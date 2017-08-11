Отношения России и США постепенно ухудшаются: в Вашингтоне заговорили о планах закрыть одно из российских генеральных консульств, действующих в Соединенных Штатах. Как сообщили газете «Коммерсантъ» ее дипломатические источники, вполне вероятно, что таким окажется ответ США на решение России сократить на более чем 700 человек численность работающих в стране американских дипломатов.

В настоящее время на территории США действуют четыре российских генконсульства, на территории России – три американских. Решение относительно одного из российских генконсульств, по данным газеты, будет принято до 1 сентября.

Побеседовать с «Полит.ру» о возможном развитии отношений России и Соединенных Штатов Америки согласился политолог Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра политических технологий, главный редактор «Политком.ру». Он не исключил дальнейшей эскалации напряженности в этой области.

Алексей Макаркин

«Если говорить о личной позиции Трампа по вопросу отношений с Россией, то она достаточно спокойная. И если бы все зависело от президента, то никакого противостояния наподобие нынешнего не было бы. Трамп рассуждает как предприниматель: для него Россия – меньшая проблема, чем, например, Германия. Потому что Америка за оборону Германии платит, а Германия не доводит, по крайней мере пока, свои военные расходы до того уровня, на котором их хотела бы видеть Америка. В то же время Россия от Америки сейчас ничего не просит. Значит, Россия с точки зрения Трампа Америку не обременяет.



Вчерашнее высказывание Трампа о том, что Россия помогла Америке сэкономить, сократив количество дипломатов, вызвало очень резкую реакцию в американской политической элите. Но оно достаточно показательно: шутка это или нет, но Трамп исходит из того, что «слишком много людей» работает в Государственном департаменте. Он эту идею отстаивал, и когда еще только баллотировался в президенты. Ну, а сейчас отнесся к происшедшему спокойно: мол, если Москве потребовалось сократить число американских дипломатов, работающих в России, то и ладно, экономнее будет. Сможем тогда эти средства куда-то на другие цели направить.

Другое дело, что сэкономленные средства Трамп хотел бы значительной степени направить на оборону, усилие армии, что России вряд ли понравится. Но это уже иной вопрос, потому что в данной ситуации непосредственной угрозы войны нет. И военные планы Трампа – по крайней мере пока, на сегодняшний момент – Россия не оспаривает и не критикует. Она и сама сейчас активно занимается перевооружением и, наверно, исходит из того, что это – внутреннее дело Америки.

Подготовка к вывозу имущества с территории склада США на ул. Дорожная / mskagency.ru

А вот ситуация дипломатами – это проблема уже совсем другого порядка, порядка международного. Но Трамп – пожалуй, самый слабый из американских президентов за последние десятилетия: ему при проведении внешней политики приходится оглядываться на Конгресс. Конгресс уже ограничил, по сути, его внешнеполитические возможности законом о санкциях в отношении Ирана, КНДР и России. И, конечно, Конгресс ждет от Трампа ответа на уменьшение числа американских дипломатов. В Конгрессе совершенно не рады этому сокращению и такой экономии. Поэтому Трампу надо как-то реагировать на происшедшее.

Если говорить о его администрации, то значительная ее часть, как и Конгресс, не разделяет его личного взгляда на отношения с Россией. Сейчас рассматриваются два варианты действий. Один из них – это закрытие одного из генеральных консульств России в США. Но в этом случае пойдет эскалация. Россия ведь исходит из того, что ее решение – это не только ответ на декабрьские мероприятия администрации Обамы, но это и ответ на новый закон о санкциях. В связи с этим Россия считает, что она с Америкой так поквиталась, и какие-то новые ограничения со стороны США уже повлекут за собой какие-то новые шаги со стороны России.

То есть Россия считает, что вопрос закрыт. Американские же политические элиты считают, что необходимо ответить. И так как ответ в той или иной форме все-таки, видимо, произойдет, то эскалация напряженности тут вполне вероятна.

Одновременно рассматриваются и другие варианты. Время от времени, например, всплывает вариант с тем, чтобы разрешить российской стороне снова доступ к двум зданиям, которые у нее фактически отобрали, но при этом снять с этих зданий дипломатический иммунитет. Думаю, что Россию такой вариант вряд ли устроит, потому что для нее эти здания важны как раз как имеющие иммунитет. Если снимается иммунитет, то американские правоохранители смогут в любой момент в эти здания войти, а российскую сторону это совсем не устраивает. Так что, опять-таки, получается, что дальнейшая эскалация возможна.

При этом пока еще ситуацию не напоминает ситуации в 1983 году, когда отмечался самый большой спад в двусторонних российско-американских отношениях за всю их историю. Тогда практически все контакты приостановились. СССР ушел из переговоров в Женеве по разоружению, был сбит южнокорейский самолет и вообще каких-либо вопросов для обсуждения тогда не осталось. Сейчас есть два вопроса для обсуждения: это Северная Корея и Сирия. Ну, есть, конечно, и третий вопрос – Украина, но по ней достичь какого-либо компромисса в ближайшее время вряд ли удастся. Вряд ли удастся даже какое-то продвижение, не то что нечто большее.

Украинский военнослужащий / facebook.com

Итак, есть два вопроса для обсуждения. По Сирии, как я понимаю, контакты не приостанавливались, хотя Россия и объявляла, что приостанавливает контакты. Когда был удар по сирийскому аэродрому, было сделано такое заявление. Но если оно это обещание и выполнялось, в течение крайне непродолжительного времени, исчисляемого максимум неделями. Потом все вернулось на круги своя, договорились о создании зоны безопасности на юге Сирии… В общем, по Сирии определенное взаимопонимание есть, и его обе стороны достаточно высоко ценят.

По Северной Корее ситуация более сложная. Потому что в Сирии для Трампа приоритет – борьба с ИГИЛ, запрещенной в России, и здесь можно о чем-то конкретном договориться – по какому-то конкретному району, на каких-то конкретных условиях. Это возможно. А в отношении Северной Кореи Россия проголосовала за резолюцию, которую США предложила в Совете безопасности (то есть там также имеется опыт совместных решений), но там все сложнее. Там ситуация обостряется, она может принять неуправляемый характер, и, наверное, та резолюция, которая прошла сейчас через Совбез ООН, это максимум, на что сейчас может согласиться Россия. Но Америка, которая реально опасается ракетной программы Северной Кореи, может пойти дальше.

Словом, по Сирии и по Северной Корее какой-то согласовательный процесс есть. Но это большого оптимизма не вызывает, потому что по Корее ситуация в любой момент может резко измениться. Сейчас уже наблюдатели не могут целиком исключать каких-то экстремальных военных сценариев, а для России это совсем неприемлемо. Ну, и по Сирии договоренности по конкретным вопросам не отменяют факта очень разного отношения России и США к Асаду.

Россия хотела бы сохранить не только его режим, но, насколько можно судить, и самого Асада – потому что очень трудно этот режим трансформировать, убрав Асада, каким-то образом отстранив его (хоть отправив на отдых в Россию, хоть что-то еще). И режим Асада в значительной степени держится именно на факторе клана, факторе семьи Асада. Так что хотя Россия и заявляет, что не является союзником Асада, в реальности она – его союзник, одна из его опор.

А для Америки, понятно, Асад сейчас – не приоритет, но если ИГИЛ будет слабеть и дальше, а оно слабеет, тогда неизбежно встанет вопрос о послевоенном урегулировании в Сирии. И Америка не хотела бы видеть Асада во главе страны. Значит, разногласия по этому вопросу сохраняются», – объяснил Алексей Макаркин.