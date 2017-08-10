Джеймс Деймор, сотрудник (уже бывший) компании Google, опубликовал в выходные манифест, в котором объяснил, почему женщин, работающих в технологической отрасли, меньше, чем мужчин. Манифест носит полемический характер: Деймор не согласен с тем, что причина неравенства заключается в сексизме (тезис, которого придерживается Google). По его мнению, женщины по природе своей не расположены к решению технических задач. Поэтому он считает вредной появившуюся в Силиконовой долине стратегию по устранению этого неравенства представленности путем обратной дискриминации.

7 августа Деймор сообщил изданию Bloomberg, что его уволили из Google, потому что манифест по ряду признаков противоречил корпоративному кодексу. После этого СМИ стали увлеченно обсуждать эту историю. Главным образом, полемика строится вокруг вопроса о том, прав ли был Google, уволив сотрудника за публичное высказывание, каким бы оно ни было.

Google оказался в неудобном положении, пишет The Economist. По итогам появления этого манифеста он столкнулся с нехорошей дилеммой: либо его будут обвинять в поощрении гендерного неравенства, либо его будут клеймить за покушение на свободу слова. При этом никаких юридических претензий ни в том, ни в другом случае к компании нет, а есть только репутационная неприятность.

Работник корпорации Google

Возможно, отмечает автор, Деймор правда считал, что он озвучивает претензии, которые действительно есть у многих представителей в технической индустрии, но которые при этом остаются не озвученными. В последнее время Силиконовая долина, действительно, стала мишенью для обвинений в сексизме, и кого-то это, конечно, раздражает. Особенно этому способствовали скандалы вокруг молодой, но мощной компании Uber. Но в отличие от стартапов, которым достаточно сменить инвесторов или руководителей, Google есть что терять. В итоге выбор пал на второй вариант — быть поносимым за покушение на свободу слова или, точнее, за нетолерантность к неконвенциональному мнению (увольнение Деймора, как представляют медиа, показывает, что сотрудники не могут высказывать публично всё, что им вздумается).

Bloomberg, который, собственно, вбросил в эфир историю про увольнение, порицает Google за нетерпимость к мнениям. Если в Силиконовой долине любые обсуждения будут блокироваться из соображений политкорректности, то это не поможет решить проблемы, связанные с дискриминацией по гендерному признаку. Дело не в том, считает автор, что содержательно манифест Деймора был безупречен. Наоборот, по этой части к нему могут и должны быть претензии. Но выражение претензии в форме увольнения — это, по мнению автора, проявление нетолерантности (в данном случае к чужому мнению), которой, по замыслу, Google должен как раз противостоять.

Ноутбук с заставкой Гугл / pixabay.com

Отметим, что Google — далеко не единственная компания, которой можно вменить предписание правил публичного поведения для своих сотрудников. Например, у газеты Washington Post есть подробная инструкция о том, как сотрудник должен вести себя в соцсетях. В основе этих предписаний лежит принцип «Журналисты Washington Post — это всегда журналисты Washington Post». Поэтому «журналист Washington Post» во всех соцсетях, в том числе в своих личных аккаунтах, должен вести себя так, чтобы не опорочить редакцию. Это касается того, какие он делает перепосты, что он публикует у себя в аккаунте, в каких дискуссиях и каким образом он участвует и т. п. Никаких вопросов в медиапространстве такая политика не вызывает. Таким образом, медийная полемика о свободе слова и толерантности в случае с Google, по всей видимости, носит скорее контекстуальный характер.