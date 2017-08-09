Топ новостей 9 августа

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня экс-главбух «Седьмой студии» обвинила Кирилла Серебренникова в хищениях, КНДР пригрозила США ракетным ударом по военной базе, а в Краснодарском крае решили отключать свет для передачи энергии в Крым.

Бывший бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева дала показания против главы студии Кирилла Серебренникова. Она заявила, что режиссер разработал план для хищения средств, выделенных на проект «Платформа», а в студии была «черная касса» для нелегальных операций. Эти показания позволили предъявить фигурантам дела расширенные обвинения, так как сумма ущерба выросла почти в 20 раз.

База ВВС США Андерсон / wikipedia.org

КНДР подготовит план удара по армии США на военной базе на Гуаме «для сдерживания крупных военных баз США на Гуаме, включая базу ВВС Anderson, на которой находятся стратегические бомбардировщики США, действующие на нервы КНДР, угрожающие и шантажирующие ее своими частыми полетами в небе над Южной Кореей». План может быть исполнен «в любой момент после того, как только верховный главнокомандующий ядерными силами КНДР Ким Чен Ын отдаст приказ».

Ким Чен Ыну пизда. Доброе утро! pic.twitter.com/HziWq4ULrr — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 9 августа 2017 г.

Северная Корея: 18,4 млн (из 25 млн) живут без электричества, армия больше млн, срок службы (призыв, муж) 10 лет, ВВП/чел—$1700 (213 место) pic.twitter.com/YQYtNJUi8Y — Рустем Адагамов (@adagamov) 9 августа 2017 г.

В пригороде Париже Левалуа-Перре автомобиль протаранил толпу военных, при этом пострадали шесть человек, двое - серьезно ранены. Полиция ищет протаранивший военных автомобиль. Она считает наезд преднамеренным и подготовленным. Впоследствии водитель автомобиля был задержан, в перестрелке с ним ранило полицейского.

Live 🔴 Soldiers hit by a vehicle in the Paris suburb of #Levallois-Perret, six injured https://t.co/KeI4ikPONT pic.twitter.com/4tjPVByown — euronews (@euronews) 9 августа 2017 г.

🇫🇷 #URGENT: BFMTV reporting elite police officers involved in a shoot-out on a motorway in northern France. pic.twitter.com/2Rmj3G2Wtn — Keith Walker (@KeithWalkerNews) 9 августа 2017 г.

Национальное учредительное собрание Венесуэлы, избранное при поддержке президента Николаса Мадуро с целью распустить действующий парламент и переписать конституцию страны, объявило себя главным органом власти. Оно приняло указ, согласно которому ни одна ветвь власти в стране не может препятствовать его решениям.

Люди в темноте у костра / pixabay.com

В Краснодарском крае в связи с жаркой погодой будут отключать электричество. Это произойдет в Новороссийске, Анапе, Геленджике, а также в Крымском, Абинском, Славянском, Красноармейском, Темрюкском районах. Как пояснили чиновники, данная мера поможет и в «погашении потребности значительной части потребителей республики Крым».

Кадр из фильма "Матильда" режиссера Алексея Учителя

Минкульт принял к рассмотрению просьбу Рамзана Кадырова о запрете показывать фильм Алексея Учителя «Матильда» в Чечне. «Десятки тысяч людей разных конфессий просят не допустить публичный прокат фильма в Российской Федерации в связи с тем, что расценивают его как преднамеренное издевательство над чувствами верующих людей, оскорбление их религиозных чувств и унижение человеческого достоинства, а также осквернение святынь и многовековой истории народов России», — заявил тот. В ответ Учитель предложил Кадырову сначала посмотреть картину. Вслед за Кадыровым показ фильма попросили отменить власти Дагестана.

Поклонская и сочувствующие - лучшие промоутеры "Матильды". У меня вот раньше и в мыслях не было это смотреть, а теперь даже как-то интересно — Владислав Наганов (@naganoff_ru) 9 августа 2017 г.

В общем, так, г-н Мединский.

Я готов за 25 млн.$ срежиссировать фильм о Николае II, который победил Японию, Германию и любил только жену. — Ехидные новости (@_U_R_I_c) 8 августа 2017 г.

На базе «Яндекс.Маркета» под тем же брендом и с той же командой будет создано совместное предприятие «Яндекса» и Сбербанка. Банк вложит в обновленный «Яндекс.Маркет» 30 млрд рублей, и стороны будут иметь равные доли в компании.

Митранс предложил изменить процедуру принятия на летную работу, обязав пилотов, бортпроводников и диспетчеров в аэропортах проходить проверку на ВИЧ, гепатиты В и С и следы наркотиков. Профсоюзы и общественники выступили против, назвав эти требования дискриминационными.

Курение кальяна / pixabay.com

Минздрав предложит запретить в ресторанах и барах электронные сигареты и кальяны. Он представит свой проект в феврале 2018 года. «Сейчас очень многие подростки употребляют и кальяны, и вейпы. И это не регулируется законом. Мы собираемся разрешить их продажу только лицам старше 18 лет», — заявили чиновники.

Госдума хочет запретить кальяны и вейпы в заведениях и запретить выпивку кому нет 21 года. И ещё что-то про абортыhttps://t.co/X1PkJBvOUg pic.twitter.com/M0Hq7bZYqZ — Лентач (@oldLentach) 9 августа 2017 г.

Первый канал покинул другой телеведущий Александр Олешко. Контракт с ним истек, и его отказались продлевать еще около полугода назад. Уход телеведущего объяснили тем, что для него не нашлось подходящих проектов. Олешко будет вести программу «Ты супер! Танцы» на НТВ.