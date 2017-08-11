ВВП России во II квартале 2017 года вырос на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Росстата. В последний раз экономика росла так быстро в IV квартале 2013 года, до начала рецессии, которая потом усугубилась после присоединения Крыма.

Такой рост хоть и не дотягивает до ожиданий Минэкономразвития, но значительно лучше, чем прогнозы многих экспертов. А промышленность во II вовсе выросла на 3,8%, обогнав консенсус-прогноз Bloomberg вдвое.

Что это, начало восстановительного роста? Какой-то статистический выброс? Как бы то ни было, сохранение такой динамики обессмыслит работу по подготовке президентской кампании Путина, с таким ростом реклама не нужна.