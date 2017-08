«Коммерсантъ» в статье «Хоть права не расти» пишет о том, что регионам готовят правила временного изъятия полномочий.

«Работники знают себе цену»: на рынке труда растет доля кандидатов, неуступчивых по зарплате.

«Избирателей позвали в светлое прошлое»: как и зачем врио и губернаторы сотрудничают с предшественниками.

«Племенные вожди не лучше диктаторов»: бедность, возможно, вызывается властью государства над обществом и наоборот.

РБК: «Adidas продолжит закрывать магазины в России». Крупнейший иностранный спортивный ретейлер в России Adidas планирует закрыть 160 магазинов до конца 2017 года.

«S&P допустило приостановку экспорта газа в Европу из России из-за санкций»: новые ограничения грозят вызвать перебои в экспорте российского газа в Европу.

«Известия»: «В России стали находить втрое больше нелегальных лекарств». В 2016 году Росздравнадзор уничтожил 7,2 млн упаковок медикаментов.

«Авиакомпании остались без прогноза погоды»: структура Росгидромета «Авиаметтелеком» приостановила передачу информации в глобальные информационные системы для авиаперевозчиков.

«Русские узоры могут стать товарным знаком»: производители хотят избавить Россию от китайских и турецких имитаций национальных сувениров.

«Генпрокуратуре поручили ликвидировать теневой ритуальный рынок»: план борьбы с ним будет составлен после комплексной проверки отрасли.

«Газета.ru»: «Субмарины с "Томагавками" гарантируют США будущее». Соединенные Штаты планируют резко нарастить строительство новых атомных подлодок.

«Рогозин расчистит небо для российских самолетов»: вице-премьер собирается отменять льготы иностранным авиапроизводителям с 2019 года.

«Минздрав предупреждает: россиянам будет не до спиртного»: к 2025 году 60% россиян бросят пить и курить ради спорта.

The Economist: «Предвыборная кампания в Германии игнорирует более серьезные проблемы страны» (Germany’s election campaign ignores the country’s deeper challenges). Все далеко не так радужно, как рассказывается в ходе предвыборной кампании претендующей на переизбрание канцлера Германии Ангелы Меркель.

«Дерзость десятилетних бюджетов» (The hubris of ten-year budgets). Ни один политик или стратег не может в точности предсказывать будущее.

Bloomberg: «Меркель выигрывает за счет отсутствия» (Merkel Wins by Not Being There). Канцлер Германии Ангела Меркель, будучи кандидатом-фаворитом, отправилась на трехнедельные каникулы. В это время ее главный конкурент Мартин Шульц претерпевает проблемы предвыборной кампании.

«Вероятно, центробанки слишком уж независимы» (Maybe Central Banks Are Too Independent). В развитых странах центробанки обладают значительной независимостью. Это хорошая отговорка для политиков, не справляющихся со своей экономической повесткой.

The Wall Street Journal: «Северная Корея заявила, что собирается использовать ядерное оружие только против США» (North Korea Says It Would Use Nukes Only Against U.S.). КНДР пообещала ответить ядерным ударом в случае военной провокации со стороны США.

«Столкнувшись с вопросами по Brexit'у, фирмы не торопятся инвестировать» (Faced With Brexit Questions, Firms Hold Off on Investment). Опросы и статистика показывают, что компании не спешат вкладываться в Британию, несмотря на потенциальную прибыль и низкий уровень безработицы.