какими материалами пользовался Гейнсборо при написании «Мальчика в голубом», и как проводились первые реставрации картины. «Что бы мы хотели лучше понять, так это, какие технические средства использовал Гейнсборо для достижения своих впечатляющих визуальных эффектов? – говорит Мелинда МакКерди, помощник куратора отдела британского искусства. - Он был известен своей живой манерой и блестящим многогранным цветом. Разрабатывал ли специальные пигменты, создавал новые материалы, пионерские новые методы?».

«Мальчик в голубом», Томас Гейнсборо, ок. 1770. Huntington Library, Art Collections, and Botanical Gardens

Возможно, исследование позволит узнать больше и о давнем секрете «Мальчика в голубом». Известно, что Гейнсборо использовал для картины свой старый холст, на котором он ранее начал писать портрет взрослого мужчины. Но об этом первоначальном портрете ученые знают крайне мало.

Гейнсборо написал «Мальчика в голубом» в 1770 году по собственной инициативе. Так как у картины не было заказчика, личность мальчика точно не установлена. Наиболее вероятно, что это Джонатан Баттел, сын процветающего торговца железом и скобяными изделиями и близкий друг художника. Тесные отношения связывали Гейнсборо и Баттела до самой смерти художника в 1788 году, причем Гейнсборо попросил Баттела присутствовать на своих похоронах, куда по его желанию был приглашен лишь узкий круг близких друзей.

В 1919 году картина «Мальчик в голубом» вдохновила немецкого режиссер Фридриха Вильгельма Мурнау в его дебютный фильм (Der Knabe in Blau). В 1921 году картину купил американский железнодорожный магнат Генри Хантингтон, будущий основатель музея. Он заплатил за нее рекордную по тем временам сумму 728 тысяч долларов (около 9 млн. долларов в пересчете на нынешние деньги). Продажа вызвала массовые протесты в британской прессе, но в те годы не существовало закона, который препятствовал бы вывозу из страны художественных ценностей, поэтому «Мальчик в голубом» отправился за океан. Последняя британская выставка, где был представлен шедевр Гейнсборо, прошла в Национальной галерее в Лондоне. Ее посетили 90 тысяч человек. Директор галереи Чарльз Холмс написал на обратной стороне холста прощальные слова: «Au Revoir, C.H». В 1928 году «Мальчик в голубом» был помещен в зале только что открывшегося Хантингтонского музея.

Британский торговец искусством сэр Джозеф Давин, продавший Хантингтону «Мальчика в голубом», получил печальную славу не только как скупщик шедевров у обедневших аристократов (картину Гейнсборо он купил у герцога Вестминстерского), но и как любитель-реставратор, нещадно “исправлявший” полотна, чтобы сделать их более блестящими (в буквальном смысле). Не избежал его вмешательства и «Мальчик в голубом». Давин даже говорил журналистам после покупки картины, что намерен ее «очистить и возродить» перед экспонированием. Возможно, реставраторы сумеют определить следы вмешательств Давина.

Хантингтонский музей создал специальный сайт Project Blue Boy, где можно следить за изучением и реставрацией знаменитой картины.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...
Подпишитесь
чтобы вовремя узнавать о новых спектаклях и других мероприятиях ProScience театра!
3D Apple Big data Dragon Facebook Google GPS IBM MERS PRO SCIENCE видео ProScience Театр SpaceX Tesla Motors Wi-Fi Адыгея Александр Лавров альтернативная энергетика «Ангара» антибиотики античность археология архитектура астероиды астрофизика аутизм Байконур бактерии бедность библиотека онлайн библиотеки биология биомедицина биомеханика бионика биоразнообразие биотехнологии блогосфера бозон Хиггса британское кино Византия визуальная антропология викинги вирусы Вольное историческое общество воспитание Вселенная вулканология Выбор редакции гаджеты генетика география геология геофизика глобальное потепление грибы грипп дельфины демография дети динозавры ДНК Древний Египет естественные и точные науки животные жизнь вне Земли Западная Африка защита диссертаций землетрясение змеи зоопарк зрение Иерусалим изобретения иммунология инновации интернет инфекции информационные технологии искусственный интеллект ислам историческая политика история история искусства история России история цивилизаций История человека. История институтов исчезающие языки карикатура католицизм квантовая физика квантовые технологии КГИ киты климатология комета кометы компаративистика компьютерная безопасность компьютерные технологии космический мусор космос криминалистика культура культурная антропология лазер Латинская Америка лексика лженаука лингвистика Луна мамонты Марс математика материаловедение МГУ медицина междисциплинарные исследования местное самоуправление метеориты микробиология Минобрнауки мифология млекопитающие мобильные приложения мозг моллюски Монголия музеи НАСА насекомые неандертальцы нейробиология неолит Нобелевская премия НПО им.Лавочкина обезьяны обучение общество О.Г.И. одаренные дети онкология открытия палеолит палеонтология память папирусы паразиты педагогика планетология погода подготовка космонавтов популяризация науки право преподавание истории продолжительность жизни происхождение человека Протон-М психоанализ психология психофизиология птицы РадиоАстрон ракета растения РБК РВК РГГУ регионоведение религиоведение рептилии РКК «Энергия» робототехника Роскосмос Роспатент русский язык рыбы Сергиев Посад сердце Сингапур сланцевая революция смертность СМИ Солнце сон социология спутники старение старообрядцы стартапы статистика такси технологии тигры торнадо транспорт ураган урбанистика фармакология Фестиваль публичных лекций физика физиология физическая антропология финансовый рынок фольклор химия христианство Центр им.Хруничева черные дыры школа школьные олимпиады эволюция эволюция человека экология эмбриональное развитие эпидемии этика этнические конфликты этология Юпитер ядерная физика язык
Архив

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.