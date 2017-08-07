Топ новостей 7 августа

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня суд отклонил иск бизнесмена Михайлова к Навальному и ФБК, стала известна причина ухода Малахова с Первого канала, а в РФ запустили железную дорогу в обход Украины.

Суд отклонил иск о защите чести, достоинства и деловой репутации бизнесмена Сергея Михайлова к Алексею Навальному и ФБК из-за фильма «Чайка», так как «представитель истца не доказал, что именно это тот самый Михайлов». «Михась является детским прозвищем моего доверителя. Так его назвали в школе. Он никогда не привлекался к уголовной ответственности по статье "организация преступной группировки". Он себя так идентифицирует», - так ответила представитель Михайлова на вопрос судьи о том, почему заявитель считает, что именно он фигурирует в фильме о коррупции.

Обратите внимание. Один из важных результатов сегодняшнего суда.Пескова поймали на лжи. Путин наградил часами Михася https://t.co/N15AcOlTxC — Alexey Navalny (@navalny) 7 августа 2017 г.

Суд отказался удовлетворить иск к Навальному pic.twitter.com/3X4Vb2eIae — Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) 7 августа 2017 г.

Рекс Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что решение Москвы ввести ограничительные меры против американских дипломатов и дипсобственности США приведет к ответным шагам Вашингтона. Ответные меры будут приняты до 1 сентября, но, какие именно, пока неизвестно.

МИД РФ: Москва планирует усилить работу по импортозамещению и снизить зависимость от доллара.



А вернуть с Запада своих детей не планирует. — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 7 августа 2017 г.

Ведущий программы «Пусть говорят» Андрей Малахов написал заявление об уходе с Первого канала. Станислав Садальский рассказал, что место Малахова займет Дмитрий Борисов. Решение Малахова уйти СМИ связали с отказом отпустить его в декретный отпуск.

Когда в отеле попросили заполнить анкету гостя! pic.twitter.com/3V0lC16Zj9 — Андрей Малахов (@a_malahov) 6 августа 2017 г.

Построенная в Ростовской и Воронежской областях железная дорога в обход Украины уже введена в строй, по ней организовано рабочее движение. Со временем его интенсивность будет нарастать, этим уже занимаются Минтранс, РЖД и другие структуры.

Железную дорогу в обход Украины ввели в строй.



Проложенная на юге России железная дорога в обход территории Украи… https://t.co/YAIFyqEOiX pic.twitter.com/GzVVchm7Gm — Сфинкс (@olSphinx) 7 августа 2017 г.

Экстремальное вождение / pixabay.com

Минфин разработал поправки, позволяющие либерализировать тарифы системы автострахования ОСАГО, но только в сторону понижения. Компании смогут вводить ряд понижающих коэффициентов, зависящих, к примеру, от манеры вождения. Водители же получат право покупать полис на срок больше года.

Во время матча с московским «Спартаком» 6 августа у нового стадиона «Зенит-Арена» протекла крыша. Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что ее после начала ливня с градом не закрывали специально, так как «некоторые болельщики похулиганили».

На Зенит-Арене, похоже, начали снимать рекламный ролик к ЧМ-2018.



Welcome to Russia pic.twitter.com/5OTx0JUEzz — Лентач (@oldLentach) 7 августа 2017 г.

Откопали предысторию видоса. НЕ ВСЁ ТАК ОДНОЗНАЧНО pic.twitter.com/UMWzNu8U6u — Лентач (@oldLentach) 7 августа 2017 г.

Фигура ангела на кладбище / pixabay.com

Владимир Путин поручил правительству повысить качество и доступность ритуальных услуг для населения. В поручение вошла бесплатная организация услуг по погребению в рамках гарантированного перечня по принципу «одного окна», равная размером государственного пособия на погребение. Также для решения проблем с платным резервированием мест предложено создавать коммерческие кладбища.

– Добрый день. Можно у вас место зарезервировать?

– Вам секцию для скорбящих или нескорбящих? pic.twitter.com/pyx1jByPUu — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 7 августа 2017 г.

Транссиб. Авария после паводка / gazeta-bam.ru

В Приморском крае повреждены железнодорожные пути на участке Транссиба между Уссурийском и Владивостоком после сильных дождей, которые вызвали паводки. Так, железнодорожного полотна на перегоне Барановский-Раздольное вызвало временную приостановку продажи билетов на пять пассажирских поездов из Владивостока.

Из-за паводка на Дальнем Востоке приостановлена продажа билетов на поезда



- Ну так продавайте билеты на лодки! pic.twitter.com/OmcjZG9obT — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 7 августа 2017 г.

В Якутске 6 августа задержали участниц Pussy Riot Марию Алехину и Ольгу Борисову после проведения ими мероприятия в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. Активисток заподозрили в организации несанкционированной акции.

В Сочи на 50 тысяч рублей оштрафовали местного жителя Виктора Ночевнова, который сделал репост карикатур с Иисусом Христом в соцсети «ВКонтакте». Его признали виновным в оскорблении чувств верующих. На карикатурах Иисус изображен висящим на турнике, танцующим на стадионе, занимающимся на спортивном снаряде и в виде тяжелоатлета на фоне олимпийских колец.