Интерес к криптовалютам в России продолжает расти и, судя по публикациям СМИ, приближается ажиотажный спрос на оборудование для добычи криптовалюты (так называемого майнинга). В частности, 8 августа стало известно, что оборудование для майнинга будут продавать в розницу, а 9 августа социальная сеть «ВКонтакте» выразила намерение поддерживать криптовалюты и майнинга.



Эксперты отмечают, что интерес к криптовалютам в России вызван в первую очередь тем, что они сулят возможность быстрого заработка. Однако пока неясно, насколько активно будут развиваться криптовалюты в России.

Поговорить с «Полит.ру» о криптовалютах, майнинге и их перспективах в России согласился Сергей Хестанов, доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела (ФФБД) РАНХиГС, советник по макроэкономике гендиректора компании «Открытие брокер».

Сергей Хестанов

«Сама эта тема – криптовалюты – простая и сложная одновременно. Простая она потому, что по сути, любая криптовалюта – это некая условная величина, которая вычисляется по алгоритму, заложенному ее создателями. Кстати, бывает, что этот алгоритм меняется: одна из самых известных криптовалют биткоин совсем недавно была изменена, когда одна валюта была разделена на две другие.

Большое беспокойство у представителей власти этот институт вызывает тем, что при соблюдении ряда условий и достаточной компьютерной грамотности тех, кто это делает, государство почти не может отслеживать платежи в криптовалютах. Но сама по себе идея частных денег (а криптовалюта – это частный случай частных денег) ненова. Существует много прецедентов (кстати говоря, особенно много их было в 1920-е годы), когда не раз пытались основать такие не зависимые от государства деньги.

Интересно заметить, что есть даже теоретическая база для создания криптовалют, причем работу на эту тему написал Нобелевский лауреат по экономике, очень авторитетный ученый Фридрих фон Хайек (австрийский экономист и философ – прим. ред.). В переводе на русский язык она так и называется – «Частные деньги». Кстати, мне всегда было любопытно, кто в 1990-х годах оплатил перевод этой работы на русский язык…

Дело в том, что работа эта – сугубо научная, и понятно, что заработать на ее издании совершенно невозможно. Но, тем не менее, кто-то оплатил этот перевод. Но я так и не выяснил, кто именно.

Денежный билет одного из Национальных банков / wikipedia.org

Вернемся к теме: практически с 1920-х годов в большинстве стран велась довольно жесткая борьба с частными деньгами в любых их проявлениях. Жесткая – вплоть до присылки войск. Потом на долге десятилетия это все практически заглохло, никто попыток создать такие деньги не предпринимал. И вот когда достаточно развились компьютеры, интернет и криптотехнологии, возникла идея сделать частные деньги на базе криптографических алгоритмов. Это и стало моментом появления криптовалют.

В принципе, создать криптовалюту может почти любой: среднего математического образования на уровне третьего курса хорошего вуза и сравнительно скромного компьютера с Интернетом достаточно для того, чтобы создать свою криптовалюту. По этой причине криптовалюты постоянно возникают и исчезают, их очень много и никто не может достоверно сказать, сколько их.

Кстати, интересно, что в своей научной работе Фридрих вон Хайек даже сформулировал мысль о том, что частных денег может возникнуть очень много, но путем просто эволюционного отбора со временем останется в районе нескольких десятков их. Но это, учтите, взгляд из 1975 года. А мотивировал он этот вывод тем, что пользователям желательно иметь валюты с разной привязкой.

Например: если человек является пенсионером, то ему, понятно, наиболее интересна валюта, которая стабильна по отношению к продовольственной корзине, а также к корзинам квартплаты и лекарств. И наоборот: алюминиевый завод, у которого основные расходы – это расходы на электроэнергию, явно заинтересован в валюте, которая стабильна по отношению к стоимости киловатт-часа. По мнению Хайека, таких специфических активов найдется несколько десятков – ну и, соответственно, такое количество видов частных денег осталось бы, по его мнению, если бы процесс шел так, как он предполагал.

Производство алюминия / youtube.com

Пока до этого еще далеко, и сам факт того, что криптовалют сейчас – такое огромное количество, говорит о том, что технология их создания и применения еще новая, незрелая, и идет процесс ее освоения.

На самом деле любые деньги, любая валюта выполняет несколько функций. Первая – это является мерой стоимости разных вещей. Мы в 1990-е годы привыкли к тому, что стоимость в рублях и в долларах может существенно отличаться, да и сейчас это наблюдаем. Вторая функция – собственно проведение платежа. Третья – накопление богатств. И из всех этих функций криптовалюты пока хорошо выполняют только одну – проведение платежа. Платеж с их помощью быстр, эффективен и так далее.

Понятно, что мерой стоимости они особенно быть не могут, потому что их курс к традиционным валютам сильно колеблется. И понятно, что накапливать в них богатство тоже затруднительно, поскольку никто не знает, как долго та или иная криптовалюта будет существовать. Поэтому сейчас криптовалюта – это очень интересный, очень молодой финансовый инструмент, с которым даже регуляторы пока не знают, что делать.

Надо отметить, что позиция разных стран по поводу криптовалют сильно отличается. Китай – и до самого недавнего времени Россия – занимали резко отрицательную позицию. Сейчас Минфин России ее несколько смягчил, но еще недавно представители ведомства предлагали наказывать лишением свободы на семь лет за использование криптовалют. Это достаточно суровое наказание, учитывая, что за убийство без отягчающих обстоятельств дают пять лет лишения свободы.

Причина такой жесткой позиции довольно понятна: операции с криптовалютами почти невозможно облагать налогом. Если пользователи грамотные, то взять с них налог просто физически невозможно. Это, естественно, вызывает у государства беспокойство.

Часть стран (из них самая крупная – США) считает, что криптовалюта – это разновидность таких экзотических ценностей, и их регуляторы (в США это – Федеральная резервная система) отказываются их регулировать. И существует, пусть пока немного и в основном маленькие, страны, которые приветствуют появление криптовалют. В частности, Центробанк Дании даже выделил гранты ученым для изучения криптовалют – с тем, чтобы оказать поддержку этой индустрии.

Словом, пока криптовалюты не играют большой роли в экономике, отношение к ним в разных странах разное. Возможно, если это направление будет развиваться, поменяется и отношение регуляторов в криптовалютам. Но пока существует такой разнобой, то есть даже на уровне регуляторов единой позиции, каких-то канонов пока не выработано.

С практической точки зрения интерес обывателя к криптовалютам – а появились они на деле достаточно давно – связан с тем, что в последнее время по, наверное, самой известной криптовалюте биткоину происходили сильные движения. За достаточно короткое время эта криптовалюта подорожала практически в четыре раза. Естественно, любая возможность быстрого и большого заработка привлекает внимание, поэтому и возник ажиотаж вокруг криптовалют.

Но что важно понимать? Что стоимость криптовалют пока нестабильна. Тот же биткоин, который сейчас вырос, около двух лет назад быстро упал с 1000 долларов за один биткоин до 130 долларов. То есть почти в семь раз. Так что надо иметь в виду, что покупка криптовалют с надеждой на них заработать – это очень рискованное занятие.

Второй способ заработка, который тоже привлекает внимание, в особенности в последние месяцы, это добыча криптовалюты. Для обозначения этого процесса часто употребляется слово майнинг – от английского «mining», шахтная добыча. И почему-то анлоязычное название у нас даже больше прижилось.

С майнингом ситуация следующая: когда криптовалюта только появляется, ее можно нагенерировать даже на обычном компьютере. Лет пять назад, когда криптовалюты были еще в диковинку, один из моих знакомых, IT-шник, мне о них рассказал, и я взял и сам на пробу немножко их намайнил. На обычном компьютере.

Дело в том, что из-за специфики криптоалгоритмов для их вычисления важнее не обычный процессор, а так называемый видеопроцессор, который находится на видеокарте. Поэтому на обычном компьютере майнинг теоретически тоже возможен, а на практике происходит очень слабо. Он занимает очень длительное время и дает невысокие результаты. Но тогда та криптовалюта, которую я майнил, была очень молодой, а когда она только появляется, ресурсы для ее майнинга нужны небольшие. Алгоритм устроен так: чем больше криптовалюты уже сделали, тем тяжелее сделать следующую.

Поэтому сейчас, чтобы майнить тот же биткоин, нужна уже специализированная машина, довольно дорогая, к тому же достаточно прожорливая в смысле расходов электроэнергии. А когда криптовалюта только появилась, то действительно можно делать это и на обычном компьютере.

Магазин принимающего к оплате биткоины

Так что на фоне ажиотажа вокруг майнинга, повторю, важно помнить: чтобы добывать криптовалюту, нужен специализированный довольно дорогой компьютер. Причем он должен долгое время работать и потребит он за это время немало электроэнергии. И совсем не факт, что стоимость добытой криптовалюты окажется выше, чем затраты на весь этот процесс. Хорошей аналогией тут будет аналогия с «золотой лихорадкой»: помните рассказы Джека Лондона о ней? Там тоже было время, когда она только началась и участки были богатые, что даже не специалист, приложив умеренный труд, мог намыть довольно много золотого песка. Но очень быстро все общие участки были разработаны и сложилась ситуация, когда затраты на приобретение участка, оборудования добычи и прочего иногда оказывались больше, чем стоимость добытого золота.

Так что обывателям надеяться заработать на криптовалютах по меньшей мере наивно. Скорее всего, человек понесет убыток. Не потому, что криптовалюты сами по себе чем-то плохи, а просто потому, что заработок на скачках их стоимости – ненадежное занятие, а майнинг бывает эффективным только тогда, когда криптовалюта только-только появилась. Но когда она только-только появилась, совершенно непонятно, разовьется ли она и станет ли популярной – или будет заброшена, как случается с 99% криптовалют.

Ну, а сам ажиотаж, который у нас в стране возник сейчас, связан с тем, что возможность заработать до 400% за несколько месяцев, конечно, привлекает людей.

В качестве заключения хотел бы сказать: как в физике есть закон сохранения энергии, так и в финансовой сфере есть подобный ему закон. Он таков: любой доход выше инфляции сопровождается риском. Причем чем больше доход, тем выше риск. Так что если человек всерьез хочет получить 400% дохода за полгода, то он должен понимать, что существует огромная вероятность потери денег», – объяснил Сергей Хестанов.