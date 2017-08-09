Новые американские санкции, затрагивающие, в частности, Россию, способны привести к перебоям в экспорте российского газа в Европу, считают аналитики международного рейтингового агентства S&P. Они не исключают, что санкции могут ударить по действующим и будущим экспортным трубопроводным проектам РФ.

По мнению аналитиков, отсутствие прямых санкций в отношении этих трубопроводных проектов по поставке энергоносителей и свобода действий в вопросах их применения создают неопределенность, которая может сказаться на интересе инвесторов к акциям российских компаний и вызвать задержки в принятии инвестиционных решений. Кроме того, санкции могут ограничить доступ к технологиям или услугам, которые нужны для завершения строительства трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Если же оно не завершится к 2019 году, то поставки российского газа в Европу будут зависеть от итогов переговоров по договору с Украиной о транзите газа. Именно поэтому, полагают аналитики, не исключена приостановка поставок газа во время переговоров. Правда, такой сценарий они называют маловероятным, однако допускают и такое развитие событий, пишет информационное агентство РБК.

Газонасосная станция на границе Украины / wikipedia.org

Между тем 8 августа стало известно, что «Нафтогаз Украины» намерен увеличить требования к «Газпрому» в Стокгольмском суде по иску о транзите газа более чем на 5 млрд долларов, в результате чего общая сумма исковых требований превысит 18 млрд долларов. «Мы рассчитываем, что по нашим искам мы получим справедливую компенсацию от "Газпрома"», – заявил в интервью украинскому «Пятому каналу» коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Кроме того, СМИ сообщили, что межведомственная комиссия по безопасности в экономической и социальной сферах при Совете безопасности России рекомендовала правительству определить условия либерализации экспорта российского газа. По сведениям газеты «Ведомости», комиссия обсуждала развитие проектов по производству сжиженного природного газа в мире как угрозу энергетической безопасности России. В результате она рекомендовала правительству «определить приоритетные направления государственной политики развития СПГ-индустрии», чтобы уже в среднесрочной перспективе Россия вошла «в число мировых лидеров производства и экспорта СПГ»; а также определить «скоординированную стратегию» поставок газа «на целевые рынки» и «условия либерализации экспорта природного газа с учетом имеющихся рисков» для обеспечения экономической безопасности страны.

В целом монополия на экспорт газа по трубопроводам принадлежит «Газпрому», но СПГ можно экспортировать в обход. Этим правом наделены госкомпании, если сжижают газ с шельфовых месторождений, или частные структуры, если до 2013 года получили лицензию на разработку газовых месторождений с возможностью строительства там СПГ-завода. По оценке опрошенных изданием экспертов, вероятность либерализации экспорта трубопроводного газа сейчас невелика. В то же время они считают, что для «Газпрома» это было бы полезно – компания, почувствовав конкуренцию, начала бы более эффективно работать.

Прокомментировать ситуацию для «Полит.ру» согласился директор по энергетическому направлению, руководитель Энергетического департамента Института энергетики и финансов Алексей Громов. В беседе с «Полит.ру» он отметил, что прекращение поставок российского газа в Европу действительно маловероятно.

«Если мы говорим о рисках возможного возникновения проблем с поставкой российского газа в Европу в связи с недавно подписанным президентом США новым санкционным пакетом, то надо отметить следующее. Закон, о котором рассуждают аналитики, предусматривает только возможность введениях таких санкций. Никто не говорит, что эти санкции должны быть введены. И в любом случае, эти санкции будут оговариваться и вводиться только в том случае, если будут обеспечены соответствующие договоренности американцев со своими союзниками. То есть – с европейскими странами, которых может непосредственно затрагивать эта ограничительная мера.

Как сказано непосредственно в принятом законе, санкции могут накладываться на любые инвестиции (например, в техническое сопровождение, ремонт и так далее), которые будут затрагивать российские экспортные газопроводы на территории Российской Федерации. Никто не говорит о том, что могут возникнуть проблемы с газопроводами, которые формируют поставки российского газа на территорию Евросоюза. Эти газопроводы находятся в ведении Евросоюза.

