24 сентября 2017 г. в Германии должны состояться парламентские выборы. СМИ обсуждают предвыборную ситуацию в стране.

The Economist пишет, что немецкая предвыборная кампания находится в очень напряженном политическом контексте. Американская политика систематически генерирует скандалы, во Франции продолжается борьба между националистами и глобалистами, в Британии уже второй год подряд имеют место голосования, радикально меняющие политический курс страны.

В Германии всё, на первый взгляд, спокойно. Несмотря на приближающиеся выборы, она остается спокойной и стабильной. Уверенным фаворитом, претендующим на позицию следующего канцлера, представляется нынешний канцлер Ангела Меркель, которая не делает громких популистских заявлений, а обещает в своей обычной манере всем понемногу.

У ее главного оппонента от социал-демократов Мартина Шульца на таком фоне есть два варианта выстраивания кампании. Он может имитировать невозмутимую манеру кампании Меркель либо, наоборот, акцентировать проблемы. По мнению автора, Шульц в своей кампании объединил худшее от обоих вариантов.

Мартин Шульц и Ангела Меркель / © European Union 2015 - European Parliament

Он действительно подчеркивает проблемы (в частности, говорит, что Германия больше не может принимать мигрантов), но делает это в такой манере, которая создает ему имидж паникера. При этом его лозунги такие же безликие и общие, как лозунги кампании Меркель. Социал-демократы ратуют «за Германию, в которой мы будем жить благополучно и счастливо». Христианско-демократический союз Меркель утверждает, что «для будущего нужны новые идеи и кто-то, кто воплотит их в жизнь».

Отчасти, комментирует автор, это всеобщее спокойствие — заслуга предшествующей политики руководства Германии. За исключением довольно хаотичной ультраправой партии «Альтернатива для Германии», никто не пытался драматизировать политику. Но отчасти нынешняя мирная ситуация — это только кажимость, от которой может сложиться ложное впечатление, будто у Германии нет проблем. Это не так: в долгосрочной перспективе Германия должна столкнуться с огромными проблемами, и к этому ей надо готовиться уже сейчас.

В числе этих проблем может оказаться нестабильность ее международного положения (отношения с прочими участниками ЕС, конфигурации в НАТО) и экономические трудности (особенно с учетом того, что ее машиностроение переживает сейчас не лучшие времена). Также у Германии могут обостриться социальные проблемы. В 2015-2016 гг. она приняла 1,2 млн. беженцев, что закономерным образом провоцирует усиление националистических тенденций. То, что это никак не проговаривается в нынешних кампаниях, по мнению автора, может вводить избирателей в заблуждение.

Reuters пишет, что одним из важных пунктов полемики в ходе немецкой предвыборной кампании стал оборонный бюджет Германии. Началось с того, что президент США Дональд Трамп раскритиковал большинство стран-участниц НАТО, принадлежащих к ЕС, за то, что они не исполняют своих обязательств, а рассчитывают на то, что их в случае надобности защитят США. Обязательство — это направлять 2% ВВП на развитие оборонной отрасли. Германия находится в числе тех стран, которые до этого показателя не дотягивают.

Солдат Бундесвера на учениях НАТО / flickr.com

После того как Трамп обвинил союзников в паразитировании на США, Меркель заявила о намерении увеличить оборонный бюджет до необходимых 2%, мотивируя это тем, что США как союзнику больше доверять нельзя, поэтому ЕС должен повышать собственную обороноспособность. Социал-демократы сочли за лучшее истолковать этот манифест как постыдную уступку Трампу в ущерб своим собственным гражданам (за счет которых должен наращиваться оборонный бюджет).

Reuters отмечает, ссылаясь на политических аналитиков, что бескомпромиссная позиция социал-демократов по этому вопросу едва ли поможет им победить на выборах. Однако она может стать основой для партийного блокирования после выборов, потому что на этой почве социал-демократы в принципе могут привлечь на свою сторону некоторые парламентские партии с малой представленностью.