Топ новостей 10 августа

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня журналиста РБК Александра Соколова приговорили к колонии по делу об экстремизме, нашумевший фильм «Матильда» получил прокатное удостоверение, Mail.ru оценил ущерб от запрета работать на Украине.

Тверской суд Москвы приговорил специального корреспондента РБК Александра Соколова к 3,5 годам лишения свободы по делу об экстремизме.

Министерство культуры РФ выдало прокатное удостоверение фильму Алексея Учителя «Матильда», разрешив демонстрацию картины на территории всей России. Единственное ограничение, установленное для картины, рассказывающей о романе российского императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, касается возраста зрителей: фильму установлена категория «16+».

Ларс Айдингер

Депутат Госдумы Наталья Поклонская пригрозила чиновникам Министерства культуры РФ привлечением к ответственности за экстремизм из-за выданного фильму Алексея Учителя «Матильда» прокатного удостоверения.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что в случае создания нового государства – правопреемника Украины оно не будет носить название Малороссия. Захарченко отметил: «Уже сейчас можно сказать, что названия "Малороссия" не будет, поскольку оно вызывает у многих отторжение».

Холдинг Mail.ru оценивает ущерб от запрета работы на украинском рынке примерно в 800 млн рублей. Mail.ru ожидает негативный эффект от закрытия для группы украинского рынка в 1,5% от годовой выручки. По прогнозу компании ее выручка в 2017 году вырастет на 23–26% по сравнению с показателем 2016 года и составит 52,6–53,9 млрд рублей.

Бутылка с красной пробкой / pixabay.com

Производство водки в России выросло на 20,5% за 7 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В абсолютном выражении показатель составил почти 42 млн дал. В частности, в июле выпуск водки вырос на 4,5% по сравнению с июлем 2016 года, до почти 6 млн дал.

Кажется мы поняли, наконец, что же такое импортозамещение - это когда импортный сыр, колбасу, мясо и овощи замещают производством водки! — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 10 августа 2017 г.

Лидер организации «Левый фронт» Сергей Удальцов призвал выдвинуть на выборах президента РФ 2018 года единого кандидата от левых сил: «Нужно объединиться и выдвинуть одного кандидата от левых».

Охрана на крыше Белого дома

Самолет Воздушно-космических сил России (ВКС РФ) совершил полет над Вашингтоном и его окрестностями, в том числе над зданиями Белого дома, Капитолия, Пентагона, штаб-квартиры ЦРУ.

Сбербанк с 10 августа 2017 года снизил процентные ставки по жилищным кредитам на покупку новостроек и квартир на вторичном рынке, а также размер первоначального взноса на приобретение готового жилья. Отмечается, что нынешнее единовременное улучшение условий жилищным кредитам – самое масштабное за все годы существования ипотеки в Сбербанке. Диапазон изменения составит 0,6-2 процентных пунктов (п.п.), первоначальный взнос снижен на 5 п.п.

Ренат Бакиев / haqqin.az

Турецкая полиция задержала выходца из России Рената Бакиева по подозрению в подготовке атаки террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) на американский военный самолет.