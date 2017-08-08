Запрос российского общества на стабильность уходит на периферию и сменяется запросом на перемены. Об этом, как передает ТАСС, заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров на молодежном форуме «Территория смыслов на Клязьме».

По словам Федорова, россияне чувствуют неуверенность в завтрашнем дне из-за того, что экономический кризис в стране закончился, а широкомасштабный подъем так и не начался. Глава ВЦИОМа уверен, что «революционные настроения появляются не в ситуации кризиса, а когда кризис закончился и становится лучше». «Тогда люди перестают терпеть и начинают требовать», — пояснил он.

Федоров считает, что сейчас политическая борьба в России «идет за то, чей образ перемен возобладает». «Вот эта борьба за будущее сейчас разворачивается и скоро она перейдет в заключительную фазу, потому что через полгода у нас выборы президента. Более того, вопрос выборов 2024 года тоже во многом будет предрешен исходом выборов 2018-го», — заключил он.

Молодой человек гуляет по Манежной площади / mskagency.ru

В тоже время известно, что российские власти разных уровней как раз пытаются понять, что именно хотят от них граждане. В качестве примера можно привести Москву. «Ведомости» во вторник пишут, что мэрия столицы потратит 30 млн рублей на проведение социологических исследований, результаты которых должны быть готовы к началу сентября, то есть еще до проведения муниципальных выборов, которые намечены на 10 сентября.

Всего будет проведено четыре исследования, за каждое из которых ВИЦОМ, который выиграл конкурсы, получит 7-8 млн рублей. Во-первых, будет изучено мнение москвичей о том, как их интересы представляют муниципальные органы. Во-вторых, мэрию интересует, как участвует молодежь в жизни Москвы, знает ли она о мероприятиях, проводимых общественными организациями, как воспринимает социально-экономическую ситуацию. В-третьих, социологи изучат, знают ли москвичи, как органы исполнительной власти реализуют программы развития административных округов, и выявят страхи разных социально-профессиональных групп. В-четвертых, будет дана оценка факторов эффективности управ и префектур, в том числе на основе данных об информированности жителей и степени их удовлетворенности.

При этом у мэрии Москвы есть собственная служба, которая занимается проведение соцопросов, это Центр мониторинга общественного мнения. Помимо этого, исследования заказываются и у частных компаний. Недавно Национальная служба мониторинга выиграла конкурсы на 120 млн рублей и теперь должна повести исследование взаимодействия органов власти Москвы с населением в двух округах, а Фонд развития гражданского общества за 45 млн рублей изучает городское законодательство в социальной и градостроительной сферах.

Благоустройство Москвы / mskagency.ru / Авилов Александр

Все это происходит прямо накануне муниципальных выборов, когда мэрия, казалось бы, должна сохранять подчеркнутый нейтралитет, но вместо этого тратит десятки миллионов на изучение отношения москвичей к властям, которые по понятным причинам ассоциируются с партией «Единая Россия», активно участвующей в выборах.