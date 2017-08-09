В Министерстве культуры, фактически, согласились с введением цензуры региональными властями. В ответ на просьбу Рамзана Кадырова запретить к показу кинофильм «Матильда» на территории Чечни, глава департамента кинематографии Минкульта Вячеслав Тельнов заявил, что ведомство выдает прокатное удостоверение на всей территории России, а вопрос показа или запрета картины на территории Чечни «должен решать сам Рамзан Ахматович с местными прокатчиками».

Конечно, то, что у Чечни особый статус в рамках РФ, в голове держат все и всегда, но говорить об этом открыто как-то не принято. Интересно, что выяснится, если все начальники департаментов в федеральных министерствах начнут рассказывать о возможностях и полномочиях Рамзана Кадырова?