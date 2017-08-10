Синоптики сообщили о рекордно высоком атмосферном давлении в Москве. Утром 10 августа в районе ВДНХ оно выросло до 757,4 мм ртутного столба. Вчера также был поставлен рекорд. Это нормальное давление для уровня моря, но не для метеостанции ВДНХ, которая находится на высоте 156 метров над этим уровнем.

Погода нынче не балует москвичей, да и вообще жителей Центральной России. Даже яблоки, которые в Подмосковье к этому времени обычно уже начинают поспевать, еще не стали больше мячика для настольного тенниса.

Остается надеяться, что особенных сюрпризов хотя бы погода в этом году больше преподносить не будет — и, в любом случае, следить за собой.