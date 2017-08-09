Владимир Путин пообещал, что Россия будет гарантом безопасности и суверенитета Абхазии. Об этом он заявил во вторник на встрече с абхазским лидером Раулем Хаджимбой в Пицунде.

«Мы надежно гарантируем безопасность и самостоятельность Абхазии, независимость. Уверен, что так и будет дальше», — сказал российский президент и добавил, что между Россией и Абхазией сформированы «совершенно особые отношения». По мнению Путина, это — «самое главное».

Хаджимба, в свою очередь, заявил, что Абхазия с помощью поддержки России «продвигается по пути социально-экономического развития, инфраструктурного строительства, решает вопросы обороны и безопасности». Кроме того, по его словам, реализуется инвестиционная программа, по которой в 2017 году планируется инвестировать около 25 млрд рублей. Хаджимба рассказал, что в этой связи были подготовлены и прошли экспертизу «проектно-сметные документы».

Также Хаджимба поблагодарил Путина за все решения, что были приняты «для развития отношений между Москвой и Сухумом». Он не забыл напомнить, что 8 августа, когда российский президент прилетел в Абхазию, является «памятной датой», потому что в этот день в 2008 году началась российско-грузинская война, которая в итоге привела к тому, что Москва официально признала независимость Абхазии.

ПВС России на дороге в Абхазии / wikipedia.orgю

Предыдущий свой визит в Абхазию Путин также приурочил к этой дате — он посещал республику 25 августа 2013 года, в пятую годовщину признания независимости республики.

Впрочем, даже интересней, что на этот раз Владимир путин при разговоре с абхазским коллегой затронул тему, которая действительно волнует россиян. Он заявил, что рассчитывает на повышение уровня безопасности туристов в результате совместной работы МВД России и Абхазии.

«Сами граждане Абхазии и гости, откуда бы они ни приехали, в том числе из России, должны понимать и чувствовать, что они находятся под надежной защитой. Очень рассчитываю, надеюсь, что вот эта совместная работа будет повышать уровень безопасности пребывающих здесь туристов», — сказал Путин.

Несколько дней президент общественной организации «Абхазский союз туризма» Анна Калягина сообщила, что туристический поток в республику за январь — июль упал на 30%. Среди причин называлась плохая погода, открытие турецкого направления, а также резонансные ЧП, в которых страдали россияне.

Последствия взрыва в Абхазии / youtube.com

Так, 2 августа в селе Приморское Гудаутского района взорвался склад боеприпасов, 64 человека, в том числе российские туристы, получили ранения, две туристки погибли. Тремя неделями раньше в том же Приморском двое местных братьев, вооруженных пистолетами и ножами, ворвались в домик, где отдыхали две семьи из Москвы. Они потребовали отдать им все ценности, а когда один из мужчин, Андрей Кабанов, стал сопротивляться, нанесли ему смертельные ножевые ранения.

В июле во время вооруженного нападения пострадали трое россиян, которые переехали в страну из Санкт-Петербурга. Злоумышленники залезли в дом семьи в селе Хипста Гудаутского района и потребовали отдать им все ценности, включая накопленные на ремонт дома деньги. Двое грабителей были с автоматами, еще один — с пистолетом. Угрожая оружием, бандиты пытались найти деньги, женщине обожгли тело утюгом, а ее мужа ударили по голове. Двоюродного брата женщины ударили прикладом.

Конечно, за все эти события руководство Абхазии прямой ответственности не несет, но и говорить о развитии туризма и добрососедских отношениях как-то сложно.