В Подмосковье ускоренными темпами проводят реформу местного самоуправления, которую обещал глава области Андрей Воробьев. Из 29 районов области 17 уже преобразовались в городские округа. Однако ряд районов продолжают сопротивляться.

В Солнечногорском районе, как пишет газета «Коммерсантъ», например, где второй день проходят публичные слушания по поводу преобразования его в городской округ, не все происходит гладко. По данным газеты, составить подробный план преобразований и организовать слушания районным властям поручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Опрошенные изданием эксперты РАНХиГС отметили, что у губернаторов нет права обязывать органы местного самоуправления активизировать преобразования.

В то же время по сведениям издания в ходе слушаний 7 августа в поселении Кутузовское было принято решение о преобразовании, хотя участники слушаний заявили, что практически все жители были против. Тем не менее, это обстоятельство в протоколе не было зафиксировано: согласно записи в нем, на слушаниях реформа была поддержана.

В том же Кутузовском, как пишет газета, начали сбор подписей под обращением к президенту. В обращении говорится о «категорическом несогласии» жителей с реформой, которая, по их мнению, грозит им «продвижением многоэтажной застройки, перераспределением бюджета, отсутствием обратной связи с гражданами и затягиванием решения вопросов, касающихся жителей малоэтажных деревень и микрорайонов».

Многоэтажная застройка / pixabay.com

До информации издания, Сергиево-Посадский, Серпуховской, Одинцовский, Пушкинский районы настроены против реформы. Депутаты и руководители ряда подмосковных поселений заявили газете, что несогласных с реформой уговаривали и даже запугивали, обещая неприятности на работе. А депутаты райсовета Талдомского района даже сдали свои мандаты, чтобы не дать возможности провести преобразование. Однако им дали понять, что это может не подействовать, если 10 сентября выберут новый райсовет, который поддержит идею реформы.

По словам Николая Дижура, депутата Совета депутатов Серпуховского района, руководитель фундаментальной Общественной организации «Гражданский форум местного самоуправления», слушания проводились «с нарушениями действующего законодательства». «В качестве экспертов заслушивали непонятно кого. Лейтмотивом их выступлений звучал бездоказательный тезис "Будет лучше!" Мы попросили зал проголосовать "за" или "против" объединения в городской округ. Зал единогласно поднял руки против объединения. Имеется видеоматериал», – рассказал он.

Дижур отметил, что помещение, в котором проводились слушания, вмещал мало людей, и «большая часть избирателей осталась на улице». Регламент слушаний, как утверждал депутат, также не выдерживался.

Николай Дижур «Преобразования в городские округа в Подмосковье происходит насильственно, противоречит естественному развитию событий. Более того, прямо подрывает политику президента РФ и провоцирует население на массовые выступления против существующего режима. В то время как Владимир Путин 5 июля, выступая в Кирове, отметил, что местная власть самая близкая к народу, надо прекратить заниматься профанацией и слушать, что говорят люди. <...> А нам предлагают 12 поселений ликвидировать, при этом оставить аппарат чиновников тот же. Что же тогда ликвидируется? Ничто иное как Советы депутатов, которые зарплату не получают», - сказал Дижур.

По его словам, «если ранее Воробьев объявлял о том, что все преобразования в 18 муниципальных районах, которые осуществлены, делаются только с согласия населения, то здесь, [в Солнечногорском районе] превысил свои полномочия: наплевав на 12 статью Конституции, выпустил поручение о преобразовании всех 12 поселений в городской округ. Это поручение он дал Андрею Чуракову, главе Солнечногорского района. Это прямое подавление воли депутатского корпуса на принятие решения».

Депутат также сообщил о давлении на депутатов от поселения Кутузовское, заявив, что прохождение в следующий созыв им гарантировали «только в том случае, если они проголосуют за городской округ».

Общественный деятель, политик, кандидат в депутаты совета Кутузовского от «Яблока» Наталья Шавшукова также говорила о том, что мнение населения на публичных слушаяних не учитывалось, зато учитывалось мнение неких экспертов, ряд которых вообще не присутствовал на слушаниях.

Наталия Шавшукова «Сегодня на сайте администрации Солнечногорского района появилось сообщение со ссылкой на Instagram господина Чуракова о том, что прошли публичные слушания в деревне Брехово, и все местные жители высказались "за". Это совершенно наглая, откровенная ложь. Глава Солнечногорского района вчера видел, что все люди высказывались против. Вчера был новый формат публичных слушаний, на которых учитывалось мнение непонятных экспертов, а не народа. Причем многие эксперты, мнение которых вчера как бы учли, даже не появились на слушаниях.

<...> Могу сказать, что Чураков и компания, а также Воробьев и компания своими руками готовят социальный взрыв в Подмосковье. Я боюсь, что они просто недооценивают масштабы бедствия. Был социальный контракт между властью и людьми. Сейчас он нарушен. Планируется строительство домов. Многоэтажки буквально будут наступать на места, где люди живут, занимаются сельским хозяйством и ведут традиционный жизненный уклад, сложившийся годами. Сейчас идет наглое разрушение всего этого. На данный момент, с учетом того, что процедура публичных слушаний выстроена манипулятивно, мы ее попробуем оспорить. Следующий этап – Совет депутатов, в котором 9 единороссов и одна коммунистка, и его мы вряд ли отобьем. Единственный способ для нас – прийти просто на совет депутатов и посмотреть в глаза этим людям, когда они будут голосовать за уничтожение округа. Третий наш рубеж – это выборы 10 сентября, где мы имеем шанс переизбрать нынешний состав Совета депутатов. При этом появляется слабая надежда отменить те решения, которые, возможно, будут продавлены в течение этого месяца», – объяснила Шавкунова.

Своим мнением о реформе местного самоуправления и ее особенностях применительно к Московской области и конкретно Солнечногорскому району в беседе с «Полит.ру» поделился Роман Алехин, основатель маркетинговой группы «Алехин и партнеры». По его оценке, реформа органов местного самоуправления в России назрела, однако ее нельзя проводить такими методами, как в Солнечногорском районе.

«Реформирование системы местного самоуправления – вопрос очень сложный, и подходить к нему необходимо с большой осторожностью. С одной стороны, МСУ в том виде, в котором оно существует сейчас, очевидно не работает, особенно, если речь идет о регионах. Так что реформы нужны.

Но совсем не такие, как преобразование Солнечногорского района в городской округ – это преобразование приведет только к сокращению обратной связи от граждан, забрасывание вопросов микрорайонов и в итоге к пренебрежению теми самыми местными вопросами, которые должно решать МСУ. Так что реформу в таком виде можно только критиковать – эффект от нее будет только негативный», – объяснил Роман Алехин.

Комментируя вопрос, в каком случае реформа могла бы стать эффективной и полезной для граждан, он, в частности, сослался на европейский опыт, который позволяет определить, что именно требуется реформировать и в каком ключе. Для этого, по словам эксперта, нужно активнее развивать обратную связь, идти к изменениям в органах управления, исходя из потребностей населения, и никак иначе.

Экологический трамвай / pixabay.com

«Чтобы реформа заработала именно для граждан, следует ее проводить в обратном направлении – увеличивать обратную связь, проводить более эффективный учет мнений граждан по локальным вопросам. Такой подход успешно применяется в Европе, где люди действительно заинтересованы в преобразовании пространства вокруг себя, поскольку знают, что любые их действия и решения имеют свои последствия», – убежден Роман Алехин.

О наличии проблем в системе муниципального самоуправления говорила и Ольга Баженова, доцент кафедры конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. В то же время она высказывала мнение, что из муниципального района сделать городской округ по-настоящему невозможно.

«У субъектов Федерации сейчас существуют коридоры возможностей для проведения таких реформ местного самоуправления, как те, что предлагаются. Эти коридоры образовались в связи с наличием проблем в существующей модели территориальной организации. Субъекты Федерации этим обстоятельством просто воспользовались.

Тот факт, что сегодня государство признает наличие этих проблем, – уже хорошо, уже является первым шагом на пути к решению вопроса. Но меня не порадовало, что авторы поправок к закону о местном самоуправлении пошли по пути, который предусматривает выбор между городским округом и муниципальным районом. Эту альтернативу, этот выбор новый документ оставляет на усмотрение субъекта Федерации.

Между тем, были и другие возможности реорганизации: можно было, например, ввести понятие муниципального округа, который позволил бы сохранить и городской округ как преимущественно поселенческую единицу, и решить существующие проблемы. Но, похоже, о таком решении сейчас никто не думает, потому что нужно сделать все это срочно.

<…> Насколько я знаю, очень многие из тех, кто задумывается о дальнейшей судьбе местного самоуправления, будь то практики или теоретики (теоретики – практически все), отрицают предложенную сейчас модель реформы. Потому что невозможно из муниципального района сделать городской округ», – объяснила Ольга Баженова.

Как пояснил «Полит.ру» Илья Гращенков, руководитель Центра развития региональной политики, реформа проводится потому, что, с точки зрения губернатора, окончательная вертикализация власти очень удобна губернатору.

Андрей Воробьев, губернатор Подмосковья на заседании Мособлдумы / mef.mosreg.ru

«Почему Московская область так легко выступает в качестве инициатора преобразований системы муниципальной власти? Был принят федеральный закон, на который представители администрации области теперь ссылаются. Они говорят, что должны привести систему местного самоуправления в Подмосковье к федеральному закону, и потому тут уже уместна и инициатива сверху, не только народная. И, мол, область выступает в качестве организатора публичных слушаний на тему реформы.

При этом говорится, что якобы население само может выбрать, нужна ли реформа. Но, как уже было замечено, решение в области на этот счет уже принято.

Для губернатора такое преобразование удобно: при нем ликвидируются все муниципальные органы управления, остается лишь общегородское собрание с сити-менеджером, назначаемого комиссией, половина которой состоит из аппарата губернатора. Так происходит окончательная вертикализация власти. Между тем люди, наоборот, хотят остаться со своими поселковыми главами, которых они знают, чтобы не ехать каждый раз из дальней деревни Солнечногорского района в город Солнечногорск для решения какого-то вопроса, например, по водоснабжению. Понятно, что населению такое было бы неудобно.

Вообще насколько я помню, Воробьев еще несколько лет назад обещал эту реформу именно в таком варианте. И он не привык сталкиваться в другим мнением. Абсолютно точно, что каждый раз, когда какой-либо райсовет начинает принимать самостоятельные решения, его распускают. Ну, или поначалу приезжает куратор из области и «убедительно просит» депутатов не лезть на рожон; потом предлагают какие-то преференции. Ну, а потом, если не могут уговорить, распускают райсовет», – сказал Илья Гращенков.