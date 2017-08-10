Размер ущерба от коррупции в России за 2,5 года, то есть с начала 2015, превысил 130 млрд рублей. Такие данные в интервью «Газете.ru» представил начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры России Александр Русецкий.

Русецкий говорит, что, по данным статистики, доля материального ущерба от коррупции из года в год составляет около 10% от суммы ущерба от всех видов преступлений в целом по России. «За последние три с половиной года за совершение коррупционных преступлений осуждено более 45 тысяч человек, из которых 4,5 тысячи являлись должностными лицами правоохранительных органов. За этот же период обвинительные приговоры по коррупционным делам вынесены в отношении более 400 депутатов представительных органов регионального и муниципального уровня», — рассказал он.

Также Русецкий отметил, что одной из основных причин роста количества выявленных нарушений является развитие антикоррупционного законодательства.

Отметим, что в конце июля Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что за полгода 2017 года выявлено около 18,5 тысяч коррупционных преступлений, что на 14% меньше, чем за аналогичный период 2016-го. Вполне вероятно, что такое резкое снижение произошло из-за внесения изменений в Уголовный кодекс, теперь появилось понятие «мелкое взяточничество», которое относится к сумме взяток меньше 10 тысяч рублей и оно перенесено в категорию преступлений небольшой тяжести. В результате такими делами стали меньше заниматься.

Юрий Чайка, генеральный прокурор РФ

В любом случае, данные прокуратуры — это результат расследования уголовных дел, очевидно, что настоящий ущерб от коррупции в разы, а то и на порядок больше.

Между тем в правительстве разработали поправки к закону «О противодействии коррупции». Об этом в четверг пишет «Коммерсантъ». Минтруд предлагает создать Национальный совет по предупреждению коррупции и экспертные центры на его базе. Если предложение ведомства будет принято, то им доверят надзор за тем, насколько действенны меры по борьбе с коррупцией на предприятиях с государственным участием.

По мнению авторов проекта, новая структура должна получить серьезные полномочия по контролю за бизнесом с госучастием. Национальный совет создаст критерии оценки «достаточности принятых мер по предупреждению коррупции в организации». Проверять предприятия будут аккредитованные советом экспертные центры. Причем объем работы как у бизнеса, так и у проверяющих может существенно вырасти.

Законопроект обязывает работодателей разработать и утвердить локальными нормативными актами документы, «направленные на предупреждение коррупции во всех сферах деятельности организации», не реже раза в два года проводить оценку коррупционных рисков, «организовать ежегодное декларирование конфликта интересов работниками». Законом предложено «обеспечить сотрудничество с органами госконтроля и правоохранительными органами по вопросам противодействия коррупции».

Купюры в стиральной машине / pixabay.com

Предлагается дать Национальному совету право рассмотрения «проектов нормативных правовых актов РФ по вопросам предупреждения коррупции», принимать заключения и направлять их в соответствующие госорганы, ответственные за разработку и принятие актов. «Чтобы учесть мнение бизнеса, мы договорились с ТПП России и РСПП о том, что антикоррупционные стандарты будут разрабатываться бизнес-сообществом, проходить процедуру одобрения Национальным советом по предупреждению коррупции и потом утверждаться федеральным государственным органом», — заявил в среду министр труда Максим Топилин. В правительстве за антикоррупционную работу отвечает именно его ведомство.