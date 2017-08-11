Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
11 августа 2017, пятница, 13:21
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Время выдачи загранпаспорта могут сократить
В России дешевеет гречка
Куда сходить в выходные в Тюмени: 12 и 13 августа
Тюмень заняла 13 место в рейтинге показателей собираемости взносов на капремонт
Тюменцы проверят сердце в День открытых дверей
Во время пожара на нефтяной скважине в Югре пострадали 8 человек
«Счастье» на ремонте: тюменцы еще сделают сэлфи на фоне яркого арт-объекта
Дорожные войны: подрались два водителя, а плакать пришлось лишь одному (ВИДЕО)
Тюменцы просят администрацию выделить им место под мемориал лидеру группы Linkin Park
Задержанного в Турции россиянина приговорили к шести годам тюрьмы
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
11 августа 2017, 09:08
Bitcoin Великобритания ЖКХ Кения Крым Минобороны Россия Сергей Удальцов Совет Федерации США экономический кризис
Илья Карпюк

Заголовки утра. 11 августа

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ» в статье «Под прицелом паритета» пишет, что Россия может лишиться одного из четырех генконсульств в США.

«"Созвездие" передают в частные руки»: у оборонного предприятия могут смениться структура и акционер.

«Генбанк перешел от Крыма к "России"»: региональному банку подобрали санатора из устойчивой группы.

«Пища для заключений»: Совет Федерации предложил уголовную ответственность за подделку продуктов.

РБК в статье «О май майнинг: кто заразил Россию и Путина блокчейном» пишет, кто и как пытается на этом заработать.

«Против Навального и за ДНР: с какой повесткой вышел на свободу Удальцов». Удальцову будет тяжело найти общий язык со всеми силами, прогнозируют эксперты.

«Известия»: «Прокуроры проверят коммунальщиков онлайн». Генеральная прокуратура получила доступ к системе ГИС ЖКХ.

«Прапорщики станут бакалаврами»: Минобороны совершило революцию в кадровой политике.

«Потребительский спрос вышел из кризиса»: интерес россиян к товарам и услугам достиг максимума с 2014 года.

«Газета.ru»: «Потоки "Газпрома" усохнут из-за санкций». По мнению Moody's, cанкции США угрожают реализации «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».

«Российских туристов взяли в заложники в Гаграх»: туристов из Екатеринбурга взяли в заложники после ДТП в Абхазии.

Почему ЦБ ввел в крымском Генбанке временную администрацию, разбирается в статье «Банки Крыма закатают рублями».

The Economist: «Выборы в Кении могут закончиться плохо. Оппозиция оспаривает подсчеты» (Kenya’s election may turn nasty as the opposition disputes the count). Оппозиция в Кении отказывается принимать поражение на выборах.

«The Economist объясняет: Как Дональд Трамп, возможно, упрощает жизнь одной жестокой банде» (The Economist explains: How Donald Trump may be making life easier for one violent street gang). Жесткая риторика президента США Дональда Трампа рискует сделать преступную группировку MS-13 более сильной и неуловимой.

Bloomberg: «Кабинет Мэй трояко разошелся во мнениях по поводу Brexit'а» (May’s Cabinet In Three-Way Split Over Brexit). Кабинет премьер-министра Британии Терезы Мэй не может найти компромисса в вопросе о том, как выводить Британию из ЕС.

«Силиконовая долина продвигает идею неправильного базового дохода» (Silicon Valley Pushes the Wrong Kind of Basic Income). Среди лидеров Силиконовой долины много поклонников идеи безусловного базового дохода. Этот тренд может вскоре выйти в политический мейнстрим в США. Но в мейнстриме она рискует появиться в виде идеи ресурсной ренты, а не продукта общественного консенсуса.

The Wall Street Journal: «Северная Корея и Трамп оставляют Пекину мало возможностей для выбора» (North Korea and Trump Leave Beijing With Few Options). Китай воспринимает перепалку между КНДР и США как подрыв своих попыток смягчить напряженность на Корейском полуострове.

«Сегодняшний финансовый кризис: Мы забыли финансовый кризис 2007 года». (Today’s Financial Crisis: We Forgot the Financial Crisis of 2007). Мировой финансовый кризис начался ровно десять лет назад. Проблема в том, что дыру в сбережениях проделывают не редкие финансовые кризисы, а обычная несогласованность ожиданий и действительности.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

Консульство России в Нью-Йорке
США могут закрыть одно из российских консульств
Кирилл Серебренников
СК проведет экспертизу загранпаспорта Серебренникова
Ренат Бакиев
Россиянина осудили в Турции на шесть лет за планы сбить американский самолет
Александр Шохин
РСПП предложил передать расшифровку трафика от провайдеров силовикам
Памятник Николаю II и цесаревичу Алексею в Новосибирске
В Новосибирске сталинисты потребовали убрать памятник Николаю II
13:17 Руководство «Коммунистов России» объявило голодовку из-за выборов в Северной Осетии
13:02 Жители США становятся более терпимыми к идее редактирования человеческого генома
12:48 Пятерых человек заподозрили в Киеве в хищении средств на строительство стены с РФ
12:46 России предложили искать резервы для рывка
12:27 Россиянина осудили в Турции на шесть лет за планы сбить американский самолет

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. София Парнок
София Парнок
11 августа 1885 года родилась поэтесса София Парнок
12:10 В банке «Пересвет» сменилось руководство
12:01 Телеканал HBO предложил хакерам 250 тысяч долларов за украденные сценарии
11:56 В Москве избили муниципального депутата от «Яблока» Александру Парушину
11:36 РСПП предложил передать расшифровку интернет-трафика от провайдеров силовикам
11:20 Минсельхоз предсказал падение цен на гречку
11:15 МВД предложило сократить срок выдачи загранпаспорта
10:54 В Новосибирске сталинисты потребовали убрать памятник Николаю II
10:45 Шимпанзе освоили игру «камень – ножницы – бумага»
10:44 Учредительное собрание Венесуэлы переназначило Мадуро президентом
10:27 Глава Пентагона заявил о готовности к войне с КНДР
10:26 Евкуров призвал ввести цензуру после выхода «Матильды»
10:12 Евросоюз против Промсвязьбанка
10:01 США могут закрыть одно из российских консульств
10:00 Комментатор CNN лишился работы за нацистское приветствие в соцсети
09:46 Минэкономразвития разработало закон о съемке техосмотра на видео
09:45 У берегов Филиппин произошло мощное землетрясение
09:36 «Аэрофлот» объяснил рост цен на билеты в даты ЧМ-2018 сбоем
09:23 Трамп выразил признательность Путину за высылку американских дипломатов
09:15 СК проведет экспертизу загранпаспорта Серебренникова
10.08 20:58 ФСБ пришла с обыском в Северо-Западную дирекцию Минкульта
10.08 20:27 «Алроса» отвергла обвинения родственников пропавших шахтеров
10.08 19:56 Минфин предложил сажать за выдачу кредитов без лицензии
10.08 19:20 Кирилл Серебренников стал лауреатом европейской театральной премии
10.08 18:57 Союз журналистов созовет совет из-за вынесенного Соколову приговора
10.08 18:41 Евросоюз ужесточил санкции против КНДР из-за ядерных испытаний
10.08 18:23 В СК опровергли заявления Польши о взрыве на борту самолета Качиньского
10.08 18:02 Захарченко отказался выступить инициатором перемирия в Донбассе
10.08 17:37 Россия попросила у США разрешения на поставки Sukhoi Superjet 100 в Иран
10.08 17:17 «Архнадзор» добился исключения ста домов из программы реновации
10.08 16:56 Кадыров отказался запрещать показ «Матильды» в Чечне
10.08 16:38 Древние жители Крыма ели мамонтов и лошадей
10.08 16:26 Летящие вместе пассажиры «Аэрофлота» смогут суммировать массу багажа
10.08 16:11 Поклонская обвинила Минкультуры в экстремизме за выдачу прокатника «Матильде»
10.08 15:54 Путин потребовал прекратить брать плату за справки для пострадавших от ЧС
10.08 15:28 Журналист РБК Соколов получил 3,5 года колонии
10.08 15:15 Производство водки в России выросло на 20%
10.08 15:01 Мосгорсуд подтвердил взыскание 21 млн рублей с родителей Жанны Фриске
10.08 14:42 Банк HSBC выплатит 1,4 млрд рублей по делу о банкротстве фирмы Браудера
10.08 14:42 «Скайтрэк» и ГЛОНАСС объединились против терроризма
10.08 14:28 Найден череп детеныша обезьяны возрастом семь миллионов лет
10.08 14:26 Путин произвел кадровые перестановки в Минюсте и ФССП
10.08 14:15 В МИДе Украины заявили о бесполезности введения визового режима с Россией
10.08 13:55 Корреспондента РБК Соколова признали виновным в экстремизме
10.08 13:21 Минкульт выдал «Матильде» прокатное удостоверение
10.08 13:01 В Турции выходец из России задержан за подготовку теракта
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.