Укладка труб газопровода

Да, очевидно, что в условиях новых санкций под риски попадают новые газотранспортные проекты Российской Федерации «Северный поток-2» и «Турецкий поток». В этой ситуации решить проблему можно, полностью загружая «Северный поток-1» и связанный с ним газопровод OPAL – что, в принципе, с юридической точки зрения теперь возможно. Поскольку, как вы знаете, Европейский суд снял все ограничительные меры по иску Польши к «Газпрому» относительно загрузки газопровода OPAL. И, конечно же, ее следует решать, сохраняя значительные объемы поставок газа по так называемому украинскому транзиту.

В этой ситуации, я полагаю, аналитики S&P видят риски в первую очередь по украинскому транзиту. Мы знаем, что договор по нему заканчивается в 2019 году и что до сих пор никаких практических переговоров между «Газпромом», «Нафтогазом» и европейской стороной еще не проводилось. Неизвестно, какими будут новые условия, какими – ставки по транзиту. Понятно, что на фоне такой неопределенности потенциальный риск, связанный с украинским транзитом, существует. Думаю, именно его в первую очередь и имели в виду аналитики S&P.

Что касается вопроса об увеличении иска «Нафтогаза» на 5 млрд долларов, то мы знаем, что Арбитражный суд уже рассматривал встречные иски «Нафтогаза» и «Газпрома» с суммами, кратно превышающими 5 млрд долларов: я помню, что был иск «Газпрома» к «Нафтогазу» на сумму порядка 31 млдр долларов и был похожий иск от «Нафтогаза». И было вынесено промежуточное решение, которое не удовлетворило большие финансовые претензии ни одной из сторон. Думаю, что и в нынешней ситуации ждать того, что Арбитражный суд примет сторону «Нафтогаза», не приходится. Тем более, что речь идет о серьезных документам – таких, как долгосрочные контракты. Так что, полагаю, здесь нам пока беспокоиться не о чем.

Если же говорить об итогах заседания Совета безопасности, отмечу следующее. Полного текста решения у нас нет, поскольку документ носит закрытый характер. Но надо понимать, что вопрос постепенного ухода от экспертной монополии «Газпрома» в принципе назрел. За последние несколько лет кардинально изменились условия работы «Газпрома» на европейском рынке. Если раньше он работал с такими же компаниями-монополистами, как он сам, то теперь этих компаний нет – в соответствии с Третьим энергетическим пакетом эти компании на европейском рынке исчезли.

Кроме того, мы понимаем, что изменились и сами правила игры на европейском рынке: Европа уже не планирует (и надо это признать) заключать новых долгосрочных контрактов на поставки газа – то есть меняются уже и контрактные условия поставок. При этом все больше газа торгуется на спотовых площадках, на биржах. И в этой ситуации держаться за монополию «Газпрома» как за единственную возможность для России на безальтернативной основе (имеется в виду – при отсутствии конкуренции со стороны других поставщиков из России) поставлять газ в Европейский союз, наверно, уже поздно. Это выглядит анахронизмом.

А то, что в Совете безопасности сформулировали решение по этому вопросу таким образом, что необходимо проработать этот вопрос, – это, наверное, правильный подход. Потому что на самом деле мы, начиная уже со следующего года, вступаем в период высокой конкуренции на европейском и других газовых рынках. Почему? Потому что очень много проектов как раз начиная с 208 года будут запущены в первую очередь в сфере сжиженного природного газа. Это касается и американских сланцевых проектов, и австралийских проектов, и канадских – и российских проектов в том числе. Поэтому нам нужно быть конкурентоспособными, гибкими и, наверное, самим уже адаптироваться к изменившимся рыночным условиям.

Так что думаю, что вопрос об экспортной монополии назрел, но необходимо взвешенное и аккуратное его решение. Такое, чтобы государство ничего не потеряло оттого, что на европейском рынке в перспективе будет продаваться газ нескольких российских производителей», – сказал Алексей Громов.