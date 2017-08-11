Проблемы в российской банковской системе уже ни для кого не являются секретом. Даже в крупнейших банках есть свои «скелеты в шкафах», которых удается иногда более, а иногда менее удачно спрятать.

Порой все настолько очевидно, что о проблемах прямым текстом говорится в отчетности банка. По правилам к консолидированной финансовой отчетности, которая выпускается по стандартам МСФО, должно прилагаться заключение аудитора банка. Дело в том, что рядовой инвестор не может и не должен просто так доверять банку, а проверить все показатели, представленные в отчетности, он не может, так как порой исходные данные составляют коммерческую, а то и банковскую тайну, разглашать которую широкому кругу лиц просто незаконно. Аудиторская компания же имеет ресурсы для проверки огромного объема документов и отвечает перед инвесторами своей репутацией — если выяснится, что аудиторы помогают проверяемой компании скрывать какие-то данные, то к ее услугам просто перестанут прибегать.

Поэтому в последнее время иногда просто интересно почитать аудиторское заключение к отчетности банка, оттуда уже можно вынести много интересного.

Кредитный офис банка "Русский стандарт" / Otrude.net

Например, банк «Русский стандарт» (БРС) долго затягивал с публикацией отчетности за 2016 год. Когда документ все-таки был опубликован, стало понятно, почему. В аудиторском заключении компании PricewaterhouseCoopers (PwC), которое занимает всего четыре страницы вместе с печатью и контактной информацией, нашлось место для параграфа «Важные обстоятельства», в котором говорится буквально следующее: «Значительная часть кредитов и инвестиций Группы размещена у связанных сторон. Будущая оценка акций и возмещаемость кредитов, выданных связанным сторонам, в значительной степени зависят от успешности реализации бизнес стратегии этих связанных сторон».

Иными словами, БРС вкладывает деньги в компании, подконтрольные его собственнику, Рустаму Тарико, и может на этом много потерять. Вообще-то такая схема — использование банка для кредитования собственных компаний — один из признаков того, что банк является «карманным», а с ними как раз борется ЦБ. Но БРС, по данным того же ЦБ, входит в тридцатку крупнейших банков страны. В рейтинге «Интерфакс-ЦЭА» банк занимает 23 место по активам (338 млрд рублей). Объем вкладов граждан в банке достигал 153 млрд рублей.

Действительно, как показывает отчет, БРС в 2016 году потерял 1,9 млрд рублей на инвестициях в другие компании собственника. Общий объем вложений банка в акции и доли таких компаний в 2016 году составил 14,7 млрд рублей. Причем в 2015 году такие инвестиции приносили банку всего 128 млн рублей убытка, при том что сам объем инвестиций был больше — по итогам 2015 года он составил 17,7 млрд.

В целом убыток банка за 2016 год составил 2,7 млрд против 13,7 млрд руб. годом ранее, свидетельствует отчетность.

В отчетности банка к ассоциированным компаниям причисляются российская «Русский стандарт водка» (РСВ), американская RoustCorp — один из крупнейших производителей водки в мире, итальянский производитель игристых вин Gancia и российское бюро кредитных историй «Русский стандарт».

Но покупка акций — не единственный источник убытков. Согласно отчетности банка, кредиты и авансы, выданные ассоциированным компаниям в 2016 году, составили 8,9 млрд рублей. Головной структуре банк выдал кредитов еще на 4 млрд рублей. Все это за вычетом резерва на возможные потери по ссудам.

Расчет платежей / pixabay.com

При том что капитал банка по МСФО составляет порядка 14 млрд руб., соотношение кредитов связанным сторонам к капиталу более 20%. Отметим, что ЦБ с 2017 года запретил банкам кредитование связанных с ним и его собственником сторон более, чем на 20% от капитала кредитной организации.

По мнению аналитиков, такая большая доля приносящих убытки вложений в компании, связанные с контролирующим акционером, показывают невысокий уровень корпоративного управления — хотя бы потому, что что будущая устойчивость банка напрямую зависит от настроения собственника.