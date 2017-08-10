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10 августа 2017, 10:00
рубль
Симон Жаворонков

Внешний долг рублем красен

Доллар. Головоломка
Доллар. Головоломка
Pixabay

Удельный вес доллара во внешнем долге России по состоянию на 1 апреля этого года сократился до 60%, об этом свидетельствуют данные о валютной структуры долга, которую во вторник опубликовал Центральный банк. В последний раз столь низкие позиции доллара наблюдались в июле 2014 года, то есть еще до обвала курса рубля.

Внешний долг, в понимании Центрального банка, — это долг перед всеми иностранными кредиторами. Это стоит иметь в виду, потому что в понимании Бюджетного кодекса внешний долг — это просто все долги номинированные в иностранной валюте.

Статистика ЦБ интересна как раз тем, что показывает, сколько российские заемщики, а это не только государство и регионы, но и крупные компании и банки, имеют валютных долгов перед иностранцами, а сколько — рублевых.

Так оказалось, что с начала 2016 года наблюдается стабильное сокращение доли долларовых долгов, на 1-2 процентных пункта в квартал. Если в январе 2016 года в долларах было номинировано 68% всех обязательств, то в апреле — 60%. При этом доля евро за это время не изменилась, а доля прочих иностранных валют выросла с 3% до 4%.

Иными словами получается, что иностранцы в последние полтора года внезапно полюбили рубль, с начала 2016 года доля рублевых долгов выросла с 16% до 23%. Это, конечно, не тектонический сдвиг, но кое какие выводы сделать можно.

 
Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел  / youtube.com

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков говорил, что в ответ на санкции Соединенных Штатов Россия, среди прочего, «активизирует работу» по сокращению зависимости от доллара. Вполне вероятно, что правительство и раньше давало понять крупным заемщикам, что стоит уходить от доллара. Действительно, быстрее всего удельный вес доллара снижается в займах органов государственного управления: еще в первом квартале 2015 года он составлял 51%, 2016 года — 43%, а по последним данным — всего 28%.

Вполне вероятно, что, например, государственные компании могли сократить объем долларовых заимствований из-за угрозы санкций. Из статистика ЦБ видно, что органы государственного управления нарастили долю рубля в заимствованиях за два года в полтора раза.

Эксперт Аналитического центра при правительстве РФ Даниил Наметкин в разговоре с РБК предположил, что одна из основных причин сокращения роли доллара в займах — управление рисками: у госкомпаний, в частности, тех, что подпали под санкции, портфели меняются — и не в пользу доллара, они все больше предпочитают рубль.

«Правительство не вмешивается в долговую политику компаний, если это не связано с крупными ссудными проектами. Но это больше вопрос софинансирования. Есть рекомендации [государства] по портфелю: либо 50% в рублях и 50% в иностранной валюте, либо по 30% в рублях, долларах и евро», — добавляет Наметкин.

 
Нефтедобывающее оборудование / wikipedia.org

Также не стоит забывать о цене заимствований: доходность российских корпоративных долларовых евробондов снижается медленнее, чем у рублевых облигаций: на 2 п.п. с начала 2016 года по сравнению с 2,7 п.п. у рублевых. Это означает, что в рублях становиться занимать выгоднее, хотя ставки рулевых кредитов все еще намного выше, чем валютных.

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