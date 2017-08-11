Индекс Минэкономразвития «спрос-запрос», который ведомство разработало для оценки потребительского спроса россиян, в июле, по предварительным данным, показал самое высокое значение за последние три года. Об этом, как пишут в пятницу «Известия», говорится в последнем обзоре ведомства по экономике.

Такой рост индекса говорит о полном восстановлении потребительской активности россиян с 2014 года — но спрос во много поддерживается кредитованием, что может привести к серьезным проблемам в будущем, если реальные доходы населения не начнут расти.

Показатель «спрос-запрос» фиксирует изменения в потребительской активности населения, его расчет основывается на динамике количества интернет-запросов по различным товарным группам и услугам, очищенной от сезонного и календарного факторов.

Распродажа одежды / pixabay.com

По предварительным данным июля, индекс «спрос-запрос» достиг очередного максимума с начала 2014 года (107,1 пункта), что свидетельствует «о продолжающейся тенденции постепенного восстановления потребительского спроса», указано в обзоре Минэкономразвития.

«Рост индекса в июле был обусловлен в большей степени увеличением количества поисковых запросов по непродовольственным товарам (запросы по автомобилям, телевизорам, косметике, бытовой технике, мебели), — пояснил "Известиям" представитель министерства. — Вместе с тем делать окончательные выводы об изменении потребительского спроса в июле стоит после публикации данных Росстата».

По оценке Минэкономразвития, один из главных факторов, который помогает расти спросу — это восстановление кредитования населения. По данным ЦБ, в первом полугодии объем выданных физическим лицам займов вырос на 3,8%, до 11,2 трлн рублей. При этом, помимо устойчиво растущего ипотечного кредитования, в последние месяцы отмечается рост портфеля и других потребительских ссуд.

Впрочем, уверены в Минэкономразвития, угроз рост кредитования не несет: кредитная нагрузка населения (отношение задолженности по кредитам к доходам) составляет около 20% и не превышает значений 2013 года.

Выбор товаров в интернет-магазине / pixabay.com

Доходы населения растут, поэтому можно рассчитывать на то, что будет расти и потребительский спрос, уверена руководитель службы розничного кредитования банка ВТБ Лилия Фомина. В беседе с «Известиями» она также отметила тенденцию роста портфеля кредитных карт в ВТБ (19,5 млрд рублей на 1 июля — рост на 5% с начала года) и активное рефинансирование населением ранее взятых необеспеченных ссуд (результат первого полугодия уже превысил объем за весь предыдущий).

Отметим, ранее Центральный банк в своем ежемесячном комментарии по экономике отметил, что повышение потребительской активности привело не только к увеличению оборота розничной торговли, но и к росту спроса на импортную продукцию через прямые покупки за рубежом, в том числе через интернет-магазины. Повышение оценки спроса во II квартале стало для ЦБ одной из причиной пересмотра в сторону увеличения прогноза по росту ВВП.