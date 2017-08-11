Видео дня. Трейлер комедии о смерти Сталина

Увидел свет трейлер комедийного фильма «Смерть Сталина», режиссером которого стал Армандо Ианнуччи. Фильм представят на международном кинофестивале в Торонто. В нем снялись Джейсон Айзекс, известный по поттериане, а также актер и телеведущий Майкл Пэйлин из комик-труппы «Монти Пайтон».

Примечательно, что роль Хрущева в фильме сыграл Стив Бушеми.

Сюжет картины основан на французском комиксе Фабьена Нури и Тьерри Робена. Время действия фильма - 1953 год после смерти Иосифа Сталина.