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11 августа 2017, 18:41
ВКС военная авиация
Симон Жаворонков

Зови меня так

Су-57
Су-57

Впервые поднявшийся в воздух более семи лет назад, в январе 2010 года, российский истребитель пятого поколения, ранее известный как ПАК ФА (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации), или Т-50, получил, наконец, официальное серийное название: Су-57. Об этом в эфире телеканала Министерства обороны «Звезда» заявил главнокомандующий Воздушно-космическими силами России генерал-полковник Виктор Бондарев.

«Решение принято, самолет получил свое название, как ребенок после рождения. Су-57 — теперь мы будем его величать именно таким именем», — сказал Бондарев.

Как ни странно, первыми именно о таком названии сообщила французская пресса, это произошло несколько дней назад. Тогда, впрочем, пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) отказалась хоть как-то комментировать эту информацию.

ПАК ФА совершил первый полет 29 января 2010 года на заводском аэродроме в Комсомольске-на-Амуре, в Хабаровском крае. В 2013 году две машины своим ходом прибыли с Дальнего Востока в Центральную Россию, на подмосковный аэродром Жуковский. Су-57, в отличие от самолетов предыдущих поколений, сочетающий в себе функции ударного самолета и истребителя, а также обладает рядом уникальных особенностей. Например, он оснащен новым комплексом авионики, которая снижает нагрузку на летчика, а его бортовое оборудование позволяет осуществлять обмен данными в режиме реального времени как с наземными системами управления, так и внутри авиационной группы.

 
Первый полет Т-50 (Су-57)

Впрочем, точные данные о летно-технических характеристиках Су-57 засекречены. Глвком ВВС заверяет, что самолет способен на такое, что «ни в сказке сказать, ни пером описать». «Каждая страна, наверное, хочет иметь такие самолеты, а у нас они есть», — говорил Виктор Бондарев.

В прошлом месяце Бондарев заявил, что первый этап испытаний ПАК ФА планируется завершить в декабре текущего года. В свою очередь, замминистра обороны Юрий Борисов сообщал, что первая серийная закупка этой модели самолета запланирована в рамках госпрограммы вооружений на 2018–2025 годы.

Отметим, что помимо ПАК ФА отечественные авиаконструкторы разрабатывают Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА). Сейчас на вооружении у России находятся стратегические бомбардировщики Ту-95, но они уже морально устарели, Министерство обороны начало эксплуатировать эти самолеты в 1956 году, в 1992 году был построен последний такой самолет.

 
Дальний бомбардировщик Ту-95 / Todaysmilitary.ru

ПАК ДА создан по схеме «летающего крыла». Он будет выполнять полеты на дозвуковой скорости, но особое внимание в конструкции самолета будет уделено применению технологий малозаметности. Официально пока известно только, что в номенклатуру вооружений нового бомбардировщика войдет гиперзвуковое оружие, а первый полет он должен совершить в 2019 году, а начало эксплуатации намечено на 2025 год.

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