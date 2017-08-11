По российскому законодательству за предвыборную агитацию отвечают сами кандидаты, но государство обязано им предоставлять для этого специальное место и время в СМИ, а также может заниматься рекламой самих выборов, чтобы повышать явку. Но на этот раз, по информации РБК, Кремль и ЦИК готовят целую digital-стратегию по популяризации выборов среди пользователей соцсетей. Причем основной претендент на ее реализацию уже известен — это Mail.Ru Group.

«Это история не о продвижении кандидатуры Путина — у него с рейтингом и так все хорошо, — говорит высокопоставленный источник РБК в Кремле. — Задача состоит в привлечении избирателей на выборы, чтобы не было проблем с низкой явкой и спекуляций после выборов на эту тему». Учитывая, что Mail.Ru Group принадлежат все самые популярные российские социальные сети, они были самым очевидным кандидатом на подготовку концепции, добавляет собеседник издания.

Именно Mail.Ru Group принадлежат социальные сети «ВКонтакте» (активная аудитория 95 млн человек) и «Одноклассники» (71 млн человек), эти и другие продукты комании так или иначе охватываю более 90% российских пользователей интернета. У Кремля и «Одноклассников» уже был опыт сотрудничества: пользователи соцсети 15 июня могли в прямом эфире задать вопрос Владимиру Путину на «Прямой линии» через приложение OK Live.

Владимир Путин, прямая линия / kremlin.ru

Как бы то ни было, популяризация выборов должна вестись под контролем Центризбиркома. 19 июля комиссия объявила творческий конкурс на создание информационной концепции своей работы. Конкурс завершится 10 августа, а итоги будут подведены в конце лета.

Концепция ЦИКа будет состоять из нескольких элементов. Участники конкурса придумают мероприятия для «разных сегментов аудитории», предложат методику проведения связанных с выборами соцопросов, визуальный стиль кампании, сценарии информационных видеороликов и план работы со СМИ.

В концепцию ЦИКа входит и digital-стратегия. «В рамках концепции мы предполагаем и надеемся увидеть блок информирования с использованием digital-технологий, потому что считаем разумным использовать для разных целевых аудиторий разные средства, инструменты и каналы связи», — сообщили РБК в пресс-службе комиссии.

Впрочем, подготовка в к выборам идет и чисто технологическая. Региональные комиссии уже сейчас начинают закупать КОИБы — «электронные урны», которые позволяют облегчить и ускорить подсчет голосов после завершения голосования за счет того, что в каждой урне находится сканер, который считывает все опущенные бюллетени.

КОИБ. Настройка перед голосованием / АГН "Москва" / kdonskaya

О закупке 1000 КОИБов за 260 млн рублей объявил Мособлизбирком. Еще 600 КОИБов уже были в распоряжении комиссии. Всего в Московской области около 3,5 тысяч участков, на каждом должно по два КОИБа, а также некоторое количество остается в резерве на случай поломок.

В начале недели председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов объявил, что власти Москвы тоже закупят 1500 «электронных урн» к президентским выборам.