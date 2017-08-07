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07 августа 2017, 10:24
Венесуэла Николас Мадуро
Елена Сычева

Maduro, sed lex

Переворот в Венесуэле
Переворот в Венесуэле
aftershock.news

Как передает Euronews, в Венесуэле произошла попытка военного мятежа. Группа мужчин в форме опубликовала видео, в котором они объяснили свои действия. Сообщается, что предводительствовал ими капитан Хуан Кагуарипано. «Это не государственный переворот. Это гражданские и военные действия, направленные на восстановление конституционного строя», – говорится в видеообращении. 

Лидер мятежников заявил, что те, кто откажется стать частью мятежа, «станут военной целью». Однако восстания не вышло. Спустя всего несколько часов после публикации видео заместитель председателя правящей Единой социалистической партии Венесуэлы и член Учредительного собрания Дьосдадо Кабельо сообщил о неудавшемся «террористическом нападении» на военную базу в Валенсии. Нападавшие были задержаны, а база вернулась под контроль властей, передает со ссылкой на его слова Associated Press. «На остальных военных базах страны абсолютно нормальная ситуация», – добавил Кабельо.

Ранее армия Венесуэлы поддержала исполнительную власть и президента Николаса Мадуро, выступив на стороне вновь избранной Конституционной ассамблеи, напоминает EADaily

Но, по всей видимости, положение устроило не всех, небольшая часть военных откололась, что может являться тревожным сигналом. По крайней мере, до последнего времени армия сохраняла спокойствие. «Последняя новация президента Мадуро заключается в том, что он решил полностью реорганизовать генеральную прокуратуру Венесуэлы, которая, по его по мнению, переметнулась на сторону парламента и начала действовать вне конституционного поля. Эскалация продолжается, но весьма осторожно, потому что в ходе организованных оппозицией протестов уже погибли больше ста человек, тысячи пострадали. До гражданской войны дело пока не дошло, но острое народное противостояние существует. Слава богу, что до сих пор молчит армия. Она еще не сделала своего выбора, поэтому и не вмешивается в ситуацию в качестве третейского арбитра», — рассказали обозреватели «Правды.Ру» Айдын Мехтиев и Дмитрий Нерсесов.  

Вероятно, выбор был сделан, когда в субботу, 5 августа, военные оцепили генпрокуратуру в Каракасе, что в итоге привело к отставке с поста генпрокурора Луисы Ортега Диас, которая объявила Конституционную ассамблею незаконной, встав на сторону оппозиции. «Я не признаю эти решения этой незаконной группы судей верховного суда и не буду их исполнять, потому что они находятся вне конституции. Утверждаю, что в Венесуэле сейчас полным ходом идет переворот против конституции, продвигаемый верховным судом и президентом», – приводит слова Ортеги Диаc РИА Новости со ссылкой на заявление генпрокуратуры Венесуэлы.

Напомним, ранее в Венесуэле прошли выборы учредительного собрания, которое должно переписать главный документ страны. Для этого была также собрана Конституционная ассамблея — в отличие от своего последователя Николаса Мадуро, предыдущий лидер страны Уго Чавес прежде выставлял вопрос о новой конституции на референдуме, чего не произошло в этот раз. Правда, закон это позволяет, но фактически лишает права людей решать — нужно ли им менять конституцию или нет. В итоге, по официальным данным, на избирательные участки пришли около 8 миллионов человек, явка составила 41,5%. Однако глава лондонской компьютерной фирмы Smartmatic Антонио Мугика, которая с 2004 года предоставляет технологии на выборах в Венесуэле, заявил, что эти показатели были завышены на миллион человек. «С глубочайшим сожалением мы вынуждены сообщить, что данные по явке на выборы, представленные в воскресенье, 30 июля, были подтасованы», — приводит слова Антонио Мугика Deutche Welle

Параллельно с отставкой Луис Ортега Диас стало известно о приостановке членства Венесуэлы в Южноамериканском общем рынке МЕРКОСУР, сообщает «Интерфакс». Решение приняли главы министерств иностранных дел Аргентины, Парагвая, Уругвая и Бразилии, чтобы оказать влияние на Мадуро, который, по их мнению, нарушает демократический порядок в стране.

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