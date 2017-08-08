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08 августа 2017, 09:49
местное самоуправление социальная политика
Любовь Храпылина

Муниципальные власти. Зона ответственности

Жительница деревни у своего дома
Жительница деревни у своего дома
pixabay.com

Муниципальные власти все чаще занимают бездеятельную позицию в деле решения проблем населения, ссылаясь при этом на недостаточность финансирования и отсутствие поддержки со стороны регионов. 

Побеседовать с «Полит.ру» о роли местных властей в решении проблем населения согласилась Любовь Храпылина, профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

«Вопросы, которые должны решать по закону, по своему положению в муниципальных образованиях муниципальные власти, относятся к вопросам местного значения. Согласно Конституции, соответствующим законом, который регулирует местное самоуправление, как раз местная власть отвечает за те ключевые вопросы, которые связаны с реализацией прав людей в самых важных областях. Эти права касаются и возможности получения медицинской помощи, и организации процесса образования, и благоустройства территории, развития объектов местной инфраструктуры. 

Сегодня муниципальные образования и их органы власти имеют суженный круг реальных возможностей. Это происходит в первую очередь из-за финансовых вопросов, из-за мизерности муниципальных бюджетов. Но, подчеркну, никто не снимал с органов самоуправления ответственности за качество жизни людей в конкретном муниципальном образовании, конкретном поселке, городе. И, к сожалению, на протяжении уже достаточно долгого времени в большинстве этих городов и поселков (за исключением разве только крупных муниципальных образований) мы наблюдаем явную пассивность властей.

Объяснение всегда одно: нет средств, мы не можем, не в состоянии, нам не помогают региональные органы власти, а они, как и федеральные органы власти, должны то и се. И создается впечатление, что сами жители в происходящем не играют вообще никакой роли. Хотя то же благоустройство, например, несомненно, возможно проводить за счет инициативы жителей, которым местная администрация должна протянуть руку помощи в плане организации.

 
Экологический транспорт. Велодорожки / pixabay.com

Хочу отметить и другой важный момент, который касается получения медицинских, образовательных и прочих услуг. Ответственность в этой области, согласно современному законодательству, перешла на региональный уровень Но вхождение со своими предложениями и соображениями, целевые программы и проекты, социальное представительство интересов своих жителей, безусловно, остаются в зоне ответственности руководства муниципальных образований. Нельзя в этом вопросе бесконечно кивать на кого-то другого – это именно их, местных властей, право, ответственность, должностная обязанность и так далее.

Сейчас много говорят о реформе местного самоуправления. Считаю, что инициатива по местным реформам должна максимально приходить снизу, а не сверху. Кто, как не местные власти с жителями конкретных населенных пунктов знают, какие у них проблемы накопились и по какой причине? И, в конце концов, если не формулировать, не предлагать, не требовать, не реализовывать свое право на местное самоуправление и на осуществление власти на местах, то, конечно, никогда ничего и не будет решаться, а проблемы будут загоняться в угол. 

Безусловно, местные власти должны не бояться за свои кресла, а понимать, что если они хотят быть властью, активными фигурами, а не какими-то мифическими "управленцами", они должны достаточно четко представлять себе сами проблемы. Они должны уметь их формулировать, эти проблемы, уметь доказывать, что такие проблемы есть; должны хорошо понимать, что действующее законодательство им придает такие-то и такие-то права, а они не могут их реализовать потому-то и потому-то. К сожалению, пассивность, о которой я говорила, как раз и связаны с тем, что органы местного самоуправления этого не делают.

Во-первых, они не умеют даже четко объяснить, в чем состоит проблема. Во-вторых, пытаясь как-то решить для себя вопросы, связанные, допустим, с налогами и взаимодействием с предпринимателями, они действуют, в большинстве случаев игнорируя интересы местных жителей и, в общем, не взаимодействуя с ними и их интересами.

На мой взгляд, очень мала поддержка инициатив местных жителей, какой вопрос ни возьми. Те же самые социальные услуги вполне могли бы быть удобно организованы для жителей конкретного города или поселка, если бы власти учитывали, что в одном поселке, допустим, живет больше людей пожилого возраста, в другом – больше молодых семей, в третьем – еще какая-то своя особенность. А в итоге вопросы обеспечения социальными услугами решаются как-то вяло, усредненно и совершенно без активного вовлечения во все проекты и инициативы самих жителей.

Я регулярно бываю в каких-то местных административных зданиях и с турдом нахожу там кого-либо вообще. И говорят всегда одно: ой, знаете, а они уехали в центр на совещание! Так если люди бесконечно совещаются, когда им будет до жителей? И что это за порядок, когда жители приходят в администрацию и не застают никого? Или когда часы приема – это именно несколько часов один раз в неделю? Это что, нормально? Нет, ненормально. Органы власти на местах призваны решать вопросы взаимодействия власти с жителями, а не сидеть на бесконечных совещаниях или делать что-то еще в этом духе.

У них сегодня есть, пусть и мало, какое-то муниципальное имущество (которое во многих случаях уже куда-то дели), есть, в конце концов, муниципальная земля. Ну, надо же как-то со своим хозяйством разбираться! И делать это надо не одному-двум людям, которые сегодня занимают руководящие должности, а властям совместно с жителями.

Тут давайте подумаем еще об одном очень важном вопросе. О том, что кроме так называемых "коренных", постоянных жителей города или поселка сегодня в сельской местности живет достаточно много дачников. У кого-то есть загородные дома (люди, бывает, даже живут там достаточно долго), у кого-то еще какой-то вопрос решается. Поэтому почему надо считать их "пришлыми"? Пусть они воспринимаются не как пришлые, а как те инициативные люди, которые готовы включаться в нужные данной территории процесса. А то получается, что есть два отдельных мира: те, которые живут постоянно, и "чужаки". А эти "чужаки" зачастую живут там по 20-30 лет, а то и поколениями.

 
Дача. Кабачки / pixabay.com

И, конечно, никуда не годится, когда ранее красивые дворы, сады приходят в упадок. Потому что людям нелюбопытно, неинтересно за ними ухаживать. А это ведь не только благоустройство – это, в конечном итоге, и домохозяйство, для ведения которого, вероятно, можно решать вопросы через социальные контракты или через какие-то иные технологии поддержки. Ну, не может обустраиваться и социально развиваться поселок, село, маленький, а то и средний город, если в это развитие его руководитель не будет вкладывать душу, интерес, связанный с местными вопросами. А создается впечатление, что во многих случаях это только частный какой-то интерес.

Не надо губить эти маленькие поселки, города. Мне кажется, важнее всего для федеральных, региональных органов власти – заняться обучением руководителей, которые впервые приходят во власть. Их надо серьезно учить экономике, финансам, организационному делу, психологии, умению гасить конфликты. Нужно, чтобы эти люди знали действующее законодательство и умели заниматься его правоприменением. И те, кто уже некоторое время работает, а не только что пришел, должны регулярно проходить соответствующую аттестацию на знание своих функций и технологий их выполнения.

Вероятно, это все-таки повысит ответственность и у местных властей, и у региональных, и у федеральных за то, за что они обязаны отвечать. То есть за качественное выполнение тех самых услуг в системе управления», – сказала Любовь Храпылина.

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