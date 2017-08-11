Топ новостей 11 августа

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Роспотребнадзор признал опасность Антальи для туристов из-за вируса Коксаки, Мосгорсуд заявил о необходимости удалить фрагменты фильма «Он вам не Димон», а россиянин получил в Турции шесть лет за планы сбить американский самолет.

Дональд Трамп заявил, что «очень благодарен» Владимиру Путину за высылку американских дипломатов из РФ, так как это позволит США сэкономить на их зарплате.«Я очень благодарен за то, что он выслал большое количество людей, потому что теперь у нас меньше расходов на их зарплату», — заявил он.

Q: Thoughts on Putin expelling US diplomats?



Trump: "I greatly appreciate the fact that they’ve been able to cut our payroll." (via ABC) pic.twitter.com/iR5JbHLHZj — Kyle Griffin (@kylegriffin1) 10 августа 2017 г.

При этом США могут закрыть одно из четырех российских консульств в стране.

Вашингтон планирует закрыть одну из башен Кремля. — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 11 августа 2017 г.

Роспотребнадзор признал Анталью небезопасным районом для пребывания там туристов. Данное постановление уже прошло согласование с Министерством иностранных дел, о нем сообщат Ростуризму. Причиной для вынесения такого решения стало наличие опасной ситуации для здоровья туристов. Сообщалось о случаях заболевания в Турции вирусом Коксаки. По последним данным, на ухудшение самочувствия пожаловались около 500 туристов из РФ.

Турция опять убивает русских pic.twitter.com/hcY19wRs5a — недруги за бугром (@Lndcalling) 11 августа 2017 г.

Мосгорсуд подтвердил решение об удовлетворении иска Алишера Усманова к оппозиционеру Алексею Навальному и ФБК из-за фильма «Он вам не Димон». Однако суд постановил удалить не всю ленту, а только те ее части, которые вызвали претензии со стороны Усманова.

Мой комментарий относительно постановления Мосгорсуда: друзья, помогате с распространением. Всего 24 млн просмотров. https://t.co/UwrVcYdbZF — Alexey Navalny (@navalny) 11 августа 2017 г.

Власть может как угодно хорохориться: "мы вас не боимся, вы никто, вас 2%".



А потом панически запрещает уточек и все становится ясно. — Leonid Volkov (@leonidvolkov) 11 августа 2017 г.

Ренат Бакиев / youtube.com

Россиянин Ренат Бакиев приговорен в Турции к шести годам и трем месяцам по обвинению в подготовке теракта. Суд решил, что он планировал сбить американский военный самолет на турецкой авиабазе Инджирлик при помощи дрона. Бакиева называют членом ИГ, который также планировал совершить теракт в турецком центре ассоциации алевитов. Выяснилось, что он находился в розыске по линии Интерпола.

Задержанный за подготовку атаки на самолет США россиянин Ренат Бакиев оказался уроженцем Татарстанаhttps://t.co/EaxLEc6n01 pic.twitter.com/UGNmSAhE9E — БИЗНЕС Online (@Businessgazeta) 11 августа 2017 г.

СК проведет экспертизу загранпаспорта Кирилла Серебренникова. Он был изъят во время обысков в конце мая этого года. Следствие может проводить технико-криминалистическую экспертизу, чтобы проверить подлинность документа, что является «лишь поводом для того, чтобы не выпустить режиссера за рубеж».

Истребитель Су-57

Новейший российский истребитель пятого поколения получил официальное название Су-57. «Решение принято, самолет получил свое название, как ребенок после рождения. Су-57 – теперь мы будем величать его именно так», — заявил главнокомандующий ВКС. Су-57 разработан ОКБ Сухого в рамках проекта «Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации».

Наш красава и гордость истребитель пятого поколения Т-50 ПАК ФА СУ- 57. 🇷🇺 pic.twitter.com/Zob9kwoUSB — businka 🔮🇷🇺 (@vatniza) 11 августа 2017 г.

Глава РСПП Александр Шохин предложил правительству принять поправки в «пакет Яровой», которые бы освободили интернет-провайдеров от необходимости расшифровывать трафик пользователей. Предлагается и более радикальная мера — отказ от хранения содержания сообщений пользователей. Вместо этого РСПП предлагает хранить так называемые «электромагнитные сигналы».

Техосмотр / pixabay.com

МЭР разработало поправки в закон о техосмотре об обязательной фото- и видеорегистрации процедуры, так как это положит конец оформлению ОСАГО без проверки автомобиля. В ведомстве заявили, что участились случаи продажи диагностических карт техосмотра без прохождения этой процедуры.

а есть молитва за успешное прохождение техосмотра? — Олежка (@ololejka) 2 августа 2017 г.

Юнус-бек Евкуров призвал ввести в стране цензуру после выхода в прокат фильма «Матильда». «От этого демократия не спадает, а, наоборот, возвеличивается», - уверен он. Глава Ингушетии полагает, что «сейчас как никогда нам нужны фильмы даже не военного, а гражданского патриотизма», темой которых станет «любовь к Родине, любовь к истории», уважение к старшим и забота о младших».

Пора-бы Роскомнадзору занятся этим фильмом. Масса запрещенных свастик. Герои зигуют. Штирлиц много курит. А дети смотрят https://t.co/5rjmySx4is — деревня Дураково (@willi_rusland) 11 августа 2017 г.

В Новосибирске активисты-сталинисты потребовали снести памятник Николаю II, так как он находится на территории объекта культурного наследия регионального значения — собора Александра Невского,и данная земля не принадлежит РПЦ.