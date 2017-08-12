Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что его страна готова отразить «неумные действия Северной Кореи». «Военные [способы] решения [проблемы] находятся на своем месте, они нацелены и заряжены... Надеюсь, Ким Чен Ын выберет другой путь», — написал глава Белого дома в своем аккаунте в Twitter.

Впрочем, он не стал уточнять, что скрывается за эвфемизмом «военные решения», хотя его фоловеры просили прояснить этот момент.

Military solutions are now fully in place,locked and loaded,should North Korea act unwisely. Hopefully Kim Jong Un will find another path! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 августа 2017 г.

Это заявление стало следствием угрозы КНДР — представители страны пообещали в конце этого месяца нанести ракетный удар вблизи военной базы США на острове Гуам. Что, впрочем, тоже было только реакцией — на введение новых санкций в отношении Северной Кореи из-за серии военных испытаний на полуострове. Впрочем, эксперты уже не следят за тем, кто начал перебранку первым, больше уделяя внимания тому, насколько в действительности обе стороны готовы перейти от риторике к действиям.

Так, The New York Times придерживается оптимизма — издание сообщает, что фактически США не предпринимает ничего, что бы говорило о реальном усилении боевой готовности американских группировок, находящихся в районе Корейского полуострова, или о выводе граждан Соединенных Штатов с территории возможного конфликта, в том числе — из южнокорейского Сеула. Associated Press и вовсе считает, что США пойдут на дипломатическое решение напряженности между двумя странами.

Российские эксперты настроены менее оптимистично. Многие из них уверены в том, что Ким Чен Ын не пойдет на переговоры, равно как и его оппонент Дональд Трамп. «Нынешнее северокорейское руководство не готово вести диалог об отказе от ядерного оружия. Именно поэтому у Вашингтона остается лишь два варианта — смена режима и военная операция. Какое-то время американцы могли игнорировать проблему, однако сейчас КНДР близка к пересечению красной линии — получению ракеты с боеголовкой, способной поразить американскую территорию. То есть она теперь не просто угрожает нанести удар по американской территории, а реально получает возможность для такого удара. Поэтому дальше терпеть нельзя, нужно что-то делать, пока северокорейские ракеты долетают лишь до Гуама. Ведь когда эти ракеты будут долетать до Лос-Анджелеса, предпринимать что-либо уже будет поздно», — сообщил РИА Новости доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян.

Схожего мнения и заместитель генерального директора Центра политических технологий Алексей Макаркин.

«Так совпало, что и в Северной Корее, и в США в настоящее время очень амбициозные руководители. Раньше Москва и Пекин могли бы провести работу и усадить стороны за стол переговоров, где те о чем-нибудь договорились бы. Сейчас же с одной стороны Ким Чен Ын, которому нужно постоянно самоутверждаться перед своими генералами и верноподанными, с другой — Трамп, человек весьма и весьма неопытный в политике и импульсивный, что проявилось в ударе по сирийскому аэродрому весной. В этой ситуации предсказуемость снижается и опасность увеличивается. Но раз уж Китай сейчас не может поднадавить на Кима, то России еще сложнее играть какую-то посредническую миротворческую роль. Поэтому остается ждать и готовиться к самым разным сценариям, в том числе неблагоприятным. Не стоит оставлять и попыток призвать стороны договориться, хотя это и проблематично», — сообщил он в интервью «Московскому комсомольцу».

Есть, впрочем, и другое мнение — о том, что сообщения о росте напряженности между США и КНДР, о том, что мир находится на пороге ядерной войны, могут быть лишь политическим инструментом.

«Вызваны они дипломатическими маневрами сторон, которым иногда кажется выгодным поиграть в воинственность и непредсказуемость, чтобы поднять уровень напряженности и таким образом сделать партнеров более сговорчивыми. В большинстве случаев такими вещами занимались руководители Северной Кореи, но сейчас мы наблюдаем несколько необычный расклад: многозначительные угрозы и воинственное бряцание оружием раздаются со стороны Вашингтона. Однако суть дипломатической игры, доставляющей такой драйв журналистам, от этого не сильно меняется», — написал для «Московского центра Карнеги» историк, преподаватель сеульского университета Кукмин Андрей Ланьков.

Тем временем, Россия привела системы ПВО, расположенные на Дальнем Востоке, в боевую готовность — в том числе на случай, если северокорейские военные ошибутся и неверно заложат координаты полета ракет. О том, что вероятность такой ошибки достаточно высока, рассказал экс-председатель комитета по обороне и безопасности Совфеда РФ Виктор Озеров. «Происходящее не может не вызывать у нас чувство обеспокоенности и понимания необходимости принятия дополнительных мер, чтобы обезопасить нашу территорию», — приводит его слова РИА Новости.

Добавим, что всего полгода назад группа ученых, включая 18 нобелевских лауреатов, перевела стрелки т. н. часов судного дня на 30 секунд вперед. Поводом стало избрание Дональда Трампа на пост президента США. Таким образом, до полуночи, которая символизирует ядерный катаклизм в результате обмена ракетными ударами, осталось 2,5 минуты. Эксперты оценивали ситуацию в мире хуже только в 1953 году, когда СССР и США испытывали свои термоядерные бомбы.

