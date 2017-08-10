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10 августа 2017, 16:00
оппозиция Сергей Удальцов
Симон Жаворонков

«Я не пойду митинговать за Навального»

Сергей Удальцов на пресс-конференции 10 августа 2017 г
Сергей Удальцов на пресс-конференции 10 августа 2017 г
ТВ Дождь

Сергей Удальцов в четверг дал первую большую пресс-конференцию после освобождения и сразу начал с атаки на Алексея Навального. Удальцов и до заключения за словом в карман не лез, но теперь его обвинения становятся особенно весомы.

Напомним, координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов был одним из лидеров «левого» сегмента участников протестного движения в 2011–2012 годов. 9 февраля 2013 года он был помещен под домашний арест как обвиняемый в организации массовых беспорядков в ходе акции протеста на Болотной площади 6 мая 2012 года. 24 июля 2014 года Мосгорсуд признал Сергея Удальцова виновным в организации массовых беспорядков и приговорил к 4,5 годам лишения свободы. Срок отсчитывался с момента начала домашнего ареста, так что 8 августа 2017 года он вышел на свободу.

Естественно, больше всего журналистов интересовало отношение Удальцова к другим лидерам протеста 2011-12 гг. — и он не стал скрывать свои чувства. Удальцов, как передает РБК, сразу обвинил оппозиционера Алексея Навального и бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева в сознательном стремлении к провокационным действиям во время акций 2011-2012 годов.

 
Алексей Навальный и бывший депутат Госдумы Илья Пономарев / 5kolonna.info

«Некоторые из оппозиции вели себя странно. Пономарев бегал и говорил, что надо прорывать. За день до этой акции Навальный предлагал посадить людей перед кинотеатром "Ударник". Нельзя заведомо подставлять людей под аресты», — заявил Удальцов. При этом он заверил, что он и другие лидеры «Левого фронта» делали все, «чтобы не подставлять людей». «Я встречусь с Навальным, у меня есть определенные вопросы. Зачем они подставляют людей под репрессии», — пообещал Удальцов.

При этом Удальцов уверен, что на акции протеста 6 мая 2012 года были «запущены» провокаторы. «6 мая были явно провокаторы. Кто-то кинул бутылку с зажигательной смесью. Ясно, что люди туда были специально запущены. Ребят, которых осудили, не делали ничего противоправного. Это была реакция на действия ОМОНа», — сказал оппозиционный политик.

Удальцов, как один из самых заметных левых политиков России, заявил, что необходимо восстановить взаимодействие с оппозицией. «Но это не значит брататься, а объединиться вокруг решения проблем», — пояснил он. При этом он считает, что «прозападная оппозиция» явно «заигрывает с Западом».

Говоря об Алексее Навальном, Удальцов заверил, что не намерен митинговать в его поддержку, зато готов выступить против коррупции. «Да, я не пойду митинговать за Навального — это не мой кандидат. Но митинговать против коррупции я пойду. Мы резко против того, чтобы нас использовали в своих закулисных каких-то интересах, сговорах. Мы — не мальчики для битья, мы будем проводить свою четкую позицию», — заявил, как передает «Росбалт», Удальцов.

 
Сергей Удальцов / youtube.com

Отметим, что ранее достаточно негативно о Навальном высказался Михаил Ходорковский. В интервью «Эху Москвы» бывший владелец «Юкоса» заявил, что Навальному не дадут зарегистрироваться кандидатом на президентских выборах в 2018 году, хотя и в случае регистрации он не верит в возможность Навального стать президентом.

А до того Михаил Ходорковский посоветовал в случае победы Алексея Навального на президентских выборах готовить «склады на тяжелые времена». Такое мнение он высказал в интервью, которое опубликовал журналист Юрий Дудь.

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