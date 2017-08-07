Топ новостей 7 августа
Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня суд отклонил иск бизнесмена Михайлова к Навальному и ФБК, стала известна причина ухода Малахова с Первого канала, а в РФ запустили железную дорогу в обход Украины.
Суд отклонил иск бизнесмена по кличке Михась к Навальному и ФБК
Суд отклонил иск о защите чести, достоинства и деловой репутации бизнесмена Сергея Михайлова к Алексею Навальному и ФБК из-за фильма «Чайка», так как «представитель истца не доказал, что именно это тот самый Михайлов». «Михась является детским прозвищем моего доверителя. Так его назвали в школе. Он никогда не привлекался к уголовной ответственности по статье "организация преступной группировки". Он себя так идентифицирует», - так ответила представитель Михайлова на вопрос судьи о том, почему заявитель считает, что именно он фигурирует в фильме о коррупции.
Обратите внимание. Один из важных результатов сегодняшнего суда.Пескова поймали на лжи. Путин наградил часами Михася https://t.co/N15AcOlTxC— Alexey Navalny (@navalny) 7 августа 2017 г.
Суд отказался удовлетворить иск к Навальному pic.twitter.com/3X4Vb2eIae— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) 7 августа 2017 г.
США ответят на меры Москвы против американских дипломатов к 1 сентября
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что решение Москвы ввести ограничительные меры против американских дипломатов и дипсобственности США приведет к ответным шагам Вашингтона. Ответные меры будут приняты до 1 сентября, но, какие именно, пока неизвестно.
МИД РФ: Москва планирует усилить работу по импортозамещению и снизить зависимость от доллара.— Мысли Перзидента (@VVP2_0) 7 августа 2017 г.
А вернуть с Запада своих детей не планирует.
Малахов написал заявление об уходе с Первого канала
Ведущий программы «Пусть говорят» Андрей Малахов написал заявление об уходе с Первого канала. Станислав Садальский рассказал, что место Малахова займет Дмитрий Борисов. Решение Малахова уйти СМИ связали с отказом отпустить его в декретный отпуск.
Когда в отеле попросили заполнить анкету гостя! pic.twitter.com/3V0lC16Zj9— Андрей Малахов (@a_malahov) 6 августа 2017 г.
Заработала железная дорога в обход Украины
Построенная в Ростовской и Воронежской областях железная дорога в обход Украины уже введена в строй, по ней организовано рабочее движение. Со временем его интенсивность будет нарастать, этим уже занимаются Минтранс, РЖД и другие структуры.
Железную дорогу в обход Украины ввели в строй.— Сфинкс (@olSphinx) 7 августа 2017 г.
Проложенная на юге России железная дорога в обход территории Украи… https://t.co/YAIFyqEOiX pic.twitter.com/GzVVchm7Gm
Минфин разработал защищающие водителей поправки к закону об ОСАГО
Минфин разработал поправки, позволяющие либерализировать тарифы системы автострахования ОСАГО, но только в сторону понижения. Компании смогут вводить ряд понижающих коэффициентов, зависящих, к примеру, от манеры вождения. Водители же получат право покупать полис на срок больше года.
Президент «Зенита» оправдал протечку в крыше стадиона во время матча
Во время матча с московским «Спартаком» 6 августа у нового стадиона «Зенит-Арена» протекла крыша. Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что ее после начала ливня с градом не закрывали специально, так как «некоторые болельщики похулиганили».
На Зенит-Арене, похоже, начали снимать рекламный ролик к ЧМ-2018.— Лентач (@oldLentach) 7 августа 2017 г.
Welcome to Russia pic.twitter.com/5OTx0JUEzz
Откопали предысторию видоса. НЕ ВСЁ ТАК ОДНОЗНАЧНО pic.twitter.com/UMWzNu8U6u— Лентач (@oldLentach) 7 августа 2017 г.
Кремль предложил открывать коммерческие кладбища
Владимир Путин поручил правительству повысить качество и доступность ритуальных услуг для населения. В поручение вошла бесплатная организация услуг по погребению в рамках гарантированного перечня по принципу «одного окна», равная размером государственного пособия на погребение. Также для решения проблем с платным резервированием мест предложено создавать коммерческие кладбища.
– Добрый день. Можно у вас место зарезервировать?— Усы Пескова (@Sandy_mustache) 7 августа 2017 г.
– Вам секцию для скорбящих или нескорбящих? pic.twitter.com/pyx1jByPUu
Паводки на Дальнем Востоке привели к размытию Транссиба
В Приморском крае повреждены железнодорожные пути на участке Транссиба между Уссурийском и Владивостоком после сильных дождей, которые вызвали паводки. Так, железнодорожного полотна на перегоне Барановский-Раздольное вызвало временную приостановку продажи билетов на пять пассажирских поездов из Владивостока.
«Моста нет. Мост смыло». pic.twitter.com/iejdCjknEh— Meduza (@meduzaproject) 7 августа 2017 г.
Из-за паводка на Дальнем Востоке приостановлена продажа билетов на поезда— Мысли Перзидента (@VVP2_0) 7 августа 2017 г.
- Ну так продавайте билеты на лодки! pic.twitter.com/OmcjZG9obT
В Якутске задержаны участницы Pussy Riot
В Якутске 6 августа задержали участниц Pussy Riot Марию Алехину и Ольгу Борисову после проведения ими мероприятия в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. Активисток заподозрили в организации несанкционированной акции.
Полицейский — Марии Алехиной: «Это нарушение... *смеется* проведения митингов, пикетирований, шествий»https://t.co/lYVmKz7vu6 pic.twitter.com/Ab9Sql4W33— Медиазона (@mediazzzona) 7 августа 2017 г.
Сочинец получил штраф за репост карикатур с Христом-тяжелоатлетом
В Сочи на 50 тысяч рублей оштрафовали местного жителя Виктора Ночевнова, который сделал репост карикатур с Иисусом Христом в соцсети «ВКонтакте». Его признали виновным в оскорблении чувств верующих. На карикатурах Иисус изображен висящим на турнике, танцующим на стадионе, занимающимся на спортивном снаряде и в виде тяжелоатлета на фоне олимпийских колец.