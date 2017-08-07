Базирующаяся в штате Массачусетс компания AquaBounty Technologies объявила, что продала первые 10000 фунтов (4535 кг) генетически модифицированного лосося своим клиентам в Канаде. Цена рыбы составила 5,30 доллара за фунт (0,45 кг).

Генетически модифицированные лососи были выращены AquaBounty Technologies в рыбоводном хозяйстве на маленьком острове у берегов Панамы. В ближайшем будущем компания планирует расширить производство и создать рыбозавод на острове Принца Эдуарда в Канаде, где уже получено разрешение местных властей на строительство. Также компания приобрела рыбозавод в Олбани (штат Индиана) и ведет переговоры с регулирующими органами США.

Этому событию предшествовала длинная, упорная борьба за признание генномодифицированного лосося регулирующими органами. «Кто-то должен быть первым, и я рад, что это были они, а не я, – признается генетик из Университета Вандербильта в Нэшвилле, который стал соучредителем стартап-компании AgGenetics, работающей с коровами. – Если бы они потерпели неудачу, это могло бы убить инженерную животноводческую отрасль на протяжении целого поколения».

Ученые впервые продемонстрировали генетически модифицированного лосося еще в 1989 годы. В 1990-е для совершенствования этой рыбы и ее коммерческого производства была создана AquaBounty Technologies. Тогда эта компания потратила 60 млн. долларов на внедрение в геном атлантического лосося (Salmo salar) гена чавычи (Oncorhynchus tshawytscha), ответственный за гормон роста, и генетических регуляторных элементов американской бельдюги (Zoarces americanus). Целью было добиться более быстрого роста рыбы. Модифицированные лососи достигают товарного размера примерно за 16 – 18 месяцев (обычный атлантический лосось – за три года). Полученная разновидность получила название AquAdvantage salmon. Модифицированные лососи триплоидные (их клетки содержат утроенный набор хромосом). Для коммерческого производства выращивают только самок, которые из-за индуцированной триплоидии почти все стерильные (98,9 %), что уменьшает риск скрещивания их с дикими лососями, если вдруг AquAdvantage salmon попадет в дикую природу.

Но фирме пришлось ждать четверть века пока Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) рассматривала более 50 исследований, демонстрирующих, что такой лосось не несет никаких угроз. В сентябре 2010 года консультативная группа FDA указала, что рыба «с очень малой вероятностью может оказать какие-либо значительные воздействия на окружающую среду» и что в качестве пищи она «столь же безопасна, как и обычный атлантический лосось». Тем не менее, в октябре того же года группа законодателей обратилась в FDA с требованием отклонить заявку. Дальнейшие обсуждения и повторные экспертизы растянулись еще на десять лет. 19 ноября 2015 года FDA наконец одобрило рыбу. За время пока тянулось рассмотрение, AquaBounty Technologies успела вырастить десять поколений своих лососей.

Министерство окружающей среды Канады еще в 2013 году одобрило икру модифицированных лососей для продажи на территории страны. В мае 2016 года канадское агентство по надзору за пищевыми продуктами (CFIA) разрешило продавать и самих рыб.

А вот в США продажа лососей так пока не начата, поскольку закон, определяющий бюджет США на 2017 год, включает пункт с требованием, чтобы FDA запретило продажу генноинженерных лососей, пока не будет разработана программа информирования потребителей об особенностях товара.

Часть американских политиков к лососям от AquaBounty Technologies относится и вовсе неодобрительно. Сенатор-республиканец от штата Аляска Лиза Мурковски назвала такого лосося «поддельной рыбой». Как в США, так и в Канаде ряд активистов требовали пересмотреть решения регулирующих органов и даже подали судебные иски. Одна из таких общественных групп Центр безопасности пищевых продуктов (Center for Food Safety) в Вашингтоне утверждает, что FDA не имеет юридических полномочий для контроля над генетически модифицированными животными и что FDA приняла свое решение без полного учета потенциальных экологических рисков. Ряд торговых сетей США (Whole Foods, Trader Joe's, Aldi) заявляют, что в их магазинах модифицированный лосось не появится.

Генеральный директор компании Рон Стотиш (Ron Stotish) говорит, что генноинженерные лососи выращиваются в закрытых емкостях, не имеющих связи с океаном. Это защищает лососей от многих патогенов и паразитов, с которыми сталкиваются их сородичи в природной среде. Также Стотиш отмечает, что генетически модифицированные рыбы экономически перспективны не только из-за своего быстрого роста, но и из-за того, что их можно выращивать вблизи больших городов, а не привозить издалека (сейчас большинство лососей, продаваемых в магазинах США, завозится из Норвегии или Чили).