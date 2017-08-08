Топ новостей 8 августа

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня начался суд по делу экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, оппозиционер Сергей Удальцов вышел на свободу, а ФАС возбудила дело против операторов «большой четверки».

Замоскворецкий суд столицы продлил домашний арест бывшему главе Минэкономразвития РФ Алексею Улюкаеву, обвиняемому в коррупции, до 27 января 2018 года. После слушаний Улюкаев рассказал журналистам: «Я похудел на 14 килограмм, спасибо за это нашему правосудию».

Российская пенитенциарная система – рекомендации лучших диетологов. pic.twitter.com/iSYeEQERtu — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 8 августа 2017 г.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела против «большой четверки» российских операторов мобильной связи «за установление и поддержание монопольно высоких цен на услуги связи в национальном роуминге».

Сергей Удальцов / mskagency.ru

Осужденный по делу о массовых беспорядках на Болотной площади Москвы в 2012 году оппозиционер Сергей Удальцов вышел на свободу из колонии общего режима в Тамбовской области.

Сергей Удальцов, отбывший 4,5 года в колонии за организацию беспорядков на Болотной, вышел на свободуhttps://t.co/lk6ZBJuETy pic.twitter.com/nrPEqbpXQx — Лентач (@oldLentach) 8 августа 2017 г.

Рассмотрение жалобы Худоберди Нурматова с адвокатом / mskagency.ru / фото: Авилов Александр

Мосгорсуд приостановил исполнение решения Басманного суда о выдворении из РФ журналиста «Новой газеты» Али Феруза (литературный псевдоним Худоберди Нурматова).

Мэрия Москвы утвердила стандарт отделки квартир «улучшенного комфорт-класса», которые должны предоставляться жителям пятиэтажек по программе реновации. «Отделка квартир будет улучшенного комфорт-класса, так, чтобы люди могли заезжать, не мучаясь с какими-то дополнительными ремонтами и отделочными работами», – заявил на заседании мэр Москвы Сергей Собянин.

Андрей Малахов и Наталья Шкулева / avtomixplus.ru

Причиной ухода телеведущего и главного редактора проекта «СтарХит» Андрея Малахова из программы «Пусть говорят» и с Первого канала является скорое пополнение семейства и желание Малахова проводить больше времени с семьей. По информации СМИ, жена Андрея Малахова Наталья Шкулева ждет ребенка.

Общие повседневные расходы россиян в июле выросли на 8,1% по сравнению с июлем 2016 года, говорится в сообщении исследовательского холдинга «Ромир». При этом по данным Росстата потребительские цены в июле в годовом выражении выросли на 3,9%. Соответственно, данные «Ромира» по расходах россиян в номинальном выражении более чем в два раза превышают официальную инфляцию.

#Наглядно о средней зарплате россиянина с 1853 по 2015 г., выраженной в килограммах картофеля pic.twitter.com/qNU5d8fJpI — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 8 августа 2017 г.

Световая надпись на отеле Д.Трампа

На здании принадлежащего президенту США Дональду Трампу отеля Trump SoHo в Нью-Йорке появилась проекция с изображением президента России Владимира Путина и российским флагом. На проекции на фоне российского триколора написано Happy to help, bro («Рад помочь, бро»), Follow money («Следуй за деньгами»), а также размещена фотография Путина и надпись по-русски «Крепись, братан».

Число опрошенных учителей, которые полностью удовлетворены своей работой, по итогам 2016 года сократилось почти в два раза, следует из материалов исследования Высшей школы экономики и «Левада-центра». Если в 2015 году доля довольных своей работой педагогов, принявших участие в опросе, составляла 42%, то в 2016 году такую оценку дали только 22% опрошенных. Одновременно с 28 до 34% выросло число опрошенных учителей, недовольных своей зарплатой. По данным опроса, половина педагогов в среднем получают на основном месте работы менее 20 тысяч рублей в месяц, еще 25% — в пределах 20–27 тысяч и лишь 25% — более 27 тысяч рублей.

Бывшая жена миллиардера Романа Абрамовича Дарья Жукова может быть причастна к организации контактов российской администрации с окружением президента США Дональда Трампа, рассказал высокопоставленный российский чиновник.