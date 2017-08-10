Топ новостей 10 августа
Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня журналиста РБК Александра Соколова приговорили к колонии по делу об экстремизме, нашумевший фильм «Матильда» получил прокатное удостоверение, Mail.ru оценил ущерб от запрета работать на Украине.
Журналист РБК Соколов получил 3,5 года колонии
Тверской суд Москвы приговорил специального корреспондента РБК Александра Соколова к 3,5 годам лишения свободы по делу об экстремизме.
Минкульт выдал «Матильде» прокатное удостоверение
Министерство культуры РФ выдало прокатное удостоверение фильму Алексея Учителя «Матильда», разрешив демонстрацию картины на территории всей России. Единственное ограничение, установленное для картины, рассказывающей о романе российского императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, касается возраста зрителей: фильму установлена категория «16+».
Поклонская обвинила Минкультуры в экстремизме за выдачу прокатника «Матильде»
Депутат Госдумы Наталья Поклонская пригрозила чиновникам Министерства культуры РФ привлечением к ответственности за экстремизм из-за выданного фильму Алексея Учителя «Матильда» прокатного удостоверения.
Глава ДНР отказался от названия «Малороссия»
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что в случае создания нового государства – правопреемника Украины оно не будет носить название Малороссия. Захарченко отметил: «Уже сейчас можно сказать, что названия "Малороссия" не будет, поскольку оно вызывает у многих отторжение».
Mail.ru оценил ущерб от запрета работать на Украине в 800 млн рублей
Холдинг Mail.ru оценивает ущерб от запрета работы на украинском рынке примерно в 800 млн рублей. Mail.ru ожидает негативный эффект от закрытия для группы украинского рынка в 1,5% от годовой выручки. По прогнозу компании ее выручка в 2017 году вырастет на 23–26% по сравнению с показателем 2016 года и составит 52,6–53,9 млрд рублей.
Производство водки в России выросло на 20%
Производство водки в России выросло на 20,5% за 7 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В абсолютном выражении показатель составил почти 42 млн дал. В частности, в июле выпуск водки вырос на 4,5% по сравнению с июлем 2016 года, до почти 6 млн дал.
Кажется мы поняли, наконец, что же такое импортозамещение - это когда импортный сыр, колбасу, мясо и овощи замещают производством водки!— Усы Пескова (@Sandy_mustache) 10 августа 2017 г.
Удальцов предложил оппозиции выдвинуть единого кандидата в президенты
Лидер организации «Левый фронт» Сергей Удальцов призвал выдвинуть на выборах президента РФ 2018 года единого кандидата от левых сил: «Нужно объединиться и выдвинуть одного кандидата от левых».
#Ёлкин встречает на свободе Сергея Удальцова! pic.twitter.com/GPeoH7qBvN— Радио Свобода (@SvobodaRadio) 9 августа 2017 г.
Самолет ВКС РФ пролетел над Белым домом и Пентагоном
Самолет Воздушно-космических сил России (ВКС РФ) совершил полет над Вашингтоном и его окрестностями, в том числе над зданиями Белого дома, Капитолия, Пентагона, штаб-квартиры ЦРУ.
Сбербанк снизил ставки по ипотеке на рекордную величину
Сбербанк с 10 августа 2017 года снизил процентные ставки по жилищным кредитам на покупку новостроек и квартир на вторичном рынке, а также размер первоначального взноса на приобретение готового жилья. Отмечается, что нынешнее единовременное улучшение условий жилищным кредитам – самое масштабное за все годы существования ипотеки в Сбербанке. Диапазон изменения составит 0,6-2 процентных пунктов (п.п.), первоначальный взнос снижен на 5 п.п.
В Турции выходец из России задержан за подготовку теракта
Турецкая полиция задержала выходца из России Рената Бакиева по подозрению в подготовке атаки террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) на американский военный самолет.