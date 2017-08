«Коммерсантъ» в статье «Не думай о Пицундах свысока» пишет о том, как в Абхазии Владимир Путин отметил годовщину войны с Грузией.

«Таблетки добавляют к алкоголю»: фармацевтам предлагают подключиться к ЕГАИС.

«Противокартельный сговор»: ФАС, МВД, ФСБ и Генпрокуратура объединят антимонопольные усилия.

«МВД выпускает апатридов на свободу»: из законодательства будет исключена норма, позволяющая бессрочно лишать свободы людей без гражданства.

РБК: «Роль доллара во внешнем долге России снизилась до минимума с 2014 года». Доля доллара во внешнем долге России составила 60% — минимум с 2014 года.

«Три года без хамона: как эмбарго сказалось на акциях аграриев и ретейла». В статье совершается попытка понять, насколько помогли эти меры акциям российских компаний из потребительского сектора и есть ли еще потенциал роста у их котировок.

«Дома дореволюционные: почему исторические здания попали под реновацию». В программу реновации вошли 25 домов, построенных до 1918 года.

«Известия»: «Вейпы и кальяны запретят в общепите». Программа по формированию здорового образа жизни предусматривает ограничения на электронные сигареты и ужесточение мер по обороту алкоголя.

«Россия меняет посла в Японии»: посольство в Токио возглавит Михаил Галузин.

«Расходы на диспансеризацию россиян увеличились почти на 20%»: за первое полугодие 2017 года на скрининговые мероприятия потрачено 17,6 млрд рублей.

«Газета.ru» поместила под заголовком «Говорят, у нас убивают. А в Турции не убивают?» репортаж о визите российского президента в Абхазию.

«Возвращение в другую страну»: редакционная статья в которой показывается, о чем говорит выход Сергея Удальцова на свободу.

«Умер Павел Слободкин»: в возрасте 72 лет скончался композитор, основатель ВИА «Веселые ребята» Павел Слободкин.

The Economist: «Работник Google спровоцировал дискуссию о сексизме и свободе слова» (A Google employee inflames a debate about sexism and free speech). Сотрудник компании Google объяснил неравную представленность полов в сфере технологий личными особенностями.

«The Economist объясняет: что на кону в связи с выборами в Кении?» (The Economist explains: What is at stake in Kenya’s election?). От выборов в Кении зависит мир, стабильность и некоторые менее возвышенные, но важные вещи.

Bloomberg: «Банкиры, надеющиеся на Brexit по мягкому сценарию, не спешат с решениями по Дублину» (Bankers Hoping for a Softer Brexit Hold Off on Dublin Decisions). Ирландские власти первоначально ощутили резкий наплыв британских финансовых компаний, желающих открыть филиалы в Дублине. Но теперь энтузиазм ослаб: банки заняли выжидательную позицию.

«Кажется, Google, не терпит разнообразия» (Google Can’t Seem to Tolerate Diversity). В понедельник Google уволил инженера Джеймса Деймора за то, что он опубликовал 10-страничный манифест с критикой авторитаризма компании в насаждении гендерной представленности. Это увольнение — хорошая иллюстрация к тезису Деймора.

The Wall Street Journal: «Тиллерсон давит на азиатские страны, чтобы они ужесточили позицию по отношению к Северной Корее» (Tillerson Presses Asian Nations to Clamp Down on North Korea). Госсекретарь США Рекс Тиллерсон добивается от стран Юго-Восточной Азии более последовательной блокады КНДР.

«Кто в итоге платит корпоративные налоги?» (Who Ultimately Pays for Corporate Taxes?). Американские ученые спорят о том, на кого в США ложится корпоративное налоговое — на инвесторов или на сотрудников. Эта дискуссия может сказаться на налоговой реформе, которую планируют республиканцы.