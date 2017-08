Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что его страна готова отразить «неумные действия Северной Кореи». «Военные [способы] решения [проблемы] находятся на своем месте, они нацелены и заряжены... Надеюсь, Ким Чен Ын выберет другой путь», — написал глава Белого дома в своем аккаунте в Twitter.

Впрочем, он не стал уточнять, что скрывается за эвфемизмом «военные решения», хотя его фоловеры просили прояснить этот момент.

Military solutions are now fully in place,locked and loaded,should North Korea act unwisely. Hopefully Kim Jong Un will find another path!