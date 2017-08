Топ новостей 11 августа

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Роспотребнадзор признал опасность Антальи для туристов из-за вируса Коксаки, Мосгорсуд заявил о необходимости удалить фрагменты фильма «Он вам не Димон», а россиянин получил в Турции шесть лет за планы сбить американский самолет.

Дональд Трамп заявил, что «очень благодарен» Владимиру Путину за высылку американских дипломатов из РФ, так как это позволит США сэкономить на их зарплате.«Я очень благодарен за то, что он выслал большое количество людей, потому что теперь у нас меньше расходов на их зарплату», — заявил он.

Q: Thoughts on Putin expelling US diplomats?



Trump: "I greatly appreciate the fact that they’ve been able to cut our payroll." (via ABC) pic.twitter.com/iR5JbHLHZj