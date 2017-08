«Коммерсантъ»: «Есть все поводы для недовольтства». Аномальная жара и обычная нехватка генерации обесточили юг России.

«Пайщикам надоела стройка»: жилищные кооперативы доживают последние дни.

«Строителей в реестр не заманишь»: компании не спешат регистрировать инженеров и архитекторов.

«Борис Грызлов поработает над образом будущего»: Кремлю представят итоги в сентябре.

РБК в статье «Творческий конкурс: зачем Кремлю стратегия интернет-продвижения выборов» пишет о том, что в Кремле и ЦИКе обсуждается подготовка digital-стратегии по популяризации выборов среди пользователей соцсетей.

«$1,5 трлн за 10 лет: чего ждать от международной бизнес-экспансии Китая». До 2027 года Китай истратит на иностранные инвестиции и активы $1,5 трлн, на 70% больше, чем в прошлое десятилетие.

«Известия»: «Минфин написал "Неналоговый кодекс"». Сведение всех обязательных платежей в одном законе призвано упростить работу бизнеса и улучшить деловой климат.

«Сергей Лавров ждет нового заместителя осенью»: постоянный представитель России при НАТО займет место в центральном аппарате министерства.

«Минимальный набор продуктов начал дешеветь»: по расчетам Росстата, в июле он стоил почти на 4% меньше, чем месяцем ранее.

«Почти 50% молодых пар хотят всего одного ребенка»: Молодежь демонстрирует утилитарное отношение к воспитанию детей и готова переложить ответственность на детские сады.

«Газета.ru» в статье «выборы в Германии: скучно не будет» пишет, что Меркель победит, но выборы в Германии все равно «недостаточно предсказуемы».

«Турция давит на российские помидоры»: Турция может принять меры в ответ на запрет ввоза томатов в Россию.

«Четыре года за дважды потерпевшего»: суд приговорил участника акции 26 марта Косых к четырем годам колонии.

The Economist: «Следите за троном. Президент ЮАР справился с самым серьезным на настоящий момент вызовом» (Watch the throne: South Africa’s president survives his toughest challenge yet). Президенту ЮАР Джейкобу Зуме опять не смогли вынести вотум недоверия, но настоящая схватка за будущее страны еще только предстоит.

«Откуда может возникнуть следующий кризис?» (Where might the next crisis come from?). Долги еще не выплачены. Система держится на плаву за счет очень низких процентных ставок.

Bloomberg: «Тиллерсон смягчил остроту северокорейской угрозы, после того как Трамп взбудоражил рынки» (Tillerson Downplays North Korea Threat After Trump Rattles Markets). Госсекретарь США Рекс Тиллерсон попытался смягчить тревогу по поводу возможной военной конфронтации между США и КНДР. Перед этим президент США Дональд Трамп всполошил мировые рынки угрозами в адрес КНДР.

«Не ждите антироссийских страстей от Германии» (Don't Expect Anti-Russian Ardor from Germany). Канцлер Германии Ангела Меркель радовала американских "ястребов" непримиримостью позиции в отношении антироссийских санкций. Но в случае переизбрания она, скорее всего, назначит себе министра иностранных дел, который будет дружелюбен к России.

The Wall Street Journal: «Трамп хвастается, что ядерный арсенал США "мощнее, чем когда-либо"» (Trump Boasts the U.S. Nuclear Arsenal Is ‘More Powerful Than Ever’). Президент США Дональд Трамп похвалил мощь американского ядерного арсенала и пообещал, что его страна всегда будет самой могучей в мире.

«Новые подражатели: Как Facebook крушит конкуренцию со стороны стартапов» (The New Copycats: How Facebook Squashes Competition From Startups). Подметив удачную идею, разрабатываемую технологическим стартапом, гиганты Силиконовой долины стремительно создают свой собственный аналог. К этой практике уже начали присматриваться законодатели и антимонопольные службы.