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10 августа 2017, 13:36

Комедийное шоу

Фигура правосудия с весами
Фигура правосудия с весами
pixabay.com

В Арбитражном суде Республики Башкортостан рассматривается иск компании «Роснефть» и подконтрольной ей «Башнефти» о взыскании с АФК «Система» 170,6 млрд руб. убытков. По мнению «Роснефти», эти убытки были причинены «Башнефти» в результате реорганизации башкирской нефтекомпании «Системой». АФК «Система» с этим категорически не согласна, однако отстаивание ею своей точки зрения постепенно приобретает гротескные черты.

Например, представители АФК «Система» внезапно сообщили суду, что юристам «Системы» не хватает знаний. Речь шла о специальных экономических познаниях, которые позволили бы разобраться в вопросе о том, были ли «Башнефти» вообще нанесены убытки. Как пояснил суду представитель «Системы» Андрей Тимчук, не будучи финансистами, юристы не могут судить об этом. Тем более, что их оппоненты ссылаются на РСБУ (российские стандарты бухгалтерского учета – прим.ред.), тогда как «Система», защищаясь, ссылается на данные МСФО (международные стандарты финансовой отчетности – прим. ред.).

По словам Тимчука, в этой ситуации необходим эксперт, который поможет разобраться в вопросе. И как раз такой специалист известен «Системе»; а, кроме того, у нее есть гарантии его независимости. Что, впрочем, как позже дал понять Тимчук, даже не слишком важно, так как в «Системе» уверены: аудитор любой уважаемой компании подтвердит их позицию.

Впечатление, которое, вероятно, должны были произвести эти тезисы, несколько испортило замечание представителя «Башнефти» о том, что юристы должны как минимум уметь читать. В этом случае они смогут обнаружить тот факт, что МСФО вообще не предполагает отражения в отчетности показателей по прибыли и убыткам. Таким образом, «Система» ссылается на то, что никак не может прояснить предмет спора, поскольку обходит его стороной.

По мнению представителей «Башнефти», тот факт, что в результате действий «Системы» в суде третий день подряд говорят об одном и том же, свидетельствует о злоупотреблении представителей ответчика правом и затягивание разбирательства с их стороны.

Надо сказать, что другие участники процесса также испытывали определенные сомнения в неспособности юристов «Системы» прочесть, говорится ли в отчетности об убытках или нет. Представители «Роснефти», например, высказали мнение, что неспособность понять финансовые показатели представителями какой-либо стороны судебного процесса в качестве основания для привлечения специалистов в Арбитражном процессуальном кодексе не обозначена. А представитель одного башкирских министерств, выступавший в суде, обратил внимание на тот факт, что некоторыми весьма специфическими понятиями – такими, как EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов и начисленной амортизации – прим. ред.) – юристы «Системы» в своих документах оперируют. Чего обычно все же не делают люди, не разбирающиеся в финансовых вопросах.

Еще одним камнем преткновения для представителей «Системы» стал, по-видимому, стиль судебного разбирательства. Судя по всему, он показался им неподобающим. Так, представитель АФК «Система» Елена Демина во время обмена сторон репликами выразила недовольство происходящим, сообщив: «Мы не на допросе, не в полиции!..». Да, вероятно, дело в стиле – ведь не может быть, чтобы участникам процесса, который призван ответить на вопросы, не нравился сам факт того, что эти вопросы задают?

Деминой в итоге сделали замечание с занесением в протокол. Кстати говоря, были все шансы получить и второе, и не случилось этого лишь по снисходительности судьи. Собственно, диалог их об этом звучал так:

– У вас уже есть замечание.
– Да пусть будет второе...
– Я очень лояльна и сделаю вид, что этого не слышала.

По мнению экспертов, следящих за процессом, АФК «Система» использует уже далекие от юриспруденции методы – поскольку исчерпала юридические возможности чего-то добиться. «На сегодняшний день мы видим, что юристы ответчика со стороны АФК "Система" исчерпали все законные юридические методы, и сейчас они действительно пытаются все преподнести как шоу. Довести до абсурда все дело и таким образом повлиять на общественное мнение», – так оценил происходящее политолог Дмитрий Казанцев.

По-видимому, попал в точку: представители «Системы» вскоре сами в открытую стали называть судебный процесс «шоу», адресованный АФК иск – «тупым», а также стали заявлять, что выступают в суде «для СМИ, а не для суда» и позволять себе высказывания пренебрежительного толка относительно состава суда. Состав этот они поименовали «незаконным» – потому что второе их заявление об отводе судьи было рассмотрено, и в отводе, как и в первый раз, было отказано. И неважно, что если суд дважды отказывал в отводе судьи, то, значит, считает, что ее пребывание в этой должности законным и никакой ее «служебной зависимости», о которой говорила «Система», не обнаружено – состав суда все равно незаконен, пока он не нравится «Системе»! Что тут непонятного?

Представители «Системы» также заявили, что «устали от башкирского правосудия». Оно действительно, должно быть, ответчиков утомило, если они направили жалобу председателю Верховного суда на председателя Арбитражного суда Республики Башкортостан. Но есть один нюанс, на который довольно бестактно указали в этой ситуации истцы: у башкирского и российского в целом правосудия одни и те же принципы. Других в российской судебной системе нет. Даже для АФК «Система».

«Если вам не нравится правосудие Башкортостана, вам не нравится правосудие РФ», – так и восприняла ходатайство «Системы» компания «Башнефть». В сходном ключе прокомментировали его в «Роснефти». «Ответчики пытаются дискредитировать всю судебную систему РФ и оказывают неприкрытое давление на суд», – считают представители компании.

Что теперь будет артистично осуждать «Система» – вместо того, чтобы отвечать по сути дела? Предсказать сложно.

Остается только ждать продолжения шоу. Оно же, как отмечала та же «Система», must go on (Show must go on – представление должно продолжаться; англ. прим.ред).

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