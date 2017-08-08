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08 августа 2017, 14:59
Госдума регионы
Илья Карпюк

Изъятие полномочий

Москва. Кремль. Царь-пушка
Москва. Кремль. Царь-пушка
pixabay.com

Полномочия регионов можно будет передать на федеральный уровень, если это позволит сократить расходы бюджета. Такой законопроект в понедельник правительство внесло на рассмотрение Госдумы. О перераспределении полномочий между центром и регионами говорили давно, теперь, на осенней сессии, этот вопрос предстоит обсудить парламентариям.

Правки вносятся в закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

Законопроект устанавливает универсальные основания для изъятия переданных регионам полномочий. Федеральный центр сможет вернуть себе полномочия если регион не может исполнять их из-за «стихийного бедствия, катастрофы или иной чрезвычайной ситуации», если это обусловлено «обеспечением обороны страны и безопасности государства» или необходимостью «реализации международных или общенациональных мероприятий». Еще одно основание для изъятия — нарушение при их реализации или возможность обеспечить сокращение расходов федерального и регионального бюджетов. Если данные полномочия были «субделегированы» регионом на муниципальный уровень, они будут также изыматься.

 
МЧС. Последствия ливневого паводка в Приморье / tvc.ru

Также детально описываются принципы, в соответствии с которыми полномочия будут изыматься. «К числу таких принципов относятся: наличие представления уполномоченного федерального органа исполнительной власти об изъятии ранее переданных полномочий; изъятие полномочий по решению президента или правительства Российской Федерации; осуществление изъятых полномочий федеральным органом исполнительной власти (федеральным или территориальным фондом обязательного медицинского страхования), в установленной сфере деятельности которого переданы изымаемые полномочия», — говорится в сообщении на сайте Госдумы.

Если финансирование переданных полномочий осуществляется через федеральные субвенции, то, в случае изъятия полномочий, регион должен будет вернуть неиспользованный остаток обратно в бюджет. Если будет решено изъять полномочия у субъекта, то имущество «необходимое для обеспечения осуществления переданных полномочий», передается безвозмездно в собственность государства.

При этом полномочия у региона могут быть изъяты на срок не более чем два года.

В действующем сейчас законе говорится только о процедуре передачи полномочий регионам — для этого необходимы указ президента или постановление правительства. А в качестве основания для изъятия полномочий «упомянуты лишь случаи ненадлежащего исполнения или неисполнения», говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, в правительстве занялись инвентаризацией полномочий регионов еще год назад. Во всяком случае об этом, выступая на заедании Совета Федерации, объявил вице-премьер Дмитрий Козак. Тогда он называл главной проблемой нехватку ресурсов. «Все чаще регионы предлагают вернуть на федеральный уровень ряд полномочий, особенно социального характера, в связи с недостаточностью ресурсов», — объяснил он. По словам Козака, «регионы исполняют более 500 полномочий, которые переданы различными законами без определенного статуса и источников финансирования: то ли они собственные и выполняются за счет региональных бюджетов, то ли делегированные и должны финансироваться из федерального бюджета».

 
Дмитрий Козак выступает на Совете Федерации / council.gov.ru

Экспертное управление президента, по данным «Коммерсанта», обращало внимание на то, что положение о сроках изъятия требует «дополнительного обоснования». Но в Минюсте пояснили, что изъятие переданных полномочий на более короткий срок «не представляется целесообразным в связи с необходимостью перераспределения» финансов, а также передачи имущества. Более продолжительный срок изъятия не будет соотноситься с основаниями «для их изъятия, которые связаны с необходимостью решения оперативных вопросов».

Директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич объяснила, что регионы, как правило, сопротивляются передаче полномочий из центра «как подорванные», поскольку за ними не следовало достаточное финансирование полномочий.

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