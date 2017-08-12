Накануне на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов появился документ, подготовленный министерством связи и массовых коммуникаций РФ. Предложение ведомства касается тех данных из соцсетей, которые могут потребоваться спецслужбам во время, например, проведения следственных или оперативно-разыскных мероприятий. Требования касаются т. н. ОРИ — организаторов распространения информации, в перечень которых входят «Вконтакте», «Одноклассники», «Снапчат», сервисы «Яндекса» и «Рамблера», а также «Телеграм». Всего в соответствующий реестр Роскомнадзора вошли 89 компаний. С 1 июля 2018 года они не менее шести месяцев должны будут хранить всю переписку и звонки пользователей.

Список данных, которые могут потребоваться чекистам, действительно внушительный: это логин, ФИО, дата рождения, точный адрес, паспортные данные, список родственников, круг общения, контактные данные, список языков, которыми владеет пользователь, дата и время регистрации в сервисе, дата и время последнего использования сервиса, данные о освеженных платежах, текущее местоположение, IP-адрес, используемая программа (клиент, браузер, приложение), учетные данные в других соцсетях. Но, конечно, больше всего негатива вызвало то, что если документ будет принят в таком виде, то сотрудникам спецслужб станут доступны переписка, переданные файлы, аудио- и видеозаписи разговоров.

Владельцы мессенджеров и соцсетей, разумеется, восприняли новость о таком документе без энтузиазма. Так, представители американской Snap Inc., владеющей мессенджером «Снапчат», заявили, что «не собираются выполнять требования».

«Российское ведомство зарегистрировало мессенджер «без ведома» компании «в одностороннем порядке». По его словам, компания предоставила Роскомнадзору «самую основную контактную информацию», но «не для того, чтобы ее регистрировали». Для чего Роскомнадзору понадобилась эта информация и как она будет использована, в Snap не знали, пояснил представитель компании», — передает BBC.

Любопытно и то, как теперь себя поведет Павел Дуров, создатель Telegram, который согласился включить мессенджер в реестр ОРИ только после того, как его убедили, что это не повлечет полного «оголения» пользователей. «Глава Роскомнадзора открестился от желания получить доступ к личной переписке пользователей Telegram и заявил, что все, чего он ждет от нас для выполнения закона, — это предоставление информации о компании Telegram», — приводит слова Дурова «Газета.ру».

Часть представителей ОРИ уже заявила, что не все пункты требований документа Минкомсвязи вообще модно выполнить технически. «Некоторые почтовые аккаунты, например, содержат имена вымышленные и не дают возможности идентифицировать человека или группу людей, если речь о корпоративных адресах почты. Поэтому необходимо понять, какие именно данные и относительно каких групп сервисов необходимо хранить. Будем надеяться, что появятся разъяснения и что авторы соберут мнения ОРИ», — рассказал «Коммерсанту» представитель Rambler & Co Матвей Алексеев. В «Яндексе» еще разбираются с документом, а в Mail.ru пообещали направить в министерство встречное предложение, чтобы соблюсти права пользователей.

Несогласные с положениями проекта документа Минкомсвязи намерены выйти на акцию протеста. Как передает «Эхо Москвы», она состоится 26 августа — заявка подана в столичную администрацию от представителей «Парнаса».

Добавим, что проект документа, предложенного Минкомсвязи РФ, сейчас выносится на этап публичных обсуждений — он продлится до 6 сентября 2017 года. После его либо примут, либо будут корректировать.