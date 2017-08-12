Осенняя сессия Государственной Думы, по всей видимости, будет столь же напряженной, как и предыдущий период работы нижней палаты Парламента VII созыва. Тренд открытости к мнению общественности и населения сохранится, а законопроекты, представляющие социальную значимость, будут приниматься в рамках широкой дискуссии с участием заинтересованных лиц.

Проблемы реновации и дольщиков: в фокусе парламентского контроля

Этот подход был ярко продемонстрирован Думой в рамках парламентских слушаний по законопроекту о реновации Москвы и проблемам участников долевого строительства. В результате, по итогам публичных обсуждений был существенно доработан закон о реновации.

Вопросы дольщиков также поднимаются в публичном плане регулярно, в различных регионах России не редко проходят митинги. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на парламентских слушаниях, посвященных законопроекту о Компенсационном фонде долевого строительства, сразу определил, что ключевая задача закона - защита прав граждан. Однако не следует забывать и об общественном контроле. Поэтому стоит предусмотреть специальный порядок осуществления общественного контроля деятельности Фонда и расходов, возникающих при осуществлении его функций и полномочий.

Важно создание рабочих групп в Госдуме и по вопросу реновации, и по проблемам участников долевого строительства. Полагаю, что Общественная палата создаст механизмы, позволяющие учесть мнение населения и предложить законодателю варианты усовершенствования нормативных актов, касающихся миллионов россиян.

Налоговая политика: лицом к гражданам

Следует отметить и слушания по Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Впервые за много лет на слушаниях выступил Секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев, который жестко обозначил тезис о том, что государство не может выступать инвестором экономики, льготируя отдельные отрасли и территории. Вместо этого необходимо реинвестировать накопления населения, составляющие более 25 трлн рублей, а одно из наиболее актуальных направлений для «народных» инвестиций - сфера ЖКХ, в которой уже есть примеры работы серьезных концессионеров, использующих облигационные схемы.

Стоит также задуматься о судьбе «малых городов», территорий и миллионов людей, оказавшихся на обочине экономики. Проекты и решения по стратегическому развитию макрорегионов, формирование и поддержка инфрастуктуры - один из конкретных рецептов «борьбы с бедностью».

Таким образом, можно ожидать в рамках осенней сессии Госдумы серьезного диалога по вопросам развития местного самоуправления, стратегического развития территорий, изменениям в Градостроительном кодексе, вопросам привлечения инвестиций в ЖКХ.

В сентябре этого года, по словам министра финансов Антона Силуанова, планируется внесение в Госдуму проекта Кодекса неналоговых платежей. Силуанов также пояснил «принцип фискальной нейтральности», положенный в основу изменений в налоговой политики, следующим образом: «для добросовестных налогоплательщиков налоговая нагрузка не будет повышаться».Этот тезис в значительной степени увязан с успехами налогового администрирования, осуществляемого ФНС России, в частности, методы риск-анализа, которые позволяют выводить из тени доходы юридических лиц и зарплаты работников. Благодаря цифровизации и интеграции баз данных, внедрению качественно новых систем контроля и контрольно-кассовой техники нового образца, маркировки товаров стало возможным оценивать реальный объем рынка и релевантность налоговых поступлений по отраслям.

При этом главная тенденция в работе российских налоговых органов в последние годы – это сервисная составляющая. На практике становится очевидно: чем легче людям заплатить налоги, тем больше денег поступает в федеральную казну. Налоговые органы справляются с задачей информирования налогоплательщиков на 110%. «Внеплановые» 10 % - это та деятельность, которая ведется в интересах налогоплательщиков Общественным советом при ФНС России и рядом некоммерческих организаций. Рост эффективности налогового администрирования России очевиден не только внутри страны, но и нашим зарубежным партнерам – об этом свидетельствуют результаты рейтинга Всемирного банка Doing Business последних лет.

В развитие «сервисной составляющей» налогового администрирования экспертное сообщество поддерживают внедрение института специального авансового взноса, который предусматривает зачисление денежных средств на специальный код бюджетной классификации (далее - КБК), и их последующее зачисление в режиме «налогового автомата» в погашение имеющихся налоговых обязательств граждан. Данная возможность не исключает право налогоплательщика оплачивать налоги на соответствующие налоговым обязательствам КБК.

С учетом значительного количества обращений физических лиц по вопросам, возникающим с техническим распределением платежей, сбоями и ошибками при зачислении налоговых платежей, принятие закона о специальном авансовом взносе представляется крайне актуальным. Уплата налогов авансовым взносом позволит физлицам сократить время на оформление платежей, производить в том числе и предварительную оплату налогов, не беспокоясь за соблюдения сроков и распределение суммы платежа по налогам, единым расчетным документом. Данный документ будет включать в себя начисления по объектам налогообложения, находящимся в разных субъектах Российской Федерации, поскольку в новых условиях уплата будет производиться без разбивки на налоги (транспорт, земля, имущество) и виды платежа (пени и штрафы).

Уплата налоговых платежей авансовым взносом исключит ошибки плательщиков при заполнении нескольких платежных поручений с указанием реквизитов различных КБК (по налогам, пени), ОКТМО и счетов УФК субъектов Российской Федерации (по месту нахождения объектов недвижимости). Уменьшится объем невыясненных поступлений финансовых средств, будет обеспечено их своевременное поступление в доход соответствующих бюджетов. Принятие данного закона хотелось бы увидеть в рамках осенней сессии Государственной Думы.

Также нам предстоит вернуться к одной из инициатив Российского союза налогоплательщиков – законодательному оформлению института налоговых консультантов в России. Развитие налогового законодательства - это процесс постоянный, который сопровождается увеличением количества нормативно-правовых актов, активным вовлечением новых налогообязанных лиц, предопределяющий появление нового вида консалтинга, а именно налогового консультирования и признания его самостоятельным видом предпринимательской деятельности. С одной стороны, существует необходимость увеличения собираемости налогов и сборов в бюджеты всех уровней, укрепления налоговой дисциплины, а с другой, в России отсутствуют какие-либо традиции в области уплаты налогов. Добросовестный налогоплательщик, индивидуальный предприниматель, который желает вести свой бизнес законно и уплатить все необходимые налоги, может не знать, как это сделать. Обращение к налоговому инспектору за консультацией выходит за рамки положений Налогового кодекса, по которому налоговые инспекторы обязаны налогоплательщиков информировать, но не консультировать. Обязанность по информированию налогоплательщиков налоговые органы осуществляют на сегодняшний день в полном объеме.

Таким образом, на рынке консультационных услуг имеется ниша, которая может обслуживаться профессиональными налоговыми консультантами, деятельность которых будет способствовать соблюдению принципа законности налогообложения. При этом стоимость услуг для гражданина за счет объемов рынка будет адекватной. Однако важно учесть и вопрос ответственности налоговых консультантов.

Полагаю, что продолжение обсуждения данного законопроекта может начаться уже в рамках осенней сессии.

Зоозащита и похоронное дело. Время навести порядок.

К числу законопроектов, крайне беспокоящих население и общественность, безусловно, относится подготовленный ко второму чтению законопроект «Об ответственном обращении с животными», внесенный еще в 2010 году. Законопроект на сегодняшний день отражает взаимоотношения людей и животных, предотвращает жестокое обращение с животными. К примеру, содержит метод ОСВВ как один из основных методов регулирования численности безнадзорных животных, предполагает наличие приютов в субъектах Российской Федерации, как основных центров содержания животных, лицензирование цирков, зоопарков, зоотеатров.

По мнению экспертов, непринятие закона до конца 2017 года не только не снимет напряженность в обществе, но и приведет к новой волне насилия над животными, в том числе, связанной со вступлением в силу решения Верховного Суда, отменяющего метод ОСВВ в отдельных регионах страны. Это может привести общество к социальному взрыву с непредсказуемыми последствиями.

В сентябре в правительство должен быть представлен доработанный законопроект «О похоронном деле». Полагаю (учитывая поручение президента Владимира Путина), его примут осенью, что знаменует окончание длительных дискуссий как на уровне экспертного сообщества, так и общественности.

Похоронное обслуживание населения является к одной из наиболее социально значимых сфер. Ежегодно в стране уходит из жизни около 2 млн человек. И уже традиционным стало мнение о крайней криминализованности рынка похоронных услуг, что подтверждается как широко известной трагедией на Хованском кладбище, так и – уже без формата вооруженных столкновений - коррупционными делами и массовыми жалобами граждан.

Законопроект «О похоронном деле» предполагает гарантированный перечень услуг по погребению умерших на безвозмездной основе по принципу «одного окна» с использованием страхового номера индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования; проведение инвентаризации действующих и неблагоустроенных (брошенных) мест погребения (кладбищ) для исключения искусственного дефицита мест погребения и в случае необходимости резервирование земель для размещения мест погребения в рамках территориального планирования; государственную регистрацию прав собственности на существующие места погребения, включая неблагоустроенные (брошенные) места погребения.

На федеральном уровне будут решены вопросы создания и деятельности специализированных служб по вопросам похоронного дела, в том числе требования к их материально-техническому оснащению и наличию квалифицированного персонала; определения стоимости услуг, включенных в гарантированный перечень услуг по погребению умерших, возмещаемой специализированной службе по вопросам похоронного дела, и стандартов их качества; осуществления учета граждан, ответственных за места захоронения.

Регулирование отрасли в целом с муниципального уровня переходит на федеральный и региональный: на федеральном уровне – закрепляются общие положения и требования функционирования отрасли, на уровне субъектов – дополнительные с учетом особенностей региона. Таким образом, мы уходим от неконтролируемого процесса на местах, снижаем риск коррупционности похоронного дела. Безусловно необходимо создание единой федеральной автоматизированной системы учета умерших и мест захоронений, а также объектов похоронного назначения.

Артем Кирьянов,

Первый заместитель председателя Комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами ОП РФ,

председатель Исполкома Российского союза налогоплательщиков