«Коммерсантъ» в статье «Под прицелом паритета» пишет, что Россия может лишиться одного из четырех генконсульств в США.

«"Созвездие" передают в частные руки»: у оборонного предприятия могут смениться структура и акционер.

«Генбанк перешел от Крыма к "России"»: региональному банку подобрали санатора из устойчивой группы.

«Пища для заключений»: Совет Федерации предложил уголовную ответственность за подделку продуктов.

РБК в статье «О май майнинг: кто заразил Россию и Путина блокчейном» пишет, кто и как пытается на этом заработать.

«Против Навального и за ДНР: с какой повесткой вышел на свободу Удальцов». Удальцову будет тяжело найти общий язык со всеми силами, прогнозируют эксперты.

«Известия»: «Прокуроры проверят коммунальщиков онлайн». Генеральная прокуратура получила доступ к системе ГИС ЖКХ.

«Прапорщики станут бакалаврами»: Минобороны совершило революцию в кадровой политике.

«Потребительский спрос вышел из кризиса»: интерес россиян к товарам и услугам достиг максимума с 2014 года.

«Газета.ru»: «Потоки "Газпрома" усохнут из-за санкций». По мнению Moody's, cанкции США угрожают реализации «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».

«Российских туристов взяли в заложники в Гаграх»: туристов из Екатеринбурга взяли в заложники после ДТП в Абхазии.

Почему ЦБ ввел в крымском Генбанке временную администрацию, разбирается в статье «Банки Крыма закатают рублями».

The Economist: «Выборы в Кении могут закончиться плохо. Оппозиция оспаривает подсчеты» (Kenya’s election may turn nasty as the opposition disputes the count). Оппозиция в Кении отказывается принимать поражение на выборах.

«The Economist объясняет: Как Дональд Трамп, возможно, упрощает жизнь одной жестокой банде» (The Economist explains: How Donald Trump may be making life easier for one violent street gang). Жесткая риторика президента США Дональда Трампа рискует сделать преступную группировку MS-13 более сильной и неуловимой.

Bloomberg: «Кабинет Мэй трояко разошелся во мнениях по поводу Brexit'а» (May’s Cabinet In Three-Way Split Over Brexit). Кабинет премьер-министра Британии Терезы Мэй не может найти компромисса в вопросе о том, как выводить Британию из ЕС.

«Силиконовая долина продвигает идею неправильного базового дохода» (Silicon Valley Pushes the Wrong Kind of Basic Income). Среди лидеров Силиконовой долины много поклонников идеи безусловного базового дохода. Этот тренд может вскоре выйти в политический мейнстрим в США. Но в мейнстриме она рискует появиться в виде идеи ресурсной ренты, а не продукта общественного консенсуса.

The Wall Street Journal: «Северная Корея и Трамп оставляют Пекину мало возможностей для выбора» (North Korea and Trump Leave Beijing With Few Options). Китай воспринимает перепалку между КНДР и США как подрыв своих попыток смягчить напряженность на Корейском полуострове.

«Сегодняшний финансовый кризис: Мы забыли финансовый кризис 2007 года». (Today’s Financial Crisis: We Forgot the Financial Crisis of 2007). Мировой финансовый кризис начался ровно десять лет назад. Проблема в том, что дыру в сбережениях проделывают не редкие финансовые кризисы, а обычная несогласованность ожиданий и действительности.