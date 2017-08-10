Президент США Дональд Трамп пообещал Северной Корее «огонь и ярость», а также поиграл мышцами, заявив, что ядерный потенциал США как никогда велик и что могущество США останется непревзойденным. СМИ обсуждают эти заявления в контексте эскалации риторической конфронтации между КНДР и США.

Американские президенты обычно отмахивались от северокорейских демаршей, пишет The Economist, но Трамп ведет себя иначе. Он в ответ на агрессивные жесты тоже начинает угрожать, что только раззадоривает КНДР. В связи с этим начинают беспокоиться соседи КНДР — Южная Корея, Япония и Китай. Между тем, новые санкции против Северной Кореи, спровоцировавшие эту риторическую эскалацию, представляют собой редкий случай сотрудничества между Россией, Китаем и США.

Эффективность санкций, правда, автор ставит под сомнение. Санкции против КНДР в связи с ядерными испытаниями последовательно ужесточались начиная с 2006 г. Северная Корея научилась выживать и продолжать развитие своих программ в условиях относительной изоляции. Фактически ужесточение санкций для нее означает необходимость найти более ловких посредников.

Парад военной техники в Пхеньяне / flickr.com

Специфика новых санкций в том, что Китай пообещал соблюдать их условия. С учетом того, что на его долю приходится 90% северокорейской внешней торговли, можно предположить, что нынешняя ситуация значительно отличается от предыдущих. Однако и новый пакет санкций, как и предыдущие, не включает в себя ограничений, которые бы могли стать действительно чувствительным ударом по северокорейскому руководству. Прежде всего, автор имеет в виду отсутствие ограничений на экспорт нефти в КНДР. Всё это значит, что Пхеньян едва ли откажется от своей программы по вооружению. Впрочем, некоторые наблюдатели не теряют надежды, что новые меры, по крайней мере, станут стимулом к началу переговоров.

Препятствием к этому может стать залихватская (фактически в стиле руководителя КНДР Ким Чен Ына) риторика Трампа, считает автор. Она нервирует союзников и никак не способствует установлению диалога с Северной Кореей. По мнению автора, нужно, чтобы Трамп оставил эту тактику и взял более располагающий к переговорам тон.

Некоторые американские конгрессмены и другие критики, пишет редакция Wall Street Journal, нашли высказывания Трампа безответственными и порочащими по отношению к США. На самом деле, возражает WSJ, идея выступления Трампа сводится к тому, что угрозы со стороны КНДР недопустимы. При этом он не проводил никаких потенциальных границ, пересечение которых могло бы спровоцировать конфликт нериторический.

Ким Чен Ын и военные

Возможно, Трампа можно упрекнуть в злоупотреблении гиперболами, однако все эти гиперболы гораздо менее страшны для репутации США, считает редакция, чем неспособность предыдущего президента США Барака Обамы пресечь использование химического оружия правительством Сирии. Также не заслуживают доверия и представители элит (ныне критикующие Трампа), продвигавшие в отношении КНДР ту политику, которая привела к созданию нынешней конфигурации, когда КНДР действительно оказалась ядерной угрозой.

Также, отмечает редакция, Трампа критиковали за то, что он использует стилистику, свойственную «коммунистическим лидерам» - необычайно броскую и радикальную. В этом случае критика тоже не вполне уместна. Трамп использовал ту стилистику, которая в наибольшей степени понятна его оппоненту. Причем она адресована не только Ким Чен Ыну, но и другим лидерам, которые «могут накалить геополитическую обстановку».