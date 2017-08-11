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11 августа 2017, 20:08
Великобритания Евросоюз
Анна Сакоян

Brexit. Переходный период

Лондон. Парламентская площад, памятник У.Черчиллю
Лондон. Парламентская площад, памятник У.Черчиллю
Brian Dooley / Some rights reserved

Британское правительство пытается согласовать и определить свою позицию в преддверии следующего раунда переговоров по отделению от ЕС. Дискуссия сейчас сосредоточилась на том, каким должен быть переходный период по итогам отделения в марте 2019 г.

Bloomberg пишет, что министры в британском правительстве по-прежнему не могут найти убедительного компромисса в вопросе о том, как выводить Британию из кризиса. Прежде всего, имеют место противоречия между сторонниками так называемых «жесткого» и «мягкого» сценариев отделения. Единодушие пока появилось только в том, что по итогам отделения Британии потребуется переходный период.

Но по вопросу о том, каким должен быть этот период, правительство разделилось на три лагеря. Такая раздробленность, комментирует Bloomberg, отражает хрупкость правительственной конфигурации, возникшей по итогам парламентских выборов в Британии в минувшем июне. При нынешнем раскладе сформировалась влиятельная группа тех, кто хочет отделяться от европейского блока постепенно и без лишнего драматизма. Во главе этой группы стоит канцлер британского казначейства Филип Хэммонд.

 
Филип Хэммонд, канцлер британского казначейства / flickr.com/photos/foreignoffice

Хэммонд, которого поддерживает министр внутренних дел Британии, больше всего обеспокоен экономическими рисками, которыми чревато отделение от ЕС. Ему важно добиться, чтобы по крайней мере во время переходного периода сохранялись права свободного перемещения между ЕС и Британией, а также чтобы бизнесы имели полный доступ к единому рынку.

Противоположного мнения придерживается группа сторонников «жесткого» сценария, возглавляемая министром торговли Лиамом Фоксом. Эта группа как раз считает, что переходный период должен быть как можно более коротким (не дольше, чем до 2022 г.), а обо всех условиях торговых отношений нужно договориться с самого начала. Третий лагерь, возглавляемый премьер-министром Британией Терезой Мэй, занимает промежуточную позицию. По их мнению, переходный период должен быть продолжительным. В это время не должно быть серьезных миграционных ограничений, однако доступа к единому европейскому рынку уже не будет, зато сохранится доступ к европейскому таможенному союзу.

 
Рабочее место трейдера / Andrew Macpherson / Some rights reserved

Один из животрепещущих вопросов, пишет Financial Times, касается торговли после выхода Британии из европейского блока. Всё чаще обсуждается вариант, при котором Британия остается с ЕС в таможенном союзе на время переходного периода сроком от двух до трех лет.

Без таможенного союза даже при наличии торговой сделки могут возникнуть проблемы с экспортом из Британии в страны ЕС. Во-первых, это может касаться таможенных пошлин. Во-вторых, отсутствие льготных таможенных условий может привести к неудобствам транспортировки, в частности к большим очередям на таможенный контроль.

Впрочем, даже если не удастся сохранить доступ к таможенному союзу, это не должно стать катастрофой. Но на такой случай есть пример Швейцарии и Норвегии. Ни одна из этих стран не входит в европейский таможенный союз, однако обе ведут энергичную торговлю со странами, которые в него входят. Ежедневно границы пересекают тысячи грузовиков, не встречая, очевидным образом, значительных препятствий. Это значит, что можно наладить бюрократические процедуры налажены таким образом, чтобы они не вызывали накладок.

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