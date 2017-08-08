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08 августа 2017, 18:51
Алексей Улюкаев коррупция
Илья Карпюк

#100 СЛОВ. Улюкаев готов к суду

Предварительное заседание по делу А.Улюкаева в Замоскворецком суде
Предварительное заседание по делу А.Улюкаева в Замоскворецком суде
АГН "Москва" / фото: Ведяшкин Сергей

Бывший министр экономики Алексей Улюкаев, который находится под домашним арестом, рассказал, что с момента задержания похудел на 14 кг и в шутку поблагодарил за это отечественное правосудие. Российский суд в ответ продлил срок его ареста еще на пять месяцев, а начало рассмотрения дела по существу назначил на 16 августа.

Позитивный настрой экс-министра, конечно, не может не радовать, особенно если понимать: Улюкаев совершенно не обязательно отделается штрафом или условным сроком. Какое-то время назад считалось, что губернаторы имеют своего рода неприкосновенность, сколько сейчас их находится в СИЗО? После этого кто-то может гарнировать, что и Улюкаеву не дадут настоящий срок в настоящей колонии?

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