Топ новостей 9 августа

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня экс-главбух «Седьмой студии» обвинила Кирилла Серебренникова в хищениях, КНДР пригрозила США ракетным ударом по военной базе, а в Краснодарском крае решили отключать свет для передачи энергии в Крым.

Бывший бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева дала показания против главы студии Кирилла Серебренникова. Она заявила, что режиссер разработал план для хищения средств, выделенных на проект «Платформа», а в студии была «черная касса» для нелегальных операций. Эти показания позволили предъявить фигурантам дела расширенные обвинения, так как сумма ущерба выросла почти в 20 раз.

КНДР подготовит план удара по армии США на военной базе на Гуаме «для сдерживания крупных военных баз США на Гуаме, включая базу ВВС Anderson, на которой находятся стратегические бомбардировщики США, действующие на нервы КНДР, угрожающие и шантажирующие ее своими частыми полетами в небе над Южной Кореей». План может быть исполнен «в любой момент после того, как только верховный главнокомандующий ядерными силами КНДР Ким Чен Ын отдаст приказ».

В пригороде Париже Левалуа-Перре автомобиль протаранил толпу военных, при этом пострадали шесть человек, двое - серьезно ранены. Полиция ищет протаранивший военных автомобиль. Она считает наезд преднамеренным и подготовленным. Впоследствии водитель автомобиля был задержан, в перестрелке с ним ранило полицейского.

Live 🔴 Soldiers hit by a vehicle in the Paris suburb of #Levallois-Perret, six injured https://t.co/KeI4ikPONT pic.twitter.com/4tjPVByown