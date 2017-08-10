Новое исследование человеческих зубов, найденных в одной из пещер острова Суматра семь десятилетий назад, позволило ученым предположить, что люди заселили Юго-Восточную Азию на 20 тысяч лет раньше, чем считалось.

Зубы были найдены в 1948 году нидерландский палеонтологом Дирком Альбертом Хойером (1919 – 1993) в суматранской пещере Лида Аджер (Lida Ajer) вместе с останками древних животных эпохи плейстоцена. Зубы, по предположению ученого, принадлежали Homo sapiens, но в арсенале Хойера не было метода, который мог бы точно определить их возраст зубов. По последним представлениям ученых, люди появились на Суматре около 50 тысяч лет назад. Теперь группа исследователей решила изучить находку Хойера с применением современных методов, чтобы уточнить эту дату. Интерес к данной теме стимулировали недавние находки в Австралии, указывавшие, что люди появились на этом континенте уже 65 тысяч лет назад, а следовательно, миграция их через Юго-Восточную Азию должна была начаться раньше общепринятой даты.

Работу провел большой коллектив авторов из Австралии, США, Великобритании, Германии, Индонезии и Нидерландов под руководством специалиста по геохронологии Киры Уэстауэй (Kira Westaway) из Университета Маккуори в Сиднее. Ранее Кира Уэстауэй была известна своим участием в определении времени заселения острова Флорес карликовым видом людей (Homo floresiensis), а также хронологии останков гигантопитеков (Gigantopithecus blacki) на юге Китая. Итоги нынешнего исследования опубликовал журнал Nature.

Чтобы окончательно подтвердить принадлежность зубов Homo sapiens, авторы работы применили микротомографию. Они оценили толщину зубной эмали и подтвердили первоначальную гипотезу Хойера. Затем исследователи перешли к изучению горной породы, в которой были обнаружены зубы. Здесь им пригодился метод оптически стимулированного люминесцентого датирования, который позволяет определять, когда минералы последний раз освещались солнцем. В любых отложениях присутствуют в очень малых количествах радиоактивные элементы, которые медленно распадаются, испуская ионизирующее излучение (так появляется естественный радиоактивный фон). В минералах это излучение попадает в кристаллы кварца или полевого шпата. В кристаллических решетках образуются дефекты, вызванные захватом дополнительных электронов. Когда же кристалл попадает на свет, то под действием световых волн эти электроны высвобождаются, и возникает люминесценция. Ее интенсивность зависит от числа накопленных в кристаллах электронов, а оно определяется временем, которое кристалл провел в темноте.

В итоге ученые сделали вывод, что возраст находки составляет от 63 до 73 тысяч лет. Исследователи считают, что полученный результат позволяет значительно точнее представить историю ранних миграций человека в Восточной Азии и заселения им Австралии. Ряд коллег уже согласились с их выводами.

Если люди жили на Суматре 60 – 70 тысяч лет назад, то их присутствие перекрывается с периодом обитания Homo floresiensis на Флоресе (от 60 до 100 тысяч лет назад). Но Кира Уэйстауэй полагает, что вряд ли представители двух видов контактировали, так как добраться от Суматры до Флореса довольно непросто из-за характера морских течений.

Также новые результаты позволяют предположить, что древние обитатели Суматры стали первыми людьми, жившими в условиях влажных тропических лесов. Ранее сама возможность этого отвергалась некоторыми исследователями, так как добывать пишу в тропическом лесу сложнее, чем на морских побережьях, где всегда легко собрать моллюсков и других водных обитателей. Впрочем, об этом говорить рано. Хотя останки представителей лесной фауны тоже нашлись в пещере, хронологически они могут не совпадать с зубами людей, а следов охотничьих орудий или разделки на их костях не обнаружено.

Недавно было обнаружено еще одно свидетельство раннего проникновения рода Homo на территорию современной Индонезии. Экспедиция под руководством Майкла Морвуда, Геррита ван ден Берга и Бо Ли нашла на острове Сулавеси и сумела датировать каменные орудия возрастом более 100 тысяч лет. По предположению ученых, они принадлежат Homo erectus, вероятному предку флоресских людей.