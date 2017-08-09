СМИ обсуждают признаки изменений в стратегии США в отношении Сирии. Один из важных пунктов обсуждения — это перспектива сотрудничества между Россией и США в этой области.

Журнал Foreign Policy описывает стратегию американского президента Дональда Трампа в отношении Сирии и приходит к выводу, что эта стратегия в значительной мере завязана на России. Стратегия выводится на основании анализа действий американского Белого дома. Одним из показательных решений стала отмена программы ЦРУ, в рамках которой поддерживались ополченцы, пытающиеся свергнуть президента Сирии Башара Асада. Затем последовало установление перемирия на севере Сирии в сотрудничестве с Россией и Иорданией.

И то, и другое, отмечает автор, - свидетельства о том, что американская администрация адаптируется к действительности, а именно к восстановлению влияния Асада в Сирии и к установлению влияния России в ближневосточном регионе. Также решения Белого дома отражают настороженное отношение американской общественности к перспективе задействовать американские войска в очередной войне.

Иракские курды на территории Сирии / aljazeera.com

Иными словами, цель Трампа в том, чтобы завершить войну в Сирии, по возможности оставаясь при этом в стороне, то есть через посредников (прежде всего, курдских боевиков). Проблема в том, отмечает автор, что при таком сценарии увеличивается зависимость американской стратегии от России. Наличие такой зависимости чревато некоторыми рисками. Риски состоят в том, что оппоненты США в Сирии (среди них, прежде всего, сирийское правительство и Иран) будут пытаться воспользоваться сменой расстановки сил в своих интересах. В этом случае не исключены провокации и нарушения. Исход таких ситуаций будет зависеть от того, насколько деятельно Россия будет следить за поведением своих союзников. Таким образом, автор находит общий подход американской администрации к сирийской войне разумным, однако считает его недоработанным, потому что он пока не содержит инструментов для снижения рисков.

Wall Street Journal решил скрасить сирийский сюжет публикацией материала авторства Нафтали Беннетта, израильского политика, ныне министра образования Израиля, который высказал свое мнение о том, как ситуация в Сирии используется Ираном (главным оппонентом Израиля). С момента революции 1979 г. Иран стремился стать господствующей мировой державой, пишет автор. Иранское руководство финансирует и поддерживает ополченцев в других странах. В итоге Иран стал одним из главных в мире экспортеров терроризма.

Основная часть стратегии Тегерана состоит в том, чтобы сохранять контроль над территорией, связывающей Иран со Средиземным морем. Пока в Сирии продолжается гражданская война, это делать удобно. Существование этого коридора, объясняет Беннетт, - это угроза всему западному миру. Коридор связывает Иран с его союзниками в Сирии и Ливане, позволяя ему быстро и беспрепятственно транспортировать оружие. Чем дольше коридор существует, тем больше у Ирана шансов сформировать серьезное военное присутствие на Средиземном море.

Иранский флот в Персидском заливе / wikipedia.org

В этом смысле, считает автор, Иран — это гораздо более серьезная угроза мировой безопасности, чем «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ). И этот момент западные страны постоянно упускают из виду, ошибочно считаю своей главной задачей в Сирии борьбу с ИГ. Поэтому автор очень настороженно относится к перемирию, установленному в Сирии в июле совместными усилиями России, США и Иордании. Теперь, когда внимание борцы с терроризмом сосредоточилось на севере Сирии, Иран сосредоточится на юге